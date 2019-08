Katya, dalla Russia la nostra nuova modella di copertina

Katya è la nostra modella di copertina. Non è solo una ragazza molto bella, ha anche un punto di vista molto interessante per quanto riguarda la vita, ed è stato molto interessante fermarmi a discutere con lei al termine dello shoot fotografico. Ma parliamo dello shoot, cosa ne dite? Katya viene dalla Russia, ma la ho incontrata a Milano, proprio prima dell’inizio delle vacanze estive (era in partenza per Mosca il giorno successivo). Se volete saperne di più su Katya guardate il video e le foto qui sotto, e non dimenticatevi di leggere l’intervista! Alessio

Katya è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

Di dove sei e dove vivi? Vengo dalla Russia, vivo tra minsk (Bielorussia) e Mosca.

Come hai iniziato a fare la modella? La storia è molto semplice… un giorno il mio ragazzo mi ha detto “Perché non provi con un’agenzia di modelle? Potresti fare la modella” e così sono andata in un’agenzia e… è cominciato tutto così ;-)

Cosa ti piace del fatto di lavorare come modella? Mi piace, fare la modella mi dà la possibilità di esprimermi, di essere più aperta. Essre una modella ha cambiato molte cose nella mia vita, e in generale in meglio, ha migliorato la mia personalità. Mi piace anche il fatto di poter incontrare molte persone nuove, da diversi paesi, con diversi stili di vita, idee diverse, punti di vista sulla vita diversi. Come ti ho detto essere modella mi ha aiutata ad esprimermi meglio.

E cosa non ti piace di questo lavoro? A dire il vero non saprei… penso che mi piaccia quasi tutto di questo lavoro. Quando mi imbatto in qualcosa che non mi piace… semplicemente non la faccio.

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? Non lo so ancora, sto decidendo cosa voglio fare. Ho molti progetti, ma non ho ancora deciso niente.

Ti piace fare shopping? No, non mi piace fare shopping, anzi lo trovo piuttosto noioso e… mi stanca! Non è per me :-)

Ringraziamo Olympia Model Management a Milano. Sito web http://www.olympiamodel.com e instagram @olympiamodel

