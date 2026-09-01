Oroscopo del mese di settembre 2026

Oroscopo di settembre segno per segno: amore, lavoro e ritorno alla routine dopo le vacanze, con nuove opportunità e cambiamenti per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del mese

Settembre ha sempre un modo particolare di rimettere le cose al loro posto. Le città tornano a riempirsi, le agende riprendono a dettare il ritmo e le vacanze, improvvisamente, sembrano già appartenere a un’altra stagione. Eppure qualcosa resta: un’abitudine più lenta, una promessa fatta guardando il mare, una leggerezza che non si vorrebbe perdere al primo lunedì di rientro.

Per i segni zodiacali, il mese della ripresa non coincide necessariamente con un semplice ritorno alla routine. C’è chi sente il bisogno di accelerare e chi, al contrario, di capire dove sta andando prima di muovere il prossimo passo. Il lavoro torna a chiedere attenzione, l’amore cambia tono e alcune questioni lasciate in sospeso prima dell’estate tornano, puntuali, a chiedere una risposta.

Settembre, insomma, rimette tutto in movimento, ma non nello stesso modo per tutti.

Ariete

Per l’Ariete settembre comincia con una quantità di energia che difficilmente passa inosservata. Dopo le vacanze torna la voglia di fare, di proporre e di ripartire. Sul lavoro questo può tradursi in iniziative concrete e in quella capacità, molto arietina, di attirare l’attenzione quando c’è qualcosa da conquistare.

Il punto è non correre prima ancora di sapere dove si vuole arrivare. L’entusiasmo resta una risorsa, ma va dosato: bruciare le tappe potrebbe trasformare una partenza brillante in una frustrazione già nella seconda settimana del mese. Chi aveva lasciato un progetto in sospeso prima della pausa estiva può riprenderlo con maggiore convinzione, a patto di non aggiungere contemporaneamente altri cinque obiettivi alla lista.

In amore cambia il registro. Dopo un’estate più leggera, torna il desiderio di capire cosa sia davvero importante. Chi è in coppia potrebbe sentire il bisogno di dare maggiore stabilità alla relazione, magari iniziando a immaginare qualcosa di concreto per l’autunno. I single, invece, potrebbero scoprire che l’idea di un legame più profondo non appare più così lontana.

Le parole, questo mese, contano soprattutto quando sono state rimandate troppo a lungo. Dire ciò che si pensa può chiarire equivoci nati durante le vacanze, purché la sincerità non diventi il pretesto per dire tutto senza misura.

Sul piano personale, settembre invita a recuperare una routine di benessere fatta di gesti semplici e ripetibili. Verso la fine del mese arriva una notizia sul lavoro che permette di guardare avanti con maggiore fiducia. Un ostacolo iniziale non cambia il quadro generale, soprattutto per un Ariete che, quando decide di continuare, difficilmente resta fermo a lungo.

Toro

Il Toro affronta settembre senza particolare interesse per le grandi rivoluzioni, ed è una posizione più saggia di quanto possa sembrare.

Il mese parla di consolidamento, di cose da sistemare e di decisioni che richiedono tempo. Dopo il relax estivo, il ritorno al lavoro avviene con gradualità ma senza perdere concretezza: conti, impegni e priorità tornano lentamente al centro.

Chi sta valutando un cambiamento professionale farebbe bene a osservare prima di scegliere. Settembre offre il tempo necessario per capire quali possibilità siano davvero interessanti e quali, invece, abbiano soltanto il fascino della novità. La fretta, in questo momento, non serve.

In amore torna il bisogno di continuità. Chi è in coppia potrebbe riscoprire il valore di certe abitudini quotidiane, quelle piccole cose che raramente finiscono nelle fotografie ma che, nel tempo, costruiscono la sostanza di una relazione. È anche un buon momento per parlare del futuro, dalla convivenza a progetti più impegnativi.

I single potrebbero incontrare qualcuno senza dover cercare lontano. Sul lavoro, attraverso conoscenze abituali o in un contesto familiare, una novità può arrivare proprio da un luogo già familiare.

Anche il rapporto con il corpo torna a chiedere attenzione. Dopo l’estate può riaffacciarsi la voglia di rimettersi in movimento e recuperare abitudini più regolari, ma è meglio farlo senza trasformare tutto in una prova di volontà.

Le finanze richiedono qualche attenzione nella prima parte del mese. Verso la fine arriva però una schiarita che permette di programmare anche un piccolo lusso. Il Toro sa bene che la stabilità non esclude il piacere.

Gemelli

Per i Gemelli settembre ricomincia con il rumore delle idee.

Dopo le vacanze tornano le conversazioni, i contatti e la curiosità. Sul lavoro può essere un periodo particolarmente interessante per chi si occupa di comunicazione, scrittura o relazioni pubbliche, ma anche per chi sente che è arrivato il momento di avviare collaborazioni diverse.

