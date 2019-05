Katrina Grey attrice, regista e cittadina del mondo. E altro, ma dovrete guardarvi l’intervista video…

Girare un video con una modella è sempre una bella esperienza. Ma quando davanti all’obiettivo hai una vera attrice, è una storia completamente diversa. Puoi scambiare idee, emozioni, paure e dubbi, e quello che ricevi indietro è un input creativo che solo un vero attore è in grado di darti. Così è stato con Latrina Grey, attrice e regista basata a Londra, la protagonista del nostro short movie “.Together” – Lo potete vedere qui sotto.

Katrina Grey è originaria della Repubblica Slovacca, ma è una vera cittadina del mondo, avendo vissuto in praticamente ogni angolo di questo pianeta. E non pensa di fermarsi! Attrice, modella, ma adesso anche produttrice e regista (attualmente è impegnata con l’editing finale del suo primo film intitolato Daytime Nightmare, e sta già scrivendo il copione del prossimo…).

GUARDA KATRINA GREY IN .TOGETHER

GUARDA L’INTERVISTA

Parlaci un po’ di te :-)

Mi chiamo Katrina Grey, vengo dalla Repubblica Slovacca, sono un’attrice. Il mio nome vero è Katerina Gregushkova, lo ho accorciato e ne è venuto fuori il nome d’arte Katrina Grey, adoro questo nome!

Chi è Katrina Grey nella vita di tutti i giorni?

Ho due piccoli cagnolini, die Pomeranians, viaggiano con me dappertutto, adoro gli animali, amo i catti, i cani, qualsiasi tipo di animale. Mi piacciono le persone, mi piace sentire le loro storie, mi piace conoscere la gente e imparare nuove lingue, leggere libri e nel tempo libero scrivo storie, viaggio molto… conosco nuove culture…

Ho vissuto in molti paesi, in Messico, alle Hawaii, una parte della mia famiglia vive negli stati uniti, sono fondamentalmente una persona semplice.

Hai appena prodotto un film…

Sì, ho prodotto recentemente un film intitolato Daytime Nightmare, un dramma psicologico, un horror thriller. Ci ho lavorato per quasi un anno, un film richiede molto tempo. Lo ho scritto, diretto e ho un ruolo nel film. Spero che presto posso essere accolto ai festival cinematografici, e che possiate vederlo.

Dove vivi?

Di base sono a Londra, dove lavoro come attrice nella pubblicità e nei film.

Dove possiamo vederti? In quali film?

Potete vedermi in Hard Target 2, diretto da Roel Reiné, un regista fantastico, e in Ghost House, Bryce 3, Locked Up… e altri ancora…

Con quali progetti sei impegnata al momento?

Attualmente sto scrivendo il copione per un nuovo film che intendo produrre. Quello che sto scrivendo adesso si chiama Hotel Paradise, un thriller horror… sì penso che i thriller e gli horror siano i miei generi preferiti. Ma anche gli action movies e la fantascienza.

Il tuo ruolo ideale sarebbe…?

Il mio ruolo ideale sarebbe quello dell’elfo in un film di fantascienza. Sono cresciuta guardando Alfred Hitchcock, Stargate… leggendo ligri fantasy come Hobbit, quindi il mio ruolo ideale sarebbe quello dell’elfo, o esplorare l’Universo, la donna soldato, o un ruolo come principessa in un Game of Thrones, o l’assassina… qualcosa di questo tipo. Mi piacciono i ruoli femminili forti.

Come hai iniziato a recitare?

Ho sempre amato recitare, ho iniziato che ero molto giovane, quando avevo cinque anni ho recitato per la prima volta a teatro – ed ho frequentato una scuola di recitazione quando ero piccola, poi all’età di 16 anni ho avuto una borsa di studio per studiare in Messico, dove ho partecipato a vari musical (in spagnolo). Successivamente ho studiato Economia all’università, lavorando al tempo stesso come modella per la pubblicità (aiuta a pagare i conti).

Cosa ti piace più di tutto del mondo del cinema?

Mi piace davvero lavorare in questo mondo. Mi piace essere sul set, dove posso incontrare persona interessanti, registi, tutti in questo mondo sono così appassionati ai loro progetti, e questo è quello che mi attira del mondo del cinema.

Cosa vorresti dire ai nostri lettori su Daytime Nightmare?

Per favore supportate questo film indipendente, Daytime Nightmare, abbiamo bisogno di ogni piccolo aiuto possibile. Essere una produttrice indipendente non è facile, non abbiamo uno studio che ci supporti, dobbiamo fare tutto nel nostro tempo libero, ci farebbe piacere se poteste seguirci e scopriste di cosa parla il nostro filme, sperando che vi possa piacere, e speriamo che possiate vederlo presto nei festival ;-)

…se vi è piaciuta Katrina Grey e la sua storia, e volete conoscerla meglio

