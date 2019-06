DMT – LA MOLECOLA DELLO SPIRITO. RICK STRASSMAN

DMT – La molecola dello spirito, vero bestseller in Italia e in tutto il mondo, torna in una nuova edizione, arricchita anche da una prefazione inedita dell’Autore, per condurre i lettori alla scoperta dei segreti di una delle sostanze psichedeliche più note e potenti. Torna in una nuova edizione, arricchita da una prefazione inedita dell’Autore, uno dei libri più amati e apprezzati sulla natura della mente umana e sul potenziale terapeutico degli psichedelici. Avvincente resoconto della sperimentazione della DMT, uno degli psichedelici più noti al mondo, condotta all’inizio degli anni ’90 su sessanta volontari, quest’opera ripercorre le varie tappe della ricerca, riportandone difficoltà e risultati, nonché le testimonianze di coloro che ebbero a sottoporsi all’esperimento, concordi nell’affermare che tali sessioni siano state tra le più profonde esperienze della loro vita.

Dagli incontri con entità intelligenti non umane, in particolar modo “alieni”, alle esperienze di pre-morte, dalle rivelazioni mistiche all’ingresso nei mondi invisibili, Strassman ci accompagna in un viaggio indimenticabile nelle profondità più inesplorate di questa incredibile molecola, una sostanza chimica di origine vegetale ma anche autonomamente prodotta del cervello umano, non a caso definita la molecola dello spirito.

RICK STRASSMAN

DMT – LA MOLECOLA DELLO SPIRITO

Giugno 2019

Collana: Portali

Formato: 15×21

Confezione: Brossura

Pagine: 416

Prezzo: 18 €

ISBN 978-88-94906-32-5

Edizioni SPAZIO INTERIORE

Rick Strassman è nato a Los Angeles nel 1952. Si è laureato in Scienze Biologiche presso la Stanford University e in Medicina presso l’Albert Einstein College della Yeshiva University. Ha svolto la prima ricerca clinica sugli psichedelici approvata e finanziata dal governo americano in oltre vent’anni. Consulente di molte agenzie statali e locali, tra le altre, la US Food and Drug Administration.