Pump those muscles! Come partire per le vacanze in forma perfetta

Manca poco alle vacanze, sicuramente state già organizzando tutto. Destinazione, biglietti, abbigliamento, creme… e i vostri muscoli? Quelli che durante l’inverno avete più o meno regolarmente allenato? Quelli verranno sicuramente in spiaggia con voi, non c’è il rischio di dimenticarli a casa. Ma se potessimo dare loro una piccola sferzata, magari per aumentare il tono muscolare e bruciare qualche millesimo di millimetro di grasso sottocutaneo, tanto per farli risaltare meglio?

Ecco i nostri consigli per le settimane immediatamente prima della partenza. Basta qualche piccola modifica alle tecniche di allenamento, qualche piccolo accorgimento a tavola, e qualche prodotto di bellezza per sfoggiare un fisico che farà girare la testa alle ragazze sulla spiaggia (non dall’altra parte, dalla vostra!)

In palestra

Aumentate il numero delle ripetizioni, diminuite leggermente i pesi, e diminuite anche i tempi di recupero tra una serie e l’altra.

Cercate di mantenere un ritmo piuttosto alto durante l’allenamento, un allenamento che prima durava un’ora adesso dovrebbe durare il 30% del tempo in meno (a parità di serie)

Cercate di inserire almeno due allenamenti aerobici alla settimana, anche eventualmente a scapito dei regolari allenamenti con i pesi. I muscoli li avete costruiti durante l’inverno, adesso è il momento di valorizzarli bruciando un poco del grasso sottocutaneo. Dal punto di vista estetico è meglio perdere un po’ di massa ma avere meno grasso sotto la pelle che il contrario…

Intensificate gli allenamenti degli addominali, curando bene l’esecuzione e cercando di mantenere la contrazione costante durante tutto l’arco del movimento.

A tavola

Diminuite il consumo di alcolici, birra compresa, e aumentate quello di acqua e succhi di frutta naturali

Aumentate il numero dei pasti quotidiani e diminuite le porzioni (esempio, se prima mangiavate 3 volte al giorno cercate di inserire due spuntini tra i pasti principali, ma cercate di mangiare meno ad ogni pasto)

Attenti ai cibi grassi. Privilegiate pesce e carni bianche, frutta, verdura, cereali.

Iniziate sempre i pasti con un bel piatto di verdure, serve a placare la fame e a farvi mangiare in maniera più razionale.

Beauty tips

Idratate bene la pelle. Una pelle elastica e idratata valorizzerà i vostri muscoli, è un accorgimento molto semplice ma anche molto efficace.

In spiaggia usate creme ad alta protezione e ad alta idratazione. Manterranno la vostra pelle protetta e le conferiranno quell’aspetto leggermente ‘shiny’ che al sole fa fare bella figura a qualsiasi fisico allenato.

Chi si depila lo faccia fare da una estetista professionista, e segua i suoi consigli per i giorni immediatamente successivi alla depilazione. Niente di peggio che presentarsi in spiaggia con dei bei pettorali tonici e… devastati dalla follicolite…

Scrub. Ogni paio di giorni usate uno scrub dolce per rimuovere le cellule morte dalla pelle del corpo. Il risultato sarà una pelle dall’aspetto più vivo e un’abbronzatura più omogenea e valorizzante per il fisico.

