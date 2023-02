CELINE HOMME WI23 – La Collection du Palace – Paris Syndrome – Photo courtesy of CELINE

Hedi Slimane approfondisce la riscoperta da parte dei giovani di oggi dell’electro clash e dei suoni e delle scene rock elettronico degli anni 2000, un movimento che appare nelle principali città come Parigi, Londra e New York. Rende omaggio alla band cult proto-punk Suicide di New York, formata nel 1977 da Alan Vega e Martin Rev, band che nel 2023 ancora incuriosisce e ispira le scene musicali emergenti.

Chiave della collezione, i pantaloni aderenti Celine in pelle nera, sono abbinati in “doppia pelle” a giacche biker e racer personalizzate con borchie o strass. I cappotti Celine sono indossati oversize e sono tagliati in cashmere o tweed inglesi ricreati su un telaio tradizionale.

I tailleur di Celine sono leggermente rialzati, portati con pantaloni cropped a zampa. I ricami sono fatti a mano negli atelier couture parigini. I cappotti giganti stampati leopardo e tigre sono realizzati in cashmere shearling. I modelli indossano il profumo “Nightclubbing”, parte della collezione di haute parfumerie di Celine. I pezzi che rendono omaggio agli anni iconici di Le Palace sono in edizione limitata.

