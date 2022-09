Si sono concluse le sfilate donna per la primavera estate 2023 alla Milano Fashion Week, e possiamo tirare le somme di quanto abbiamo visto, non visto, avremmo voluto vedere.

Street style Milano Fashion Week Estate 2023 – Foto: ADVERSUS

Lo street style durante le settimane della moda riserva sempre qualche sorpresa, soprattutto quando a presentarsi sono ‘ospiti’ in cerca di visibilità non solo per il brand che li ha ‘ospitati’ ma anche per se promuovere stessi. L’utile ed il dilettevole vanno a volte mano in mano.

Se ci chiedete un termine per definire quanto visto – partendo dalla strada (che è poi la vera passerella al giorno d’oggi) – vi rispondiamo: un circo. Con tanto di bestie ammaestrate. Perché la zona in cui si svolgono le sfilate viene completamente monopolizzata dall’organizzazione della sfilata, e da tutto quello che gira intorno agli eventi. E il traffico della zona viene portato alla paralisi, con tutti i problemi che ne derivano, per la città.

La colonna incessante di auto blu a noleggio che servono a depositare e successivamente prelevare gli invitati più importanti si trasforma in molte decine di auto blu parcheggiate ovunque in attesa di riprendersi gli ospiti e riportarli indietro. A queste auto blu aggiungeteci i taxi per gli ospiti meno importanti. E le auto di quelli che – poverini – devono invece solo transitare per andare a lavorare.

A questo punto mettiamoci una abbondante dose di quelle che noi chiamiamo ‘prezzemoline’ ovvero finte ospiti, che si presentano alla sfilata senza nessuna speranza di entrarci, ma solo per farsi fotografare, promuovere qualche brand, e più semplicemente promuovere se stesse. E poi le ‘ vere influencer’ che spesso nessuno conosce, invitate dallo stilista di turno, vestite con i capi dello stilista, messe lì per farsi fotografare e filmare dai molti, troppi direbbe qualcuno, fotografi street style veri, dilettanti infiltrati, semplici curiosi.

In mezzo a questo casino, passateci il termine, veri ospiti, veri giornalisti, veri buyers… ma sono pochi in confronto alla massa che li circonda in nella quale si perdono facilmente.

E infine le modelle, che al termine della sfilata si riversano sulla strada e spesso si concedono ai fotografi, magari su esplicito invito dello stilista che guarda caso le fa uscire (non tutti, ma qualcuno sì) e intrattenersi con i fotografi tenendo stretta in mano una enorme borsa con il suo nome e logo, tanto per non perdere nemmeno una briciola di pubblicità gratuita.

La settimana della moda si è conclusa, l’impressione è che le sfilate siano sempre meno importanti, in un mondo immediato e iperconnesso come questo forse hanno esaurito il proprio compito e dovranno trasformarsi in qualcosa d’altro. Nel frattempo, non sapendo bene cosa fare, gli stilisti si aggrappano ad ospiti spesso più effimeri delle loro stesse collezioni di moda, e alla pubblicità che sperano di ottenere dall’influencer, tiktoker, instagrammer di turno… anche se non capiscono bene cosa sta succedendo. Gli ospiti li consigliano gli ‘esperti’ del marketing social, e gli stilisti devono adeguarsi.

