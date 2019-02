Le basette. Scegliete il vostro stile personale in base alla forma del viso

‘E come le facciamo, le basette?’ Conoscerete sicuramente la domanda. Almeno speriamo di sì, perché le basette fanno parte integrante del taglio di capelli e un buon parrucchiere dovrebbe sempre chiedersi – e consigliarvi – sulla forma da dare alle… basette!

Come far tagliare le basette? Non ci avete mai pensato? Allora facciamolo insieme in questo articolo, perché le basette formano parte integrante (e piuttosto importante) del vostro taglio di capelli. È un elemento che non dovrebbe essere mai ‘standard’ ma cambiare sempre nel tempo, come d’altronde anche il taglio di capelli stesso. Una volta stanno meglio un po’ più corte, un’altra volta le preferite magari più lunghe. Dipenderà dal vostro mood e dal look del momento. Insomma, sono perfette per cambiare look di tanto in tanto senza cambiare troppo. Ecco le varie possibilità.

Niente basette

Ecco l’unica cosa da NON fare. Non togliete mai le basette. Tanto per dire, le basette vengono anche chiamate ‘le sopracciglia della mascella’. Non potete farne a meno!

Basette a metà orecchio

La lunghezza più vista – e anche la più sicura – sono le basette a metà orecchio. Spesso sono dritte (facilita anche la rasatura quotidiana), sfoltite e accorciate, per dar loro un aspetto pulito e ordinato. La classica basetta non è poi troppo larga.

Le basette devono essere poi in armonia con il resto del taglio. Un taglio corto viene in genere abbinato a delle basette un po’ più corte. Ma potete ovviamente anche giocare con i contrasti.

Basette appuntite per un look moderno

In questo momento vanno di moda le basette appuntite. Sono adatte soprattutto a dei tagli un po’ più lunghi e movimentati. Se le basette appuntite come nella foto qui sotto vi sembrano un po’ troppo esagerate, potete anche lasciarle un po’ più lunghe e dritte, ma farle sfoltire in modo da prendere comunque una forma vagamente a punta (vedete la seconda foto qui sotto).

Basette lunghe e dritte

Basette piuttosto lunghe, dritte e molto curate sono molto maschili e aggiungono carattere al vostro aspetto. Per un look sportivo e moderno devono essere ultracurate, precise e pulite.

Basette lunghe senza barba

Basette lunghe – e qui intendiamo sia la lunghezza della basetta stessa sia del capello – sono molto anni ’70. Questo tipo di basette aggiunge un tocco ‘hippy’ al tuo look. È uno stile che dona soltanto un certo tipo di uomini.

Potete optare anche per basette lunghe ma allo stesso tempo sfoltite come nella foto qui sopra. Questo tipo di basette sta molto bene con un taglio retro.

Basette con barba

Anche basette lunghe in combinazione con una barba corta possono essere molto sexy e vanno ancora di moda. Anche qui il ‘grooming’ deve essere molto curato.

Correggere la forma del viso con le basette

Le basette sono anche ideali per correggere la forma del vostro volto. Se avete il viso lungo, optate per basette un po’ più corte. Se invece avete il viso piuttosto corto le basette possono essere un po’ più lunghe.

