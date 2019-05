Ritratti di modelli, originali ed interessanti. Dal backstage Bed J.W. Ford una galleria di foto da non perdere

Bellissimi ritratti di modelli dal backstage di Bed J.W. Ford alla Milano Fashion Week Autunno Inverno 2019 2020. La nostra Charlotte Mesman era come sempre in mezzo all’ azione e non si è fatta sfuggire l’opportunità di ritrarre i visi – davvero molto interessanti per una volta – dei modelli nel backstage della sfilata.

Sono un po’ di anni che se dobbiamo essere onesti, i modelli scelti dai responsabili casting per le sfilate non sono proprio il massimo. O troppo poco maschili, o carenti di personalità, spesso insignificanti… insomma, ci siamo capiti.

Nel backstage della sfilata Bed J.W. Ford abbiamo avuto dopo tanto tempo l’impressione di trovarci di fronte ad un cast di modelli originale. E così abbiamo deciso di non sprecare questa occasione e di passare in rassegna tutti i modelli, uno per uno, pochi minuti prima dell’inizio della sfilata. Detto, fatto, ecco una selezione dei ritratti scattati ai modelli, una galleria che potrà servire da ispirazione a chi cerca sempre nuove idee per sviluppare il proprio look.

ADVERSUS