Le possibilità, come spesso accade, sono molte e forse persino troppe. Il rischio è quello di aprire continuamente nuove porte senza fermarsi abbastanza a lungo davanti a nessuna di esse. La mente dei Gemelli corre veloce, ma settembre chiede qualcosa di molto meno spettacolare: scegliere le priorità e portare almeno alcuni progetti fino in fondo.

In amore c’è voglia di leggerezza, ma non di superficialità. Chi è in coppia potrebbe sentire il bisogno di parlare di più, chiarendo piccoli malintesi nati durante l’estate, magari per distrazione o per mancanza di tempo.

Per i single il mese è vivace, tra nuovi incontri, messaggi, inviti e conversazioni che iniziano quasi per caso e si prolungano più del previsto. La vera intesa emotiva potrebbe avere bisogno di tempo, e non c’è motivo di forzarla.

La socialità aumenta, insieme alle occasioni professionali e sentimentali. Sul piano personale, però, diventa importante ritrovare un equilibrio tra stimoli e riposo. Un libro, un corso o un nuovo argomento da esplorare possono dare una direzione più precisa a questa energia.

Cancro

Per il Cancro, il ritorno alla quotidianità ha bisogno di qualche giorno in più.

Settembre può iniziare con una certa nostalgia per l’estate e per il tempo trascorso con le persone importanti. Tornare ai ritmi del lavoro non è sempre immediato, soprattutto dopo un periodo in cui gli affetti hanno occupato più spazio.

Sul piano professionale, però, le opportunità non mancano. Chi lavora in ambiti legati alla cura, alla famiglia o alla creatività può vedere riconosciuta una sensibilità che, quando trova la giusta forma, diventa anche una qualità concreta e apprezzata.

L’ansia da rientro non deve prendere il sopravvento. Non è necessario risolvere tutto nella prima settimana di settembre, e organizzare gli impegni gradualmente può aiutare a ritrovare sicurezza.

In amore il mese è intenso. Chi è in coppia sente il bisogno di rafforzare il legame attraverso la dimensione più quotidiana e domestica, magari dedicando tempo alla casa o a piccoli progetti condivisi. Parlare del futuro può essere importante, soprattutto se si smette di fingere di non avere dubbi: mostrarsi vulnerabili, ogni tanto, avvicina più di quanto si creda.

I single potrebbero riscoprire un affetto del passato oppure sentire un’attrazione improvvisa verso qualcuno conosciuto attraverso amici o famiglia. Il consiglio è di non chiudersi troppo rapidamente per proteggersi.

Verso la fine del mese, un imprevisto economico richiede prontezza. Il Cancro ha però le risorse necessarie per affrontarlo senza perdere il proprio equilibrio.

Leone

Il Leone non vede alcun motivo per smettere di brillare solo perché agosto è finito.

Settembre riporta il lavoro al centro della scena, ma il segno arriva con progetti ambiziosi e con la determinazione di ottenere ciò che sente di meritare. È un mese favorevole per chi desidera una promozione, maggiori responsabilità o un riconoscimento più evidente.

Attenzione, però, a non interpretare ogni osservazione degli altri come una sfida. Accettare un consiglio o una critica costruttiva può fare la differenza, mentre l’orgoglio, se prende troppo spazio, rischia di trasformare una buona occasione in un confronto inutile.

Sul lavoro, la generosità del Leone può diventare un punto di forza, soprattutto quando aiuta a creare alleanze invece di stabilire chi debba occupare il centro della scena.

In amore settembre è caldo e diretto. Chi è in coppia può ritrovare una forte complicità attraverso gesti romantici, sorprese o semplicemente il piacere di dedicare all’altra persona un’attenzione vera.

I single attirano sguardi e interesse, forse più di uno, ma settembre invita a non confondere la quantità dell’attenzione ricevuta con la qualità di una connessione.

Sul piano personale torna la voglia di movimento, di cura di sé e di attività creative lasciate in sospeso. Verso la fine del mese, un colpo di fortuna inatteso offre un’ulteriore conferma alle ambizioni del segno.

Vergine

Settembre è il mese della Vergine e, in qualche modo, il momento in cui molte cose tornano improvvisamente a funzionare.

Mentre altri segni stanno ancora cercando di riabituarsi alla routine, la Vergine tende a ritrovare abbastanza rapidamente ordine tra scadenze, appuntamenti e impegni. Non per caso: il bisogno di rimettere tutto al proprio posto fa parte della sua natura.

È un periodo favorevole per riorganizzare il lavoro, migliorare l’efficienza o trovare soluzioni pratiche a problemi che sembravano complicati. Il rischio è sempre quello di chiedere troppo, prima di tutto a se stessi e poi agli altri.

