Puro piacere di guidare, nuovi aggiornamenti: la BMW Z4 per il 2023

Una roadster di razza, più sportiva ed esteticamente accattivante che mai: questa è la BMW Z4 per l’anno 2023. L’ultima versione della biposto aperta incorpora una serie di aggiornamenti nei dettagli, novità di design all’esterno, amplia la gamma di equipaggiamenti di serie e aggiunge nuovi elementi alla lista degli optional. Le nuove caratteristiche del 2023 sottolineano più che mai il carattere sportivo della BMW Z4.

Una roadster di razza, più sportiva ed esteticamente accattivante che mai: questa è la BMW Z4 per il model year 2023. L’ultima versione della biposto aperta incorpora una serie di aggiornamenti sui dettagli, novità di design all’esterno, amplia la gamma di equipaggiamenti standard e aggiunge nuovi elementi alla lista degli optional. Le nuove caratteristiche sottolineano più che mai il carattere sportivo della BMW Z4. In questo modo, forniscono gli ingredienti ideali con cui costruire la sua storia di successo come simbolo di puro piacere di guidare nella gamma della casa automobilistica premium bavarese e come leader globale nel suo segmento di mercato.

La BMW Z4 porta la tradizionale esperienza roadster nell’era moderna, con i suoi potenti motori e la trazione posteriore, un concetto di veicolo incentrato sull’agilità e l’eccellenza dinamica, un classico tetto soft-top in tessuto e un ambiente premium innovativo all’interno dell’abitacolo. Il suo aspetto esterno rispecchia la potenza sportiva elevata a nuovi livelli, come dimostrano le caratteristiche esterne del pacchetto M Sport, ora incluso di serie anche nei modelli a quattro cilindri. Grazie all’ampliamento delle specifiche standard e alla razionalizzazione della struttura dell’offerta, le linee di equipaggiamento Advantage, Sport Line e M Sport non sono più presenti. Un’ampia scelta di verniciature esterne (sono disponibili tre nuove varianti), i cerchi in lega leggera M da 19 pollici e le luci M Shadow Line offrono ai clienti la possibilità di dare un’impronta personale alla BMW Z4.

Continua la tradizione roadster di successo di BMW.

Con la sua identificativa sportività BMW, la BMW Z4 trae ispirazione dalle radici storiche del marchio. La storia delle roadster BMW come epitome del piacere di guidare e del successo sui circuiti di gara risale agli anni formativi dell’azienda come costruttore di automobili. Inoltre, le biposto aperte del marchio hanno rappresentato importanti tappe nello sviluppo di BMW anche nel passato più recente. La BMW Z1, presentata nel 1987, è stata sviluppata da BMW Technik GmbH come vetrina per l’innovazione e ha conquistato l’immaginario delle persone con il suo design a motore centrale anteriore, le porte a scorrimento, la monoscocca in acciaio e i pannelli della carrozzeria in plastica. Circa 8.000 esemplari furono consegnati ai clienti tra il 1988 e il 1991, e oggi ognuno di essi è un oggetto da collezione molto ambito. La BMW Z3 presentata nel 1995 è stato il primo modello del marchio a essere prodotto esclusivamente nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg, negli Stati Uniti. La BMW Z3 è stata presentata al pubblico sul grande schermo, come veicolo di servizio di James Bond nel film “GoldenEye”.

Quattro anni dopo, una prima hollywoodiana come membro del cast di un blockbuster di Bond portò anche la BMW Z8 all’attenzione del mondo intero. Nel film del 1999 “Il mondo non basta”, la roadster ha stregato il pubblico con le sue linee classiche che ricordavano la leggendaria BMW 507. Sotto l’ampio cofano della BMW Z8, costruita a mano, il motore V8 da 5,0 litri con 294 kW/400 CV, originariamente sviluppato per la BMW M5, ha offerto prestazioni spettacolari sia al cinema che su strada.

La BMW Z4 incarna da 20 anni il piacere di guidare a cielo aperto per il guidatore e il passeggero. La prima generazione della roadster fu presentata al Mondial de l’Automobile di Parigi del 2002. Quattro anni dopo è stata seguita dalla BMW Z4 Coupé, anch’essa a due posti, dalla quale è stata sviluppata un’auto da corsa GT3 che ha riscosso un notevole successo nelle gare di durata del Nürburgring. Anche su strada, la BMW Z4 era impegnata a stabilire nuovi parametri dinamici. La roadster e la coupé furono offerte anche come auto sportive ad alte prestazioni da BMW M GmbH, con un motore a sei cilindri in linea da 252 kW/343 CV.

Il tetto rigido retrattile era la caratteristica distintiva della BMW Z4 di seconda generazione, che le permetteva di sostituire sia la versione roadster che quella coupé del modello precedente. Le linee fluide, il cofano lungo e l’abitacolo arretrato sono gli elementi che definiscono l’aspetto della biposto; il nuovo modello ha perso poco tempo dopo la sua presentazione nel 2009 per guadagnarsi l’Eyes On Design Award, l’International Design Excellence Award e il red dot Design Award. Sulle piste da corsa, la BMW Z4 ha raccolto il successo registrato dal suo predecessore con una variante sviluppata secondo i regolamenti GT3. I team sportivi clienti hanno vinto con questa macchina da corsa in eventi come le 24 ore di Dubai e Spa-Francorchamps.

La terza generazione: il motore a sei cilindri in linea la contraddistingue.

L’attuale BMW Z4 è sul mercato dal 2020 ed è costruita dal partner di produzione del BMW Group Magna Steyr Fahrzeugtechnik a Graz, in Austria. Il lancio sul mercato mondiale della nuova edizione avrà inizio nel novembre 2022. La gamma di motorizzazioni comprende una coppia di quattro cilindri e un sei cilindri in linea che danno alla BMW Z4 M40i (consumo di carburante combinato: 8,1 – 7,9 litri/100 km [34,9 – 35,8 mpg imp]; emissioni di CO2 combinate: 184 – 179 g/km nel ciclo WLTP; dati per il ciclo NEDC: – ) un punto di forza davvero unico nel suo segmento. Negli ultimi tempi, il modello BMW M ha rappresentato oltre il 30% delle vendite mondiali della roadster; in Germania, la BMW Z4 M40i ha raggiunto il 48%.

Finora sono state vendute oltre 55.000 unità della BMW Z4 di terza generazione in tutto il mondo. Il mercato più importante per la roadster è la Germania, dove è stato venduto circa il 26% di tutte le auto dell’attuale generazione di modelli. Seguono gli Stati Uniti (con il 17%), la Cina, il Regno Unito e il Giappone. In un segmento di veicoli generalmente in calo, la BMW Z4 ha mantenuto volumi di vendita straordinariamente costanti da quando è stata messa sul mercato. Fin dal primo giorno, è stata di gran lunga il modello più venduto in una classe molto combattuta, popolata esclusivamente da marchi premium tedeschi. E da allora ha aumentato costantemente la sua quota di mercato.

Il carattere di un veicolo orientato al piacere di guidare purosangue e costruito su un design atletico, un motore vivace e un’agilità che induce al sorriso sono alcuni dei fattori principali della forte popolarità della BMW Z4. Queste qualità hanno anche permesso alla BMW Z4 di vincere regolarmente i test comparativi condotti dalla stampa automobilistica. In effetti, la BMW Z4 ha goduto di una risposta positiva da parte dei media fin dal momento della sua presentazione. La rivista tedesca Auto, motor und sport l’ha proclamata “il ritorno dell’auto sportiva dell’anno”, mentre Auto Bild l’ha descritta come la “cabrio più sexy dell’anno”. La BMW Z4 ha ottenuto risultati eccezionali anche nei sondaggi pubblici. I lettori della rivista Motor Klassik l’hanno incoronata “futuro classico” già nel 2019. Inoltre, la roadster si è comportata bene su molti fronti nel sondaggio dei lettori di Sport Auto, con ognuna delle tre varianti che ha vinto uno “Sport Auto Award”.

Più dinamica che mai: pacchetto M Sport di serie, griglia a doppio rene BMW dal nuovo design.

Con proporzioni muscolose, un’estetica perfetta guidata dall’attuale linguaggio di design BMW e una serie di dettagli individuali, il design esterno della BMW Z4 racchiude l’interpretazione moderna della classica auto sportiva aperta. Le caratteristiche distintive del frontale includono le grandi prese d’aria, i fari a LED con sorgenti luminose disposte verticalmente e posizionate ai bordi esterni, e il lungo cofano che si estende sopra i passaruota. Le ultime modifiche al design mettono in risalto la larghezza e l’assetto possente della roadster.

Un ruolo particolarmente importante è svolto dalle caratteristiche esterne del pacchetto M Sport, che ora sono incluse di serie anche nei modelli a quattro cilindri. Tra queste figurano le prese d’aria a tre sezioni nella grembialatura anteriore, già note in altri modelli M, il caratteristico profilo dei brancardi laterali e la grembialatura posteriore con bordi decisi su entrambi i lati. Le prese d’aria laterali, che convogliano l’aria in entrata verso le barriere d’aria, riducendo le turbolenze nei passaruota, sono state rimodellate. Sono stati apportati aggiornamenti al design della griglia a doppio rene BMW, che ha guadagnato notevolmente in impatto visivo. I reni hanno ora una struttura interna orizzontale, che rafforza l’impressione di un frontale ampio. Il carattere prestazionale della BMW Z4 M40i è sottolineato da caratteristiche quali le calotte degli specchietti retrovisori esterni in Cerium Grey e le finiture trapezoidali dei terminali di scarico.

Contribuiscono all’autenticità sportiva dell’aspetto esterno della BMW Z4 anche le superfici chiare delle fiancate della vettura (con due linee di carattere che portano la struttura in modo dinamico), le grandi prese d’aria dietro i passaruota anteriori, lo spoiler integrato nel cofano del bagagliaio, le sottili luci posteriori a forma di L e l’accattivante elemento diffusore nella grembialatura posteriore. Il classico soft-top in tessuto della roadster è azionato elettricamente e può essere aperto o chiuso – nell’arco di 10 secondi – con la semplice pressione di un pulsante mentre l’auto è in movimento a una velocità massima di 50 km/h (31 mph).

Esclusivi cerchi in lega leggera M da 19 pollici, tre nuovi colori esterni.

Tra le novità dell’equipaggiamento di serie figurano i cerchi in lega leggera M da 18 pollici con design a doppie razze. Questi cerchi bicolore sono dotati di pneumatici di dimensioni miste: 225/45 R18 sull’asse anteriore e 255/40 R18 su quello posteriore. Tra le opzioni ora disponibili per i clienti ci sono i cerchi in lega leggera M in formato 19 pollici progettati esclusivamente per la BMW Z4. Il design a razze a V, la finitura opaca Jet Black e i bordi dei cerchi lucidati al diamante conferiscono un’aura estremamente suggestiva e sofisticata alla vista laterale della roadster. I cerchi in lega leggera M da 19 pollici sono equipaggiati con pneumatici in formato 255/35 ZR19 sull’asse anteriore e 275/35 ZR19 su quello posteriore.

La gamma di verniciature esterne per la BMW Z4 è stata accuratamente rivista, con l’aggiunta di nuove e audaci varianti espressive. Oltre ai colori di carrozzeria Thundernight metallic, Portimao Blue metallic e Skyscraper Grey metallic, disponibili per la prima volta per la roadster, la selezione comprende anche altre quattro varianti che abbracciano un ampio spettro tra il bianco, il nero, il rosso e il grigio, tra cui la scintillante verniciatura opaca BMW Individual Frozen Grey metallizzata. Il soft-top in tessuto della BMW Z4 continuerà a essere offerto nell’effetto Anthracite Silver in alternativa al nero standard.

Tra gli optional sono stati aggiunti anche i fari M Shadow Line, che possono essere ordinati insieme ai fari adattivi a LED, anch’essi opzionali. Gli inserti scuri dei fari contribuiscono a conferire alla parte anteriore della vettura un’aura discretamente sportiva. E formano una composizione ben calibrata con le finiture esterne Shadowline lucide M con elementi estesi.

Classico abitacolo da auto sportiva con tocchi specifici M.

Il design degli interni della BMW Z4 è guidato da una disposizione dell’abitacolo incentrata sul guidatore, da sedili sportivi con poggiatesta integrati, da linee chiare e orientate in avanti e dalla limitazione delle superfici decorative a un numero ridotto di aree. La BMW Z4 sDrive20i (consumo di carburante combinato: 7,4 – 6,9 litri/100 km [38,2 – 40,9 mpg imp]; emissioni di CO 2 combinate: 166 – 157 g/km nel ciclo WLTP; valori per il ciclo NEDC: – ) è dotata di serie di pelle Vernasca, che può essere specificata in Nero, Bianco Avorio, Cognac o Rosso Magma. La BMW Z4 M40i e la BMW Z4 sDrive30i (consumo di carburante combinato: 7,4 – 7,0 litri/100 km [38,2 – 40,4 mpg imp]; emissioni di CO 2 combinate: 167 – 159 g/km nel ciclo WLTP; dati per il ciclo NEDC: – ) sono dotate di serie di rivestimenti in pelle/Alcantara con cuciture a contrasto blu e profili blu. Gli interni della BMW Z4 sDrive30i aggiungono un volante in pelle M, sedili M Sport, pedali M e un poggiapiedi M per aumentare ulteriormente il piacere di guida sportivo.

Inoltre, nella BMW Z4 sDrive30i il classico cockpit da auto sportiva è ora abbinato a un quadro strumenti in Sensatec. Il riscaldamento dei sedili, il paravento, il portaoggetti esteso, il sistema di carico passante, il Park Distance Control con sensori anteriori e posteriori, lo specchietto retrovisore ad oscuramento automatico e il climatizzatore automatico bi-zona sono inclusi di serie in tutte le varianti di modello. La BMW Z4 M40i e la BMW Z4 sDrive30i sono inoltre dotate di serie di illuminazione ambientale e di finiture M per le soglie delle porte.

Motori ad alto regime, sofisticata tecnologia del telaio.

L’immagine istantanea di potenza, la passione per numeri elevati di giri, l’efficienza esemplare e la fluidità per cui BMW è rinomata sono le caratteristiche dei tre motori a benzina disponibili anche per la nuova edizione della BMW Z4. Il motore a quattro cilindri della BMW Z4 sDrive20i è abbinato di serie a un cambio manuale a sei rapporti. Il modello base può essere ordinato come optional con il cambio Steptronic Sport a otto rapporti, di serie per le altre varianti di motore della gamma. Il cambio Steptronic Sport è dotato di palette al volante e della funzione Launch Control per ottimizzare l’accelerazione in partenza.

Lo status eccezionale della BMW Z4 per quanto riguarda la tecnologia dei propulsori è rappresentato soprattutto dal modello top di gamma, il cui motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo è ineguagliato da qualsiasi rivale e mostra caratteristiche prestazionali eccezionali. L’unità da 3,0 litri, 250 kW/340 CV, sviluppa una coppia massima di 500 Nm (369 lb-ft) e spinge la BMW Z4 M40i da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,5 secondi. Anche i due motori a quattro cilindri, entrambi con una cilindrata di 2,0 litri e tecnologia BMW TwinPower Turbo, si distinguono per le loro vivaci caratteristiche prestazionali. Il motore della BMW Z4 sDrive30i genera una potenza massima di 190 kW/258 CV e una coppia massima di 400 Nm (295 lb-ft), consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h (62 mph) in 5,4 secondi. Con una potenza massima di 145 kW/197 CV e una coppia massima di 320 Nm, la BMW Z4 sDrive20i scatta da fermo a 100 km/h in 6,8 secondi (cambio automatico: 6,6 secondi).

Insieme alle sue proporzioni compatte, al peso ridotto al minimo, al baricentro basso e alla quasi perfetta distribuzione dei pesi 50 : 50, l’immensa rigidità della struttura della carrozzeria e del telaio e l’aerodinamica altamente efficace della BMW Z4 forniscono la piattaforma ideale per una maneggevolezza sportiva che entusiasma. La tecnologia del telaio, che riunisce un assale anteriore a due snodi e un assale posteriore a cinque bracci, permette di ottenere una miscela irresistibile di agilità e comfort di guida. Le specifiche standard per tutte le varianti del modello includono anche lo sterzo sportivo variabile.

Le sospensioni M Sport, ora parte dell’equipaggiamento standard della BMW Z4 sDrive30i, ottimizzano la dinamica di guida grazie a una rigida regolazione degli ammortizzatori e delle molle. La BMW Z4 M40i è dotata di sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e, come la BMW Z4 sDrive30i, di freni M Sport con pinze a scelta di colore blu o rosso. Il modello di punta è dotato anche di un differenziale M Sport sull’asse posteriore, disponibile come optional per la BMW Z4 sDrive30i.

Sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia, connettività intelligente.

La BMW Z4 offre ai clienti una serie di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia per migliorare i livelli di comfort e sicurezza. La dotazione di serie comprende l’avviso di collisione anteriore con intervento sui freni, l’avviso di superamento della linea di carreggiata con ritorno alla corsia di marcia e la funzione di informazione sui limiti di velocità con indicatore di divieto di sorpasso. Tra gli optional figurano l’Active Cruise Control con funzione Stop&Go, l’avviso di cambio corsia, l’avviso di collisione posteriore, l’avviso di attraversamento della carreggiata, il Parking Assistant e la telecamera di assistenza alla retromarcia. È disponibile anche il BMW Head-Up Display, che proietta le informazioni di guida sul parabrezza.

Il BMW Live Cockpit Professional assicura un funzionamento intuitivo e una connettività intelligente. Offre schermi personalizzabili per il quadro strumenti completamente digitale e il display di controllo, entrambi con una diagonale di 10,25 pollici. Le sue funzionalità comprendono anche il sistema di navigazione BMW Maps, un sistema multimediale basato su disco rigido, il BMW Intelligent Personal Assistant, l’integrazione degli smartphone, un hotspot Wi-Fi e un sistema di allarme.