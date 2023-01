Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

65 anni fa, il 30 gennaio 1958, Yves Saint Laurent presentava la sua prima collezione per Dior e il mondo della moda cambiava ancