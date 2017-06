Il segreto per il six-pack : obliqui

Quello del six-pack, ovvero addominali ben scolpiti da sfoggiare con orgoglio, è un obiettivo che molti avrebbero, ma pochi riescono a raggiungere. Come fare? Risponde Alessio Rinelli Personal Trainer e Massaggiatore Sportivo a Milano –www.alessiorinelli.it

Quale è il segreto del six-pack? Come lo si ottiene?

Soprattutto con l’avvicinarsi dell’estate avere un six- o eight-pack ben definito è il risultato che molti vorrebbero ottenere dal loro allenamento. Per raggiungere questo fisico ideale molti dedicano la maggior parte del loro workout a crunch (flessioni) ed esercizi di base per gli addominiali. Purtroppo però questo tipo di allenamento non targhettizza tutto il gruppo dei muscoli addominali, e i risultati spesso lasciano a desiderare.

Quali sono i muscoli che vanno allenati, e come?

Ricordate che gli addominali sono composti da tre muscoli principali: il muscolo retto dell’addome, il muscolo trasverso e i muscoli obliqui. Questi muscoli si differenziano in esterni ed interni e si trovano in entrambe le parti dell’addome. Ogni muscolo ha una funzione specifica e quindi richiede un allenamento dedicato.

Spesso durante l’allenamento non si dedica abbastanza attenzione agli obliqui che sono importantissimi, non solo per un six-pack definito ed armonico, ma anche per prevenire gli infortuni alla parte bassa della schiena. Entrambi i due set di obliqui hanno due funzioni principali: permettere la flessione laterale del torso e la rotazione dello stesso. I migliori esercizi a corpo libero per targettizzare questi muscoli sono le Flessioni Laterali (Oblique Side Crunch) e le Flessioni Laterali in posizione eretta con sollevamento della gamba (Standing Oblique Crunches with Leg Rise).

ALESSIO RINELLI È UN PERSONAL TRAINER E MASSAGGIATORE SPORTIVO CHE VIVE E LAVORA A MILANO. – DOPO LA LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E SPORT PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E IL CONSEGUIMENTO DI VARI MASTER NEL CAMPO DELLO SPORT, DELL’ALIMENTAZIONE E DEL FITNESS, ALESSIO HA ELABORATO UN NUOVO ED EFFICACE APPROCCIO AL FITNESS CHE LO HA PORTATO AD ESSERE UNO TRA I PIÙ QUOTATI PERSONAL TRAINER DI MILANO. ALESSIO RINELLI SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ PER ALCUNE DELLE MIGLIORI PALESTRE E SPA MILANESI, AVVALENDOSI ANCHE DI UN COLLAUDATO TEAM DI PROFESSIONISTI CON COMPETENZE SPECIFICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DEI CLIENTI. TRA LE SUE SPECIALITÀ FIGURANO ANCHE L’ALLENAMENTO A DOMICILIO COMPLETO ED EFFICACE, NONCHÉ IL PERSONAL TRAINING “ONLINE”, VERA E PROPRIA NOVITÀ NEL SETTORE. PER ULTERIORI INFORMAZIONI: WWW.ALESSIORINELLI.IT