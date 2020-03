BMW Concept i4 – All’avanguardia con stile

La BMW Concept i4 rappresenta uno sguardo al futuro della BMW i4, che dovrebbe entrare in produzione nel 2021 come il primo modello completamente elettrico del BMW Group nella classe premium di medie dimensioni.

Il BMW Group sta aprendo un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione di una Gran Coupé completamente elettrica. La BMW Concept i4 porta la trazione elettrica al centro del marchio BMW e inaugura una nuova era del piacere di guidare. La BMW Concept i4 rappresenta uno sguardo al futuro della BMW i4, che dovrebbe entrare in produzione nel 2021 come il primo modello completamente elettrico del BMW Group nella classe premium di medie dimensioni. Fornisce una visione completamente nuova dell’eccellenza dinamica per cui BMW è celebre e fonde un design moderno ed elegantemente sportivo con la spaziosità e la funzionalità di una Gran Coupé a quattro porte, il tutto generando zero emissioni locali.

“La BMW Concept i4 porta l’elettrificazione al centro del marchio BMW”, afferma Adrian van Hooydonk, Senior Vice President BMW Group Design. “Il design è dinamico, pulito ed elegante. In breve: una BMW perfetta che è anche a zero emissioni.” I numeri di spicco del propulsore comprendono un’autonomia di 600 km (WLTP), una potenza fino a 530 CV, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,0 secondi e una velocità massima superiore a 200 km/h. Tuttavia, le qualità di guida della BMW Concept i4 non possono essere espresse solo in cifre. L’erogazione virtualmente silenziosa della potenza crea una sensazione completamente nuova di dinamismo.

“Il design della BMW Concept i4 mostra proporzioni fantastiche, un carattere fortemente espressivo e, naturalmente, molta attenzione ai dettagli”, aggiunge Domagoj Dukec, responsabile di BMW Design. “Con il BMW Curved Display, abbiamo ridefinito il tipico orientamento al guidatore di BMW in un modo estremamente elegante. Allo stesso tempo, la BMW Concept i4 offre una sensazione di piacere di guida sostenibile.” Come parte del pacchetto, Concept i4 include diversi elementi di design esterno e interno che appariranno sia nella BMW i4 che in altri veicoli di produzione ad alimentazione elettrica.

L’esterno – estetica elettrizzante.

L’esterno moderno ed elegante rappresenta un contrappunto deliberato al fascino dinamico dell’esperienza di guida. Le proporzioni da Gran Coupé perfettamente risolte creano un aspetto autentico, moderno e sicuro di sé. Il passo lungo, la linea del tetto fastback e gli sbalzi corti formano un profilo di base ricco di eleganza e dinamismo. Con le sue quattro porte, la BMW Concept i4 offre non solo un alto livello di usabilità e praticità quotidiane, ma anche un interno molto più grande di quanto le proporzioni moderne e dinamiche dell’auto suggerirebbero immediatamente.

Superfici chiare e dettagli aerodinamici.

Linee nitide e morbide e volumi tesi si fondono in una scultura ricca e dai contorni uniformi e creano un linguaggio chiaro e superficiale. La moderna tinta degli esterni Frozen Light Copper riprende una sfumatura di colore vista sulla BMW Vision iNEXT e mette in mostra l’interazione delle superfici con effetti visivamente sbalorditivi. Gli elementi blu nella parte anteriore, sui fianchi e nella parte posteriore indicano le origini BMW i dell’auto. Accendono i riflettori sulle icone distintive di BMW i e mettono in primo piano la tecnologia che sta sotto la superficie – ad esempio, i reni nel loro ruolo di pannello intelligente, le cornici nelle minigonne laterali nascondono la tecnologia della batteria e gli elementi del diffusore nella parte posteriore, che riempie lo spazio di progettazione lasciato libero dai tubi di scappamento e migliora l’efficienza aerodinamica.

Una serie di altre misure aerodinamiche massimizza l’autonomia elettrica dell’auto. La griglia del rene chiusa e gli evidenti labbri aerodinamici forniscono esempi dettagliati di sofisticata ingegneria del flusso d’aria all’opera. Un’altra area distintiva dell’auto sono i cerchi. Questi sono stati progettati esclusivamente per la BMW Concept i4 e fondono design aerodinamico e leggero; le superfici lisce – e quindi aerodinamicamente ottimizzate – contrastano con raggi ultra-leggeri e ad alta resistenza. I cerchi estendono la gamma di colori e materiali della vettura, sottolineandone il carattere lussuoso.

Il frontale: il volto accattivante di una nuova era.

Il trattamento frontale della BMW Concept i4 presenta le familiari icone BMW in un nuovo look, conferendo un volto visivamente potente all’era elettrica di BMW. La griglia prominente e chiusa fornisce un collegamento tangibile tra passato e futuro di BMW. L’icona BMW acquisisce anche nuove funzionalità: senza motore a combustione che necessita di raffreddamento, la griglia ora serve principalmente come un “pannello intelligente” che ospita vari sensori. La griglia fa intuire la tecnologia che sta dietro le quinte con un design speciale per questo modello. Allo stesso modo i fari forniscono un ponte tra passato e futuro; il classico frontale a quattro occhi viene qui ripreso con un’interpretazione molto moderna e minimale. Due intricati elementi LED indipendenti su entrambi i lati integrano tutte le funzioni di illuminazione necessarie. Superfici pulite e poche linee nitide intorno alla griglia creano una grafica frontale contemporanea con un notevole impatto visivo. Un accento blu BMW in stile i nella cornice della griglia fissa il sigillo sulla parte anteriore.

Primi passi della nuova identità di marca BMW.

Nel corso della presentazione della BMW Concept i4, BMW presenta per la prima volta il nuovo look del marchio. Il nuovo logo per le comunicazioni fornisce anche la base per il badge sulla BMW Concept i4. Il suo design bidimensionale e trasparente garantisce una perfetta integrazione e porta la speciale tonalità di colore esterno Frozen Light Copper a una visibilità ancora maggiore. La concept car non ha solo il compito di guardare al futuro in termini di estetica, tecnologia e innovazione, ma esplora anche il potenziale di progettazione all’interno del nostro marchio BMW.

Estremità posteriore appariscente con caratteristiche aerodinamiche.

La parte posteriore della BMW Concept i4 è bassa sulla strada e taglia una figura ampia, sottolineata orizzontalmente. Le superfici avanzano attraverso la parte posteriore in un movimento morbido e lussureggiante, e le conferiscono un aspetto molto moderno e calmo. Le luci posteriori lunghe e sottili a forma di L continuano il tema. Sotto le luci posteriori, le superfici inclinate verso l’interno formano labbra che migliorano l’aerodinamica e incorporano prese d’aria verticali. La verticalità del design qui sottolinea la sportività dell’auto. Più in basso, la grembialatura posteriore ha una presenza forte e migliora l’efficienza aerodinamica. Laddove un tempo sarebbero stati trovati i terminali di scarico, gli elementi del diffusore in colore blu BMW i indicano la presenza di un sistema di trasmissione completamente elettrico e fanno riferimento al design della BMW i Vision Dynamics.

Gli interni: l’innovazione incontra il minimalismo.

L’interno della BMW Concept i4 si concentra su quei momenti in cui il guidatore sceglie di guidare la vettura in prima persona. Per questo, ogni elemento nella parte anteriore dell’abitacolo è rivolto verso il guidatore. Il nuovo Curved Display BMW si unisce al volante per rivelare una nuova interpretazione dell’orientamento al guidatore e offre un’anticipazione del display delle versioni di produzione della BMW iNEXT e della BMW i4. Qui, le superfici di presentazione del display informazioni e del display di controllo si fondono in un’unica unità inclinata verso il conducente. Questo raggruppamento dello schermo ottimizza la presentazione delle informazioni e rende più intuitivo l’utilizzo del display tramite touch. L’avanzata tecnologia di visualizzazione con vetro antiriflesso elimina inoltre la necessità di una copertura protettiva per oscurare i display e contribuisce quindi a un abitacolo estremamente ordinato e arioso.

Il BMW Curved Display occupa gran parte della sezione davanti al guidatore e sopra la consolle centrale e conferisce alla zona anteriore un aspetto molto moderno. La sua forma sottile e senza bordi suggerisce qualità e raffinatezza. Quasi tutte le funzioni operative sono integrate nel display come parte di un approccio globale incentrato sulla riduzione al minimo del numero di controlli tattili. Anche il sistema di controllo del clima ora funziona con il controllo touch.

Concentrati sull’essenziale.

Anche la parte anteriore degli interni attorno al BMW Curved Display è caratterizzata da un design essenziale. L’uso discreto di materiali diversi e la disposizione essenziale dei comandi creano un ambiente moderno ma anche lussuoso. Con questo in mente, elementi come le prese d’aria sono integrati quasi invisibilmente nella geometria generale e nascosti dietro pattern decisi.

I particolari nel caldo colore Gold Bronze che si mescolano al cromo conferiscono agli interni un tocco di classe. Il pannello di controllo centrale sostituisce un comando del cambio tradizionale con un cambio a leva. Elementi come il controller iDrive e i pulsanti di memoria del sedile nelle porte hanno una elegante finitura in cristallo. La combinazione tessuto / pelle per i sedili – composta da microfibra con grafica lineare e pelle naturale conciata con foglie di ulivo – crea all’interno un sigillo di alta qualità e sostenibile. Il risultato complessivo è un abitacolo chiaramente strutturato, luminoso e arioso, che veicola la tranquillità e l’autorità dei sistemi di azionamento elettrici.

Ampio comparto posteriore.

I passeggeri dei sedili posteriori sono accolti da un vano di dimensioni generose che offre livelli di spazio per la testa e le gambe che superano le aspettative di una coupé. I poggiatesta integrati per i sedili anteriori e posteriori aggiungono ulteriore sensazione sportiva. Il taglio nei poggiatesta è un dettaglio di classe che rimanda ai modelli BMW sportivi dell’attuale gamma.

I sedili posteriori estendono la grafica orizzontale che emerge dalle porte per creare un’atmosfera lounge nella parte posteriore. Nel frattempo, i sedili esterni riprendono la forma dinamica dei sedili anteriori, accentuando il sapore sportivo. Usano anche pochissime cuciture, il che enfatizza ulteriormente l’aspetto pulito e moderno.

Ulteriore sviluppo dell’interfaccia utente con modalità Experience.

Il raggruppamento dello schermo con il nuovo BMW Curved Display fornisce un portale di accesso digitale nell’era elettrica di BMW. L’aspetto e la sensazione sono chiaramente influenzati dagli ultimi dispositivi elettronici e sono stati deliberatamente resi meno “automobilistici”. Nel display stesso, gli strati piatti offrono una notevole profondità visiva. Nel complesso, il BMW Curved Display e il nuovo approccio alla presentazione si combinano per offrire un’esperienza di visualizzazione dei contenuti di prima classe.

Tre diverse modalità di esperienza consentono agli utenti di esplorare le varie sfaccettature del sistema di azionamento elettrico e di dare uno sguardo, almeno in termini visivi, al sistema operativo di prossima generazione dal 2021. La differenziazione visiva diversa tra le tre Experience Mode (“Core”, “Sport” ed “Efficient”) riguarda tutto, da come l’utente vede il display e la grafica a come si presentano gli interni. L’illuminazione d’ambiente del cruscotto, delle porte e (indirettamente) sotto il display indica le regolazioni tecniche in atto.

La modalità “Core” introduce l’area del conducente a un’interpretazione aggiornata dei quattro “widget” familiari dal modello di visualizzazione dei modelli esistenti. Qui, la grafica riprende il motivo sopra le prese d’aria e il colore dell’accento in Gold Bronze, facendo volutamente riferimento al design degli interni dell’auto. Nell’area in cui era posizionato il display centrale, ora una mappa e i widget si allineano uno accanto all’altro. L’utente può spostarsi tra i widget diagonali usando un movimento di scorrimento e disporli in modo intuitivo trascinandoli. Questo consente di adattare il display alle proprie preferenze personali.

In modalità “Sport”, i “widget” si avvicinano e creano una visione focalizzata. I movimenti laterali dietro le zone sono usati per mostrare quanto è stretta la curva successiva, facilitando la guida anticipata. Questa forma di presentazione del contenuto consente anche un’efficace visualizzazione periferica. L’area a destra del display mostra funzioni specifiche in modo simile all’app cronometro BMW M.

Nella modalità “Efficient” fa il suo debutto la “Assisted Driving View”, che mostra al guidatore cosa stanno rilevando i sensori dell’auto. Questa Experience Mode apre approfondimenti sulla tecnologia dell’auto, come ad esempio come comunica con l’ambiente circostante. Nella BMW Concept i4, l’attenzione è rivolta alla guida anticipata ed efficiente e sono incorporate le informazioni chiave per una guida efficiente. L’area a destra del display mostra ulteriori informazioni sul veicolo, come il livello di carica e l’autonomia.