Settembre invita a mantenere il rigore senza trasformarlo in un controllo costante su ogni dettaglio. Non tutto deve essere perfetto per essere fatto bene.

In amore la Vergine cerca chiarezza. Chi è in coppia potrebbe voler affrontare questioni pratiche rimaste in sospeso durante l’estate, dalla gestione della casa ai progetti per l’autunno. Le grandi dichiarazioni passano in secondo piano: sono le attenzioni quotidiane a rafforzare il legame.

I single potrebbero incontrare qualcuno in ambito professionale o attraverso un interesse condiviso. Il rischio, semmai, sarà quello di analizzare ogni dettaglio fino a togliere spontaneità alla situazione. A volte una situazione sentimentale non chiede di essere capita subito, ma semplicemente vissuta.

Settembre favorisce anche il ritorno ad abitudini più regolari dopo gli eccessi estivi. Verso la fine del mese, un riconoscimento professionale conferma che la dedizione della Vergine non è passata inosservata.

Bilancia

Per la Bilancia, settembre porta con sé un desiderio piuttosto chiaro: ritrovare equilibrio.

Dopo un’estate forse vissuta tra alti e bassi, il ritorno alla routine richiede un certo adattamento. Sul lavoro, però, il segno può fare affidamento su una qualità che raramente gli manca: la capacità di muoversi tra persone e situazioni diverse senza perdere completamente il senso della misura.

È un buon mese per chi lavora in team o in contesti dove servono diplomazia e capacità di mediazione. Il punto delicato resta l’indecisione, perché prendere tempo può essere utile, ma lasciare che il tempo scelga al proprio posto molto meno.

In amore settembre porta fascino e una maggiore voglia di condividere momenti di qualità con il partner. Una cena, un’uscita o qualcosa di romantico possono essere l’occasione per ritrovare una complicità che la routine aveva lasciato un po’ sullo sfondo.

C’è però una cosa che non conviene fare: mantenere la pace a ogni costo. Un compromesso che serve soltanto a nascondere un disagio non risolve nulla. La sincerità può essere meno elegante nell’immediato, ma è molto più utile di un’armonia costruita sul silenzio.

I single vivono un periodo ricco di incontri. Il consiglio è di seguire l’istinto senza trasformare la ricerca dell’altra persona in una selezione impossibile.

Verso la fine del mese, una decisione rimandata trova finalmente una soluzione.

Scorpione

Settembre riaccende nello Scorpione una domanda che difficilmente riesce a ignorare: cosa voglio cambiare davvero?

Sul lavoro può emergere il desiderio di modificare qualcosa di sostanziale, che si tratti di un nuovo ruolo, di un progetto più ambizioso o di una direzione professionale diversa. Il bisogno di rinnovamento è forte e non sembra destinato a restare soltanto un pensiero passeggero.

La strategia, però, conta. Agire d’istinto senza un piano potrebbe portare a scelte affrettate, mentre lo Scorpione ha una capacità di concentrazione rara e settembre premia proprio la possibilità di usarla per costruire, non soltanto per reagire.

In amore cresce il bisogno di verità. Chi è in coppia potrebbe affrontare discorsi rimasti sospesi per tutta l’estate. Non necessariamente conversazioni semplici, ma ignorare ciò che non funziona raramente migliora le cose.

Anche la gelosia richiede attenzione. Percepire un dubbio è una cosa, lasciare che quel dubbio governi ogni comportamento è un’altra.

I single vivono attrazioni forti e immediate. L’intensità sarà difficile da ignorare, ma conoscere davvero l’altra persona richiede tempo, anche quando sembra che tutto sia già scritto.

Sul piano personale, settembre invita a lasciare andare rancori e situazioni del passato che continuano a occupare spazio senza offrire più nulla. Verso la fine del mese, un chiarimento importante porta sollievo e libera energie preziose.

Sagittario

Il Sagittario arriva a settembre con una parte del cuore ancora in estate, e non è necessariamente un problema.

Quello spirito libero può aiutare il segno a riprendere il lavoro senza sentirsi immediatamente intrappolato dalla routine. Il mese favorisce chi desidera ampliare i propri orizzonti professionali attraverso un corso di formazione, un viaggio di lavoro o una collaborazione internazionale.

C’è voglia di uscire dagli schemi e di guardare più lontano. Attenzione, però, alla costanza: alcuni progetti richiedono continuità e settembre chiede al Sagittario di dimostrare che non è bravo soltanto a iniziare.

In amore convivono due desideri, libertà e profondità. Chi è in coppia potrebbe voler organizzare un viaggio o avviare un progetto capace di interrompere la prevedibilità della routine e restituire entusiasmo alla relazione.

I single vivono incontri stimolanti, spesso legati a viaggi, studio o occasioni sociali. Potrebbe nascere un’intesa con qualcuno molto diverso dalle proprie abitudini e, prima di decidere che questa differenza sia un problema, vale la pena vedere dove può portare.

