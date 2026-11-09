I baffi sono tornati! Scopri la nuova tendenza maschile in fatto di grooming e come sfoggiarli con stile quest’inverno. Magari proprio al cenone di Natale 2026!

I baffi. Il grooming trend del momento – Photo courtesy of Celine

Trend alert! I baffi sono tornati e si presentano con un restyling decisamente sofisticato. Sulla passerella di Celine per l’autunno/inverno 2026-2027 compaiono in una veste molto diversa da quella a cui siamo abituati: non come dichiarazione di stile rétro o ammiccamento ironico, ma come parte integrante di un look maschile curato e contemporaneo. Potrebbe essere il grooming trend più interessante del 2026. Avete il coraggio di lasciar crescere i peli sopra il labbro superiore?

Per anni la barba è stata l’accessorio preferito dell’uomo attento alla moda. Dalla barba corta, rifinita con precisione, a quella folta in stile hipster, la peluria sul viso era praticamente un must. Ultimamente i baffi sembravano essere completamente scomparsi dalla scena, ma ora accade qualcosa di inaspettato: sono tornati. Dimenticate i vistosi baffi arricciati del gentleman d’altri tempi, come quelli che conosciamo grazie a Pitti a Firenze. Oggi la versione più attuale è sottile, accuratamente rifinita e capace di dare al viso una personalità ben precisa.

I baffi. Il grooming trend del momento – Photo courtesy of Celine

Un esempio significativo arriva dalla sfilata di Celine, dove lo stilista Michael Rider ha portato in passerella, per l’autunno/inverno 2026-2027, un modello con i baffi. Una presenza che ormai non siamo più abituati a vedere così spesso sulle passerelle. I baffi sottili creavano un interessante contrasto con un outfit curato, quasi classico, composto da un dolcevita chiaro, una camicia fantasia, un blazer doppiopetto e occhiali da sole rotondi. Un tocco artistico, un pizzico di dandismo, senza mai risultare eccessivo. I baffi rendono il look più personale e appena più anticonvenzionale.

Da dettaglio fuori moda a dichiarazione di stile

La reputazione dei baffi è stata piuttosto altalenante. Per molto tempo sono stati associati soprattutto a uomini maturi, icone degli anni Settanta, glamour di dubbio gusto o look hipster volutamente ironici. Oggi, invece, assumono un significato diverso. Per gli uomini più giovani rappresentano un modo per distinguersi senza dover necessariamente scegliere una barba folta. Un dettaglio capace di fare sorprendentemente la differenza nell’aspetto.

Anche il mondo della moda contribuisce a questa evoluzione. Il look di Celine si inserisce in una tendenza che vede i classici dell’abbigliamento maschile abbinati nuovamente a dettagli personali, talvolta eccentrici. Conta meno l’aspetto impeccabile e uniforme, conta di più il carattere. I baffi, quindi, non devono essere necessariamente perfettamente simmetrici o eccessivamente scolpiti. Devono apparire curati, ma senza dare l’impressione che ci si sia impegnati troppo per ottenere il risultato.

Come portare i nuovi baffi

Se a Natale volete presentarvi a tavola con i baffi, forse è il caso di cominciare già adesso. Calcolate circa quattro-sei settimane per ottenere una crescita sufficiente e capire quale forma si adatta meglio al vostro viso. Lasciate inizialmente crescere i peli senza intervenire, per poi passare alla rifinitura. La versione più amata dalla moda in questo momento è relativamente sottile e ben regolata, con peli che non scendono sopra il labbro superiore. Mantenete le guance perfettamente rasate e lasciate che siano i baffi a fare la loro parte.

A fare la differenza è poi lo styling. Abbinateli a un dolcevita in maglia fine, a un blazer dal taglio impeccabile o a una classica camicia. Anche un giubbotto di pelle o una semplice T-shirt bianca possono funzionare benissimo. Il segreto sta nel contrasto: più l’abbigliamento è curato, più un pizzico di nonchalance sul viso risulta interessante.

Un dettaglio importante: non cercate a tutti i costi di copiare i baffi di un modello o di una celebrità. La forma del viso, la densità della crescita della barba e il vostro stile personale determinano, in ultima analisi, ciò che funziona davvero. Un buon barbiere può aiutarvi a individuare la larghezza e la lunghezza più adatte.

Dunque: con i baffi al cenone di Natale?

Perché no? Abbinati a un moderno completo sartoriale, possono rivelarsi sorprendentemente chic. E se durante il cenone di Natale qualcuno vi farà domande sulla vostra nuova peluria facciale, avrete già un argomento di conversazione pronto.