Il sound della BMW Concept i4.

La BMW Concept i4 non è caratterizzata solo dal suo design particolare, ma anche dal suo suono visionario e unico. È stato sviluppato con il marchio BMW IconicSounds Electric dal compositore di fama mondiale Hans Zimmer insieme al sound designer BMW Renzo Vitale. BMW IconicSounds Electric mira a emozionare i veicoli elettrici BMW e renderli udibili utilizzando mondi sonori unici. Il suono della BMW Concept i4 realizza questo obiettivo alla perfezione: unisce il passato e il futuro della BMW. Dà al guidatore la sensazione che non ci siano limiti di espressione. Il suono è molteplice, sorprendente e fornisce un senso di leggerezza e trasparenza. I mondi sonori della BMW Concept i4 spaziano dai suoni di guida in modalità “Core” ai suoni più intensi e pronunciati della modalità “Sport”. Sono inclusi anche i suoni dell’apertura della porta e lo scenario iniziale.

La tecnologia destinata alla prossima BMW i4.

La tecnologia BMW eDrive di quinta generazione è una caratteristica distintiva della BMW i4 e quindi anche della futura mobilità elettrica. La BMW iX3 che entrerà in produzione nel 2020 aprirà la strada all’applicazione della nuova tecnologia, che sarà introdotta in una serie di veicoli BMW alimentati elettricamente – come la BMW iNEXT e la BMW i4. Il motore elettrico, l’elettronica di potenza, l’unità di ricarica e la batteria ad alta tensione che utilizzano la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione sono sviluppi completamente nuovi che consentono al BMW Group di compiere un altro significativo passo avanti nel campo dei sistemi di trasmissione elettrificati. Il motore elettrico sviluppato per la BMW i4 genera una potenza massima fino a 390 kW / 530 CV, che lo colloca al pari di un attuale motore a combustione BMW V8. La sua erogazione istantanea della potenza conferisce alla BMW i4 prestazioni straordinarie e un’eccezionale efficienza.

La quinta generazione di BMW eDrive porta anche una batteria ad alta tensione di nuova concezione con la più recente tecnologia delle batterie. La versione della batteria sviluppata per la BMW i4 colpisce per la sua costruzione estremamente sottile e la densità energetica ottimizzata. Pesa circa 550 chilogrammi, ha un contenuto energetico di circa 80 kWh e raggiunge un’autonomia fino a 600 km nel ciclo WLTP.

Tutto sommato, la tecnologia BMW eDrive di quinta generazione stabilisce nuovi standard in termini di densità di potenza, efficienza e autonomia nella guida locale priva di emissioni.

Produzione in serie della nuova BMW i4.

La produzione in serie della nuova BMW i4 inizierà nel 2021 presso lo stabilimento principale del BMW Group a Monaco. Ciò significa che, in futuro, i veicoli a combustione, gli ibridi plug-in e i veicoli completamente elettrici a Monaco saranno fabbricati sulla stessa linea di montaggio.

L’integrazione della BMW i4 nel sistema di produzione esistente rappresenta un compito impegnativo per lo stabilimento di Monaco. Il concetto di carrozzeria della BMW i4 differisce dalle architetture dei modelli di veicoli prodotti nell’impianto fino ad oggi a causa della necessità di ospitare la sua batteria ad alta tensione. Circa il 90% dell’attrezzatura di produzione esistente nella carrozzeria può essere incorporata nel processo, ovvero adattata alla fabbricazione dell’i4. Tuttavia, il restante dieci per cento, in particolare i macchinari coinvolti nella costruzione della struttura posteriore, dovrà essere di nuova costruzione.

Nuovi macchinari dedicati verranno inseriti nello stabilimento di produzione per l’installazione della batteria ad alta tensione, poiché la batteria deve essere installata nell’auto dal basso. Una sfida particolare nel processo di conversione / installazione sono le strutture affollate delle sale di assemblaggio. Lavorando all’interno di questi confini ristretti, i vecchi macchinari dovranno essere rimossi e le nuove apparecchiature installate e messe in funzione entro un periodo di sei settimane. Ciò richiede una pianificazione a lungo termine e un’implementazione precisa.

La società sta investendo un totale di circa 200 milioni di euro nello stabilimento di Monaco per portare a compimento la produzione in serie della BMW i4.