Sul piano personale, settembre è un buon momento per fissare nuovi obiettivi, anche piccoli. Verso la fine del mese arriva un’opportunità lavorativa legata a spostamenti o contatti internazionali che merita di essere guardata con attenzione.

Capricorno

Il Capricorno torna a settembre con una disciplina che, probabilmente, non aveva mai davvero abbandonato.

Il lavoro riprende con la solita serietà e l’impegno costante può portare risultati concreti. È un periodo favorevole per consolidare una posizione professionale o ottenere finalmente un riconoscimento atteso da tempo.

Il problema è che il Capricorno tende a considerare ogni traguardo come l’inizio del prossimo. Settembre invita quindi a fare qualcosa di meno naturale per il segno: fermarsi ogni tanto e concedersi leggerezza senza cercare di trasformarla immediatamente in qualcosa di utile.

In amore prevalgono stabilità e maturità. Chi è in coppia potrebbe desiderare progetti concreti e decisioni a lungo termine, dalla convivenza agli investimenti condivisi.

La comunicazione emotiva, però, non dovrebbe restare indietro. Aprirsi con il partner può rafforzare l’intimità più di quanto una dimostrazione pratica di affidabilità riesca a fare da sola.

I single potrebbero incontrare qualcuno in ambito professionale, una persona capace di apprezzarne serietà e ambizione. Il consiglio è di non giudicare troppo rapidamente chi sembra lontano dai propri standard abituali.

Verso la fine del mese arriva una nuova responsabilità sul lavoro. Il Capricorno è pronto a gestirla, ma potrebbe anche chiedersi, almeno una volta, se debba essere sempre lui a farsi carico di tutto.

Acquario

Settembre prova a riportare la routine al centro. L’Acquario, naturalmente, comincia a pensare a come cambiarla.

Sul lavoro cresce il desiderio di proporre soluzioni originali, magari legate alla tecnologia, all’innovazione o a progetti collettivi con un forte valore sociale. Il mese favorisce chi sente di lavorare in un ambiente troppo statico e vuole introdurre qualcosa di nuovo.

Non tutti, però, saranno pronti a seguire lo stesso ritmo, e non è necessario convincerli tutti nello stesso momento. Le idee dell’Acquario possono essere valide anche senza essere immediatamente comprese da chi preferisce la stabilità.

In amore settembre chiede autenticità. Chi è in coppia sente il bisogno di mantenere uno spazio personale e di coltivare interessi propri. Non significa mancanza di affetto, ma va comunicato con chiarezza per evitare che l’altra persona interpreti il silenzio come una distanza emotiva.

I single vivono incontri fuori dagli schemi, spesso in ambienti sociali o culturali, oppure attraverso interessi e cause condivise. L’intesa diventa particolarmente forte quando si incontra qualcuno capace di rispettare la libertà dell’Acquario senza cercare di modificarla.

Le amicizie possono diventare una fonte di energia molto importante. Settembre favorisce anche il tempo dedicato a progetti collettivi o al volontariato.

Verso la fine del mese, un’intuizione improvvisa sul lavoro si rivela sorprendentemente vincente.

Pesci

Per i Pesci, settembre inizia con una sensibilità ancora più evidente.

Il passaggio da un’estate vissuta con intensità emotiva a una routine più strutturata può richiedere qualche giorno di adattamento. Sul lavoro l’inizio potrebbe essere lento, con la concentrazione che sembra arrivare a ondate, ma una volta ritrovata la propria misura il segno mostra creatività e capacità di intuizione.

Sono qualità particolarmente apprezzate negli ambiti artistici, della cura e della comunicazione. Settembre invita quindi a non scoraggiarsi davanti a un avvio meno brillante del previsto: non tutto deve partire alla stessa velocità.

In amore il mese è intenso e romantico. Chi è in coppia ritrova la complicità attraverso gesti semplici ma significativi, quelle attenzioni quotidiane che raramente fanno rumore e che proprio per questo tendono a restare.

Il punto delicato è l’idealizzazione. Vedere il partner per quello che è davvero, con i suoi pregi e i suoi limiti, rende la relazione più autentica e più solida.

I single vivono un mese ricco di emozioni e potrebbero fare incontri che sembrano avere qualcosa di inevitabile. È bene, però, distinguere tra una forte infatuazione e un sentimento più profondo, perché l’intensità non è sempre una garanzia.

Sul piano personale, settembre invita i Pesci a proteggere la propria energia emotiva, evitando di assorbire automaticamente i problemi degli altri. Verso la fine del mese, un momento di ispirazione, artistica o professionale, apre nuove possibilità che meritano attenzione e forse anche un po’ di coraggio.

In collaborazione con MARGHERITA.NET