Capelli secchi, grassi o fini? Scopri come riconoscere il tuo tipo di capello e scegliere shampoo, styling e routine più adatti alle esigenze maschili

Cura dei capelli uomo: come scegliere la routine giusta

Quanti uomini comprano lo stesso shampoo da anni solo perché “tanto uno vale l’altro”, senza mai chiedersi se sia davvero adatto al proprio tipo di capello? È uno degli errori più comuni nella cura maschile dei capelli, complice anche una cultura della grooming routine che per anni si è fermata al minimo indispensabile.

Eppure capelli secchi, grassi e fini non sono semplicemente varianti estetiche dello stesso problema. Hanno caratteristiche e necessità diverse e possono richiedere gesti e prodotti differenti, indipendentemente dalla lunghezza del taglio. Capire prima di tutto come si comportano capelli e cuoio capelluto è quindi il modo migliore per costruire una routine efficace, senza inseguire il prodotto miracoloso di turno.

Capelli grassi: lavarli spesso non è necessariamente un problema

I capelli grassi si riconoscono facilmente: appaiono lucidi, tendono ad appesantirsi rapidamente e possono perdere volume già poco dopo il lavaggio. L’aspetto oleoso dipende soprattutto dalla quantità di sebo prodotto dalle ghiandole sebacee del cuoio capelluto e dalla rapidità con cui questo si distribuisce sui capelli. Possono contribuire anche sudorazione, condizioni ambientali e accumulo di prodotti per lo styling.

Uno dei miti più diffusi è che lavare spesso i capelli grassi faccia produrre ancora più sebo e che, per questo motivo, sia necessario “farli abituare” diradando i lavaggi. Non è una regola valida per tutti. Se la cute tende a diventare rapidamente oleosa, lavare i capelli anche quotidianamente può essere perfettamente compatibile con una buona routine, purché lo shampoo sia adatto e non provochi irritazione o eccessiva secchezza.

La frequenza ideale dipende quindi dalla persona e dalle esigenze della sua cute, non da un numero prestabilito di lavaggi alla settimana. L’obiettivo è rimuovere efficacemente sebo, sudore e residui di styling senza detergere in modo eccessivamente aggressivo.

Chi utilizza cere, pomate o prodotti particolarmente persistenti dovrebbe inoltre evitare di applicarli direttamente sul cuoio capelluto, concentrandoli piuttosto sul fusto. In caso di prurito, desquamazione persistente o cute molto irritata, invece, il problema potrebbe non essere semplicemente un eccesso di sebo e sarebbe meglio parlarne con un dermatologo.

Capelli secchi: proteggere e condizionare la fibra

Un capello secco appare spesso opaco, ruvido al tatto e poco elastico. Può diventare più difficile da pettinare e, soprattutto quando è lungo, tende a presentare maggiore fragilità sulle lunghezze e sulle punte.

La secchezza può dipendere dalle caratteristiche naturali del capello e dalla quantità di sebo che dalla cute riesce a distribuirsi sulla fibra, ma anche da numerosi fattori esterni: lavaggi troppo aggressivi o frequenti, acqua molto calda, esposizione prolungata a sole e vento, trattamenti chimici e uso intenso di phon o piastra. Anche alcune abitudini di styling possono contribuire nel tempo a rendere la fibra più ruvida e vulnerabile.

In questo caso la routine dovrebbe puntare soprattutto a detergere senza sgrassare eccessivamente e a migliorare la superficie della fibra con prodotti condizionanti. Un balsamo dopo il lavaggio può aiutare a rendere i capelli più morbidi e pettinabili, mentre una maschera può essere utile periodicamente quando il capello è particolarmente secco o danneggiato.

Gli oli cosmetici, come argan o jojoba, possono contribuire a migliorare la sensazione di morbidezza e a ridurre la ruvidità, ma è più corretto considerarli prodotti emollienti e condizionanti piuttosto che semplici “idratanti”. Anche la scelta dello shampoo conta: più che evitare a priori una determinata famiglia di ingredienti, è preferibile scegliere una formula che detergа efficacemente senza lasciare la cute o la fibra eccessivamente secche.

Per chi usa regolarmente phon o piastra, ridurre l’esposizione a temperature elevate e utilizzare un prodotto termoprotettivo può aiutare a limitare i danni legati al calore. È un gesto semplice, ma utile anche per gli uomini che portano capelli corti e li modellano quotidianamente.

Capelli fini: il volume si costruisce con leggerezza

Il capello fine è caratterizzato principalmente da un diametro ridotto della singola fibra ed è, in larga parte, una caratteristica individuale influenzata dalla genetica. Non significa necessariamente avere pochi capelli: una persona può avere una chioma molto folta composta da fibre sottili, così come può avere capelli più spessi ma una densità ridotta.

Questa distinzione è importante soprattutto negli uomini, perché capello fine e diradamento non sono sinonimi. Il primo descrive lo spessore della fibra; il secondo riguarda invece la quantità e la distribuzione dei capelli sul cuoio capelluto.

Dal punto di vista dello styling, i capelli fini tendono comunque a perdere volume più facilmente. L’errore più comune è cercare di compensare utilizzando quantità eccessive di cera, pomata o altri prodotti molto ricchi. Il risultato, spesso, è l’opposto di quello desiderato: i capelli diventano pesanti, si separano in ciocche e sembrano ancora più piatti.

Per dare struttura è generalmente preferibile lavorare con prodotti leggeri e utilizzare quantità ridotte, aumentando eventualmente il prodotto solo se necessario. Polveri volumizzanti, spray texturizzanti o paste dalla consistenza leggera possono essere più adatti rispetto a formulazioni molto pesanti, soprattutto quando l’obiettivo è mantenere movimento e volume.

Anche il modo in cui si asciugano i capelli fa la differenza. Dirigere il flusso d’aria in modo da sollevare le radici e lavorare con le dita durante l’asciugatura permette di creare maggiore struttura senza dover compensare tutto con lo styling. Il prodotto, in questo caso, diventa un aiuto e non l’unico responsabile del risultato.

La lunghezza del taglio cambia le esigenze, ma non il tipo di capello

Un errore frequente nella cura maschile è pensare che un taglio corto richieda automaticamente una routine completamente diversa. In realtà, il tipo di fibra e le caratteristiche del cuoio capelluto rimangono gli elementi principali da considerare.

La lunghezza, però, modifica il modo in cui alcuni problemi diventano visibili. Un capello secco può mostrare maggiormente ruvidità e doppie punte quando è lungo, mentre un capello grasso può apparire più rapidamente appesantito quando manca volume alla radice. Allo stesso modo, la lunghezza e il tipo di acconciatura possono modificare il modo in cui un eventuale diradamento viene percepito visivamente.

Per questo non esiste una routine maschile universale. Lo stesso shampoo che funziona bene per un uomo può essere poco adatto per un altro, anche quando entrambi portano lo stesso taglio.

Quando la cura dei capelli non basta

La scelta dei prodotti e delle abitudini quotidiane può migliorare molti aspetti dell’aspetto e della gestione dei capelli, ma non tutti i problemi dipendono dalla routine cosmetica.

Se la caduta aumenta in modo evidente o improvviso, compaiono zone progressivamente più diradate, oppure persistono prurito, desquamazione o irritazione, cambiare continuamente prodotto potrebbe non essere la soluzione. In questi casi è preferibile rivolgersi a un dermatologo, che può valutare il cuoio capelluto e individuare eventuali cause che richiedono un trattamento specifico.

Per tutto il resto, la regola rimane semplice: conoscere il proprio tipo di capello e le esigenze della propria cute è il primo passo per costruire una routine efficace, a prescindere dal taglio scelto.