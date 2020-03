Liz è la nostra nuova featured model. Dal Canada: atleta professionista e modella

Capelli lunghi e biondi. Molto lunghi, come potete vedere nel video qui sotto. Liz è la nostra featured model, e viene da Vancouver, Canada. Abbiamo scattato le foto e realizzato il video a Milano subito dopo la conclusione della Milano Fashion Week.

Ma Liz non è solo una modella, e anche una atleta professionista. Sorpresi? Vi possiamo capire, e sono sicuro che adesso ne vorrete sapere di più… in questo caso basta leggere l’intervista qui sotto :-) Alessio – Liz è rappresentata a Milano da Olympia Model Management http://www.olympiamodel.com @olympiamodel

Di dove sei?

Sono di Vancouver, Canada. Vivo in una fattoria di cavalli poco fuori città.

Come hai iniziato a fare la modella?

Ho iniziato a fare la modella con un’agenzia di Vancouver all’età di 19 anni.

Cosa ti piace del lavoro di modella?

Mi piace che posso viaggiare mentre lavoro. Ho scoperto che il lavoro di modella è il modo migliore per conoscere una città! Poter lavorare con persone che provengono da ogni parte del mondo in progetti creativi mi ha dato una esperienza completa della città in cui mi trovo e che non avrei potuto avere in nessun altro modo!

E cosa invece non ti piace del lavoro di modella?

Ci può essere molta incertezza nel lavoro di modella. Il lavoro cambia ogni giorno. Devi essere sempre pronta e disponibile a tutto con un preavviso a volte minimo ed essere pronta a ricevere tanti no. Comunque, essere in grado di seguire il flusso del lavoro dove mi trovo mi dà anche molte opportunità ogni giorno, ed è stato una esperienza incredibile!

Sei anche una atleta professionista. Puoi dirci qualcosa di più?

Nel mio paese sono una atleta, la mia disciplina è il volteggio a cavallo! Il volteggio è una disciplina della ginnastica e io danzo sulla schiena di un cavallo mentre galoppa, ci possono essere fino a tre persone contemporaneamente sulla schiena di un cavallo. Ho praticato questa disciplina per 10 anni, e insegno il volteggio ai miei studenti, nella mia fattoria. Mi alleno quasi ogni giorno nella mia palestra e con i cavalli almeno 5 giorni la settimana. Viaggio soprattutto lungo la west coast per allenarmi e per competere, ma per la mia attività sportiva ho viaggiato in tutto il mondo. Prima di essere una modella, tutti i miei viaggi erano stati per le competizioni a cavallo, allenamenti eccetera. È una esperienza molto diversa rispetto al lavoro nella città della moda, ma sarò sempre grata per queste esperienze così diverse.

Il tuo stile personale. Come ti vesti per: i casting, una serata fuori, nella vita quotidiana?

Per i casting di solito mi vesto molto neutra e classica. Voglio che i clienti con cui lavoro vedano in me una tela bianca per sviluppare su di me la loro visione. Quando esco la sera di solito mi vesto più o meno nello stesso modo ma aggiungo un gioiello o un bel cappotto per avere un look più espressivo. Nella vita di ogni giorno a casa sono quasi sempre vestita con abbigliamento per la ginnastica. Molto diversa dalla mia vita come modella!

Liz e lo shopping. I tuoi brand preferiti e lo shopping… da sola o con le amiche?

Cerco di comprare sustainable fashion il più possibile! Mi piace molto comprare capi di seconda mano con le mie amiche. A Milano, mi diverto molto ad andare in giro per negozi vintage.

Il tuo lavoro da sogno. Se avessi una bacchetta magica e potessi esprimere un singolo desiderio (come modella) quale sarebbe?

Mi piace fare foto con i miei cavalli, quindi il mio lavoro da sogno sarebbe creare qualcosa che combini la mia attività con i cavalli e la moda. Il volteggio a cavallo può raccontare una storia completa in maniera artistica e mi piacerebbe poterlo condividere! Qualcosa come la recente campagna di Gucci OfCourseAHorse sarebbe perfetta per me!

