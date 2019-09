Hellen Beatryce, un uragano dal Brasile. La nostra nuova modella di copertina

Alcune ragazze ce l’hanno. Altre no. Alcune modelle ce l’hanno, altre no. Hellen Beatryce ne ha troppo. Di tutto. È bella, intelligente, è creativa, non ha paura di osare ed è davvero divertente. Tutto in una sola persona. Ci potete credere? Naturalmente Hellen Beatryce arriva da Rio de Janeiro… e da dove altro potrebbe arrivare?

È stato un divertente pomeriggio di lavoro in studio con Hellen Beatryce. Quando ha visto la “Virgin Killer Sweater” nel guardaroba ha esclamato: “Devo fare le foto con quella! Adoro il meme della Virgin Killer, devo assolutamente indossarla!”. E così ha fatto. Ed è stata straordinaria.

E poi… Hellen Beatryce mi ha colpito dritto al cuore quando mi ha chiesto di poter ascoltare Marylin Manson durante lo shoot! Marylin Manson! La mia relazione di amore/odio/amore con Marylin Manson la conoscono solo i miei amici più intmi… come faceva lei a sapere che mi piace avere la musica di Marylin Manson sul set mentre lavoro? E se Hellen Beatryce fosse (anche) una strega…? Forse sì. In ogni caso dopo aver messo su MM tutto ha iniziato a girare per il verso giusto. Come potete vedere nel video qui sotto (che inizia con un bellissimo tributo di Hellen Beatryce a Coco Rocha), e nelle foto. E poi… naturalmente l’intervista, che vi consiglio di leggere assolutamente. Alessio

Hellen Beatryce è rappresentata a Milano da INDEPENDENT MODEL MANAGEMENT http://www.independentmgmt.it/ su Instagram https://www.instagram.com/independent_mgmt/

Puoi presentarti? Come ti chiami, da dove vieni? Mi chiamo Hellen Beatryce, ho 20 anni, e sono di Rio de Janeiro, Brasile. E faccio la modella!

Da quanto tempo fai la modella? Lavoro come modella da tre anni.

Come hai iniziato il lavoro di modella? Come ho iniziato? È una storia un po’lunga. Quando ero più piccola non ero una ragazzina molto aggraziata. Così quando all’età di 12 anni mia mamma mi ha vista così alta e così in difficoltà perché ero più alta dei miei coetanei e mi prendevano in giro perché… sai… ad un certo punto iniziano a spuntarti le curve… insomma ero un po’ impacciata. Così mia mamma mi ha fatto frequentare un corso di portamento, e da quel momento il brutto anatroccolo si è trasformato in… (continua sotto)

Un bellissimo cigno ;-) …esattamente! E mi è piaciuto così tanto che ho pensato “devo farlo diventare il mio lavoro” quindi dopo aver concluso le scuole superiori ho iniziato a lavorare come modella.

A Rio de Janeiro? Sì, a Rio.

E adesso sei a Milano… Sì, e sto facendo un piano per i prossimi spostamenti. La Cina è una delle destinazioni possibili.

Cosa ti piace del fatto di lavorare come modella? Mi piace fare la modella perché lo sento come una forma di espressione artistica, una forma d’arte viva. Quando ho iniziato a fare la modella volevo essere la tela bianca su cui l’artista poteva dipingere la sua arte, perché è una cosa importante… non ho altro modo per spiegarlo. Volevo solo essere arte.

E cosa invece non ti piace del lavoro di modella? Quello che non mi piace in questo business è tutto quello che non è arte, il modo in cui metti in vetrina tutta la tua vita, che è quello che noi modelle facciamo… vendiamo la nostra immagine, e qualche volta le persone non ci vogliono per quello che siamo davvero, ma vogliono quello che rappresentiamo. Quindi dobbiamo corrispondere a quella immagine, e qualche volta diventa un po’ troppo.

Chi sono le tue top models preferite, quelle che consideri la tua fonte di ispirazione per questo lavoro? Adoro Coco Rocha, perché è così versatile e non tradisce mai i suoi principi, è sempre coerente con le sue idee. Mi piace come si propone in questo business. E anche per il suo talento… e incredibilmente stupenda e bravissima e… è una tela fenomenale! Sa davvero come essere un pezzo d’arte. E Gisele, ogni ragazza in Brasile cresce sentendo dire “Oh Gisele! La Top Model!” quindi anche lei è stata una importante influenza nella mia vita, come modella.

Sei ancora giovane, ma sei anche una ragazza che sa usare bene il cervello. Hai già pensato a quello che farai quando avrai concluso la carriera di modella? Sì ci ho pensato. Vorrei mantenere la parte artistica, rimanere nell’ambito artistico. O magari aiutare e prendermi cura delle altre persone. Perché il mondo oggi è così frenetico, sai, che è facile dimenticarci di quello che siamo, ci sono passata anche io… è difficile. Qindi forse potrei fare la nutrizionista, o la psicologa tornando a studiare. O magari mi sposerò ed avrò dei bambini, vivrò in una piccola città… anche questo mi piacerebbe! Quando sarò più vecchia voglio vivere in una piccola città.

