Dimagrire ed allenarsi in palestra

Risponde Roberto Eusebio, Campione Nazionale Assoluto di Bodyfitness

Ho deciso di iniziare ad allenarmi con i pesi, ma oltre allo sviluppo muscolare dovrei anche cercare di perdere peso e smaltire un po’ di grasso in eccesso. Qualche consiglio?

E’ risaputo che parte determinante dell’allenamento, con una valenza del 70%, e’ stabilito da un corretto schema alimentare, strutturato in base alla meta che ci prefiggiamo.

Detto cio’ l’allenamento va bilanciato e suddiviso con requisiti fisici inerenti sia alla struttura morfologica funzionale del soggetto che in funzione della composizione corporea, cercando di capire in questo specifico caso dove il grasso sia piu’ evidentemente distribuito.

Non e’ scientificamente provato che esista il dimagrimento localizzato, ma e’ casisticamente accertato che quando si allena o si congestiona un certo distretto muscolare, la percentuale di grasso sottocutaneo in quel punto diminuisce.

Quindi potrebbe sembrare sufficiente adottare un buon programma per la tonificazione, tenere un metabolismo elevato nelle 24 ore della giornata, crea un’evidente riduzione del grasso sottocutaneo, ma le cellule adipose sono distribuite anche all’interno dell’organismo, in questo caso con l’attivita’ aerobica (in soglia aerobica, vale a dire con una frequenza cardiaca allenante che varia intorno al 65/75 % della frequenza cardiaca massimale) riusciamo meglio a metabolizzare detti accumuli di grasso.

Vi sono strumenti di analisi appositi per la valutazione della composizione corporea, in base alle rilevazioni sara’ opportuno bilanciare le due attivita’ primarie, quindi di tonificazione e di attivita’ aerobica in relazione al soggetto esaminato.

Ringraziamo Roberto Eusebio, Campione Nazionale Assoluto di Bodyfitness

