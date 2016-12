Nuovo colore, nuova frangia, nuovo taglio di capelli

Se ti piace ADVERSUS iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. iscriviti alla nostra newsletter per ricevere i nostri aggiornamenti via email. Fai click qui per iscriverti.

Ogni anno, pochi giorni prima dell’inizio della settimana della moda (come fanno tutte) è d’obbligo un ritocco al colore dei capelli. Quest’anno, per la prima volta per vari motivi, non lo ho fatto. Bene… anzi, male.

Questa mia caduta di stile non è passata inosservata. ‘Deve rifare il colore’, mi dice appena mi vede Franco Curletto – uno degli hair stylist più noti nel mondo della moda – quando lo saluto nel backstage della sfilata di Aigner. ‘Non va bene così’, aggiunge con la sua solita schiettezza. ‘Se vuoi ci penso io’. Ovvio che ad una proposta come questa non si può dire di no. Non quando Franco Curletto di propone di darti una mano con il colore dei capelli.

È come se Franco mi avesse letto nel pensiero. Avevo saltato la solita visita dal parrucchiere perché non ero più convinta del colore né del taglio che mi portavo dietro. Già da qualche tempo stavo giocando con l’idea di farmi tagliare una frangia, ma nella mia vita ho sentito talmente tanti consigli contrastanti, sul tipo di frangia in base alla forma del mio viso, sullo stile, sulla lunghezza, che alla fine non ho mai osato farla davvero.

Alcuni parrucchieri mi consigliavano di optare per una frangia piuttosto stretta in modo che i capelli mi coprissero lateralmente le guance, per far sembrare più magro il viso. Ne ho sentite poi tante anche sulle lunghezze. Franco invece mi ha proposto una frangia piuttosto larga e un po’ arrotondata per aprire il mio viso e per accentuare al massimo gli zigomi. Ho seguito il suo consiglio. E aveva ragione (ovvio che aveva ragione!).

Anche la sua analisi del colore dei capelli è stata davvero molto interessante. Il colore che avevo era troppo giallo e non naturale, questo il suo parere. Per correggerlo ha trattato i miei capelli su tutta la lunghezza. Con questo trattamento ha messo una base che durerà per un anno, o anche di più. In futuro dovrò soltanto far ritoccare la crescita. ‘È molto importante che – assolutamente – non ti tocchino più le punte!’, si raccomanda Franco.

Questo e altri – preziosissimi – consigli li troverete nel video che abbiamo girato durante il pomeriggio trascorso nel salone di Franco Curletto a Milano.

Un altro consiglio molto importante che ho ricevuto da Franco riguarda lo styling dei capelli. Franco consiglia di usare sempre uno shampoo di alta qualità, e di non usare un balsamo, perché appesantisce i capelli. I capelli però vanno protetti sempre con un ‘heat protector’ contro il calore del phon. E quando si fa lo styling i capelli vanno asciugati tenendo la testa in giù, facendo dei movimenti rotatori, usando una spazzola rotonda.

Consigli preziosi che da quella volta seguo ogni giorno e che ritroverete tutti nel video che trovate all’inizio dell’articolo. Io sono felicissima con il mio nuovo look che è di grande effetto e facile da gestire. Grazie, Franco!

In collaborazione con Margherita.net

Salone Franco Curletto

http://www.francocurletto.com/

Viale Pasubio 12 20154 Milano

tel 02 65560542 – 3473529829

tel/fax 02 62911518