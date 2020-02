Carola Fernandez, la nostra nuova featured model arriva dall’Argentina

Un giorno dopo scuola sono andata con delle amiche ad un casting per una pubblicità, solo per fare loro compagnia. Ma nessuna di noi ha avuto il lavoro hahaha…

Carola Fernandez è la nostra nuova featured model. Una modella che arriva da lontano, Bueno Aires, Argentina, per la precisione. Abbiamo trascorso assieme una bella e produttiva mattinata di lavoro a Milano, pochi giorni prima dell’inizio della Milano Fashion Week.

Caro (così la chiamano gli amici più intimi) è una modella con molta esperienza, il che rende molto semplice il lavoro. Sa esattamente quello che vuoi da lei, sembra quasi che ti legga nel pensiero. E non è bellissima solo nelle foto, risplende assolutamente di fronte alla videocamera. Ho detto abbastanza, ammiratela nel divertente breve video ispirato a ‘Bewitched’ e nelle foto che trovate qui sotto. Alessio

Carola è rappresentata a Milano da THE WOLVES MODEL MANAGEMENT sul web e su Instagram e per questo servizio indossava capi di lingerie Yamamay.

CAROLA “BEWITCHED” VIDEO

CAROLA FOTO

Di dove sei? Vengo da Buenos Aires, in Argentina

Come hai iniziato a fare la modella? Quando ero più giovane tutti dicevano che avrei dovuto fare la modella, ma in realtà non la ho mai considerata una vera opzione. Dopo scuola un giorno sono andata a un casting televisivo con alcune amiche, solo per accompagnare una di loro che voleva andarci. Ma nessuna di noi ha preso il lavoro ahahah. Però quella stessa settimana mi hanno chiamato per andare ad un altro casting. Era un ruolo da protagonista in un commercial televisivo per Dove e lì sono riuscita ad avere il lavoro. Ho anche dovuto spostarmi a Guayaquil, in Ecuador, per il lavoro. E qualcosa nella mia testa diceva “puoi iniziare a farlo”. Ed è così che ho iniziato. Facendo pubblicità in TV, e successivamente mi sono appassionato alla moda, ai servizi fotografici e alle passerelle.

Cosa ti piace del lavoro di modella? Mi piace poter viaggiare e lavorare allo stesso tempo. E puoi conoscere molto meglio i posti in cui lavori, le diverse culture, ed è tutto così interessante. Inoltre si incontrano sempre nuove persone da tutto il mondo e questi ti apre la mente. Allo stesso tempo, è un lavoro che ti spinge a essere dare il massimo di te tutto il tempo, e ad uscire dalla tua comfort zone quasi ogni giorno, anche questo è molto interessante.

E cosa non ti piace del lavoro di modella? A volte non mi piace la eccessiva pressione a cui mi sottopongo per fare meglio o in modo diverso alcune cose.

Il tuo stile di moda personale. Come ti vesti per: casting, una serata fuori, nella tua vita quotidiana? Sono fondamentalmente NERA. Hahaha adoro il nero per gonne, calze lunghe, abiti, magliette, cappotti, scarpe, tutto. A volte anche un po ‘di bianco. Ma non sono una persona che ama i colori, almeno nei miei vestiti ahah

Caro e lo shopping. Brand preferiti … ami fare shopping da sola o con le amiche? Mi piace fare shopping (come ogni modella immagino). Ma ad essere sincera ho i miei momenti. A volte compro cose quasi ogni giorno, e ci sono anche momenti in cui uso solo quello che ho e combino vestiti in modi diversi e nuovi. Per quanto riguarda i brand non ho delle preferenze specifiche, scelgo solo i vestiti per adattarli al mio stile.

Incarico da sogno. Se avessi una bacchetta magica e potessi realizzare un solo desiderio (da modella) … quale sarebbe il tuo incarico da sogno? Mi piacerebbe continuare a fare la modella a lungo, viaggiando molto di più e forse con booking più diretti hahaha :) E naturalmente alcune buone copertine di riviste!

