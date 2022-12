4 Cappotti invernali, lunghi ed eleganti (e soprattutto caldi). Photo courtesy of Dsquared2

Addio, giubbotto! Questo inverno porteremo soprattutto dei cappotti. Lunghi. Probabilmente penserete subito a quei lunghi cappotti da uomo classici con risvolti rigorosi in colori dark o cammello. Certo, nel 2022 (ma anche nel 2023) andrà ancora bene anche quello stile di cappotto da uomo, ma il cappotto può anche essere più moderno. Stando alle tendenze della moda uomo per l’inverno 2022 2023, i nostri cappotti invernali saranno lunghi, caldi, impermeabili ed eleganti per tutta la stagione fredda. Abbiamo selezionato 4 cappotti lunghi, se vorrete essere al passo con i trend moda, ma soprattutto belli caldi.

1. Il piumino moderno

4 Cappotti invernali, lunghi ed eleganti (e soprattutto caldi). Photo courtesy of Dsquared2

Addio giubbotti, benvenuti giacconi lunghi. Una scelta ovvia qui è il piumino lungo, tendenza moda che vediamo da tempo (anche) per l’uomo.

Per un look classico, scegliete colori scuri e materiali opachi. Sarete completamente up-to-date e trendy in un piumino dai colori accesi, magari anche in materiali lucidi. Abbiamo visto questo look da Dsquared2, tra gli altri

2. Il piumino

4 Cappotti invernali, lunghi ed eleganti (e soprattutto caldi). Photo courtesy of K-Way

La giacca trapuntata giallo opaco che abbiamo visto da K-Way è un po’ più sobria di quella di Dsquared2, ma viene subito contro(s)bilanciata da un paio di pantaloni in vernice!

Colpisce anche il fatto che i cappotti lunghi e i piumini trapuntati, sia da Dsquared2 che da K-Way, siano spesso abbinati a maglioni e accessori a maglia grossa. Questa combinazione originale consente di avere interessanti contrasti tra diverse trame. Sicuramente qualcosa da provare!

3. Nero per un look alternativo

4 Cappotti invernali, lunghi ed eleganti (e soprattutto caldi). Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Per un look un po’ alternativo, magari con un tocco grunge, punk o rock, potete anche pensare a un cappotto nero a mezza lunghezza, o lungo, in materiale impermeabile. Dovreste preferibilmente abbinare queste giacche con un look total black.

4. Nero classico

4 Cappotti invernali, lunghi ed eleganti (e soprattutto caldi). Photo courtesy of Zegna

Il nero è tornato di moda, e i look monocromatici – vestirsi dello stesso colore dalla testa ai piedi – è una tendenza a cui difficilmente possiamo dire addio. Ma il nero non deve essere sempre uno stile ‘alternativo’. Zegna ci fa vedere come potremo anche indossare il cappotto lungo nero in maniera elegante, chic e moderna.

Date un’occhiata alle foto che pubblichiamo su questa pagina e sperimentate con un cappotto invernale talmente moderno da essere non solo elegante e alla moda, ma anche – in teoria sarebbe questa la sua funziona, non dimentichiamo – caldo e impermeabile.

