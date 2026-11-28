Buzz cut uomo: tendenze capelli uomo 2027 – Photo courtesy of YSL

Capelli di media lunghezza, ciocche disinvolte e texture dinamiche dominano gran parte delle acconciature e delle tendenze maschili per il 2027. Eppure, durante le sfilate internazionali dedicate all’uomo, abbiamo notato emergere una tendenza decisamente diversa: il buzz cut. Il taglio ultracorto è apparso su diverse passerelle, creando un contrasto evidente con le acconciature più lunghe e movimentate.

Il buzz cut si fa spazio tra i tagli maschili più lunghi

Osservando le tendenze capelli uomo per la primavera estate 2027, ciò che colpisce è soprattutto il movimento. Acconciature di media lunghezza, texture naturali, ricci, onde e ciocche lasciate cadere con apparente noncuranza sono ovunque. Anche i tagli più corti presentano spesso una finitura morbida e dinamica. Abbiamo approfondito il tema delle lunghezze medie nell’articolo Tagli capelli uomo di media lunghezza autunno inverno 2026-2027. Eppure, tra tutte quelle chiome libere di muoversi in ogni direzione, su diverse passerelle è comparso all’improvviso un buzz cut, o comunque un taglio decisamente cortissimo.

Buzz cut uomo: tendenze capelli uomo 2027 – Photo courtesy of Celine

È successo, tra gli altri, da Celine, Dolce & Gabbana, Paul Smith, Lacoste e Louis Vuitton. I capelli erano rasati praticamente tutti alla stessa lunghezza, mettendo maggiormente in risalto la forma della testa e i lineamenti del viso. Colpisce la scelta di queste maison di inserire nel casting anche un modello con il buzz cut, accanto alle numerose chiome di media lunghezza e talvolta persino lunghe degli altri ragazzi.

Buzz cut uomo: tendenze capelli uomo 2027 – Photo courtesy of YSL

Da Saint Laurent abbiamo visto sfilare addirittura diversi buzz cut. Dal punto di vista della silhouette, queste acconciature cortissime erano in linea con il resto dei tagli maschili della collezione. Che i capelli fossero corti o di media lunghezza, venivano pettinati aderenti alla testa con un’abbondante dose di prodotto per lo styling, creando una silhouette molto vicina a quella di un classico buzz cut.

Quale buzz cut scegliere?

Buzz cut uomo: tendenze capelli uomo 2027 – Photo courtesy of Louis Vuitton

Il buzz cut è un taglio in cui i capelli vengono rasati molto corti con il rasoio elettrico. Si può mantenere la stessa lunghezza su tutta la testa, ma esistono diverse varianti. Il buzz cut classico presenta una lunghezza uniforme su tutto il capo. A seconda dell’effetto desiderato, si può optare per una versione leggermente più lunga oppure per un taglio quasi completamente rasato.

È possibile anche abbinarlo a lati rasati molto corti. Nel buzz cut con fade, la lunghezza dei capelli sfuma gradualmente dalla parte superiore, leggermente più lunga, fino ai lati e alla nuca, dove diventa molto corta. Chi preferisce un risultato meno rigoroso può chiedere una rifinitura più morbida dell’attaccatura.

Un’altra possibilità è il buzz cut con line-up, caratterizzato da contorni estremamente precisi sulla fronte e sulle tempie. Per chi ama sperimentare, c’è anche l’opzione di schiarire i capelli fino a un biondo chiarissimo o platino. In questo modo, un taglio essenziale acquista un carattere decisamente più fashion.

A chi sta bene il buzz cut?

Buzz cut uomo: tendenze capelli uomo 2027 – Photo courtesy of Paul Smith

Il buzz cut è un taglio che richiede una buona dose di sicurezza in sé stessi. Con i capelli così corti, c’è ben poco da nascondere o da correggere attraverso l’acconciatura. La forma della testa, l’attaccatura dei capelli e i lineamenti del viso diventano molto più evidenti.

Un viso ovale o dai tratti squadrati si presta spesso particolarmente bene a questo taglio. Anche una mascella ben definita può essere valorizzata dal buzz cut. In presenza di un viso rotondo, lasciare i capelli leggermente più lunghi sulla parte superiore, eventualmente abbinandoli a lati più corti, può contribuire a dare maggiore slancio e definizione. Questo, naturalmente, non significa che esista una forma del viso ideale. Contano anche la conformazione della testa, la densità dei capelli e lo stile personale.

Il buzz cut è inoltre particolarmente interessante per gli uomini che non vogliono dedicare troppo tempo ai propri capelli. Servono pochissimi prodotti per lo styling e, dopo il lavaggio, i capelli si asciugano in un attimo. È il classico taglio wash and go. Richiede però una manutenzione regolare: per mantenere una lunghezza uniforme e un aspetto ordinato, bisogna passare il rasoio elettrico all’incirca ogni due o tre settimane.

Occorre anche considerare che un taglio così corto lascia il cuoio capelluto esposto al sole. Una protezione solare specifica per il cuoio capelluto è quindi tutt’altro che superflua.

Un taglio corto dal carattere deciso

Probabilmente il buzz cut non diventerà il taglio maschile più diffuso del 2027. Le acconciature più lunghe, dinamiche e caratterizzate da texture naturali hanno una presenza troppo forte per lasciare spazio a un simile primato. Come tendenza di nicchia, però, il taglio ultracorto è decisamente interessante. Dimostra che, accanto alle chiome disinvolte e ai volumi pieni, c’è spazio anche per un’estetica completamente diversa: essenziale, minimalista e senza fronzoli.

Charlotte Mesman per ADVERSUS