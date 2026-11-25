Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Per la primavera estate 2027, Antonio Marras immagina il mattino dopo una notte di festa: gli abiti della sera sono ancora addosso, il sale del mare è rimasto sulla pelle, qualche rametto di mirto si è impigliato nei capelli e nessuno ha trovato il tempo, o la voglia, di cambiarsi. La festa continua. Forse, in fondo, non è mai davvero finita.

La collezione prende forma attraverso ricordi e materiali, sovrapposizioni e incontri, contrasti e accostamenti inattesi. I pizzi incontrano i tessuti preziosi, i ricordi cuciti a mano dialogano con le superfici scultoree. Elementi appartenenti alla quotidianità attraversano l’immaginario di Marras e ne escono trasformati in couture.

I colori e le materie di un mattino d’estate

Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

La luce del mezzogiorno detta il tono della palette cromatica della collezione. Miele, crema, sabbia e nude ne costituiscono la base, illuminata da riflessi dorati e tonalità pietra. Il rosa cipria e il celeste polvere sfumano gradualmente nell’ecrù, nel verde militare e nel fango, fino ad arrivare al nero assoluto. Sono i colori della terra, della luce del sole e della notte che lentamente lascia spazio al giorno.

Sulle superfici compaiono righe, quadri e un camouflage rivisitato, accanto a fiori pittorici che sembrano il risultato del passaggio di una mano sugli abiti, lasciando una traccia, un ricordo, una macchia di colore. Intarsi, ricami, plissé aerodinamici, incrostazioni di cristalli e patch tattili attraversano abiti, borse e calzature, creando una continuità visiva tra il corpo e ciò che lo circonda.

La collezione gioca sull’incontro tra materiali contrastanti. La leggerezza della seta, dello chiffon, dell’organza, del tulle, dei pizzi macramè e chantilly e del raso incontra la struttura del fresco lana, del popeline, della pelle, dei broccati, dei jacquard e delle paillettes. Trasparenze e fluidità convivono con costruzioni più definite, mentre pesi e consistenze differenti danno carattere agli abiti.

Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

La maglieria avvolge il corpo, mentre il denim conserva il suo carattere quotidiano e terreno. Il parka destrutturato affronta una trasformazione ancora più inattesa, diventando un capo couture. La sua originaria identità funzionale si attenua, ma la sua memoria rimane.

Abiti che portano la notte dentro il giorno

Gli abiti sembrano appartenere a persone che hanno attraversato la notte e si sono ritrovate al mattino ancora vestite per la stessa festa. Le sovrapposizioni suggeriscono incontri casuali. I ricami custodiscono ricordi, i cristalli catturano la luce del sole e i pizzi sembrano arrivare da un antico corredo di famiglia, per incontrare materiali contemporanei.

Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

C’è una particolare idea di bellezza, che non cerca in alcun modo la perfezione. Vive nell’imprevisto, nell’accostamento di elementi diversi, nei segni lasciati dal tempo e nei gesti della mano. Il carattere della collezione emerge proprio attraverso questi dettagli, dove passato e presente si incontrano senza perdere la propria identità.

Anche gli accessori seguono la stessa direzione. Le borse, morbide ma strutturate, da portare a mano o a spalla, attraversano il bianco, il prugna e il nero. La loro costruzione è definita da dettagli metallici sferici, pattine dalle linee rigorose, superfici ricamate e lavorazioni tridimensionali.

Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Le calzature introducono un altro insieme di contrasti. Le slingback dalla punta affilata si declinano nei toni del fango, del cipria, del bordeaux e del nero, decorate da ricami punto luce, borchie e cristalli multicolor. I loafers classici vengono rivisitati, mantenendo la memoria della loro forma originaria e lasciandosi contaminare dai materiali e dal linguaggio visivo della collezione.

I gioielli come parte del racconto

I gioielli occupano un posto speciale nella collezione. Sono concepiti come qualcosa che va oltre il semplice accessorio: diventano parte integrante della narrazione.

Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

Una nuova collaborazione riunisce Antonio Marras e Giovanni Raspini in un dialogo tra due mondi creativi accomunati dal rapporto con la tradizione artigianale, il territorio, la natura, la memoria e la materia. Per questa collezione, Giovanni Raspini interpreta l’universo di Marras attraverso gioielli pensati per accompagnare i look della sfilata e diventare parte integrante della loro storia.

Il bronzo brunito, lavorato attraverso la tecnica della microfusione a cera persa, incontra pietre dure, minerali, piume, scaglie di madreperla, cartapesta, resine, tessuti e pizzi. Le maschere della tradizione sarda, i fiori, i gechi, i bucrani, le alghe e altre figure appartenenti al mondo naturale e al patrimonio mitologico dell’isola vengono trasformati in forme scultoree da indossare.

Antonio Marras primavera estate 2027 – Photo courtesy of Antonio Marras

I gioielli realizzati per la sfilata sono pezzi unici. Entrano negli abiti, diventando ornamenti, talismani e custodi di memoria. Ognuno sembra un altro frammento della festa, qualcosa da portare via con sé e conservare.

Una festa sarda nel cuore di Milano

Per la primavera estate 2027, Antonio Marras porta questo sogno nel cuore di Milano, scegliendo una cornice che per un momento assume un carattere completamente diverso. Il Giardino Vincenzo Muccioli diventa una piazza improvvisata, una tavola apparecchiata, un angolo di Sardegna immaginato nel mezzo della città. Uno spazio aperto, attraversato dalla luce, dalle persone e dagli incontri.

La passerella perde progressivamente i propri confini e si confonde con il mondo che la circonda. La città entra nel racconto, portando con sé i suoi rumori, i passi, i volti e la vita quotidiana che continua mentre la festa comincia. Per la prima volta, la festa non è riservata soltanto a chi ha ricevuto un invito. Appartiene anche a chi passa, a chi si ferma a guardare e a chi desidera prenderne parte.

La sfilata si apre alla città e trasforma il pubblico in una parte della narrazione. La scena ricorda gli invitati che arrivano uno dopo l’altro alla grande tavola di Alghero, senza che nessuno debba chiedere loro se c’è posto. C’è sempre spazio per apparecchiare un altro posto.

Gli abiti attraversano questo paesaggio come se fossero arrivati da lontano, portando con sé il vento del mare, la terra, il profumo del mirto e quella luce del mezzogiorno che sembra non lasciare spazio a nient’altro.

Una festa vera non ha bisogno di porte.

È così che Antonio Marras immagina la sua festa: qualcosa da incontrare per strada, da osservare da vicino, da attraversare senza sapere se si è stati davvero invitati. Una tavola che continua ad allungarsi per accogliere chi arriva. Un matrimonio che non finisce con il sì. Un sogno che, invece di svegliarsi, decide di restare. La festa non è finita. Forse non finirà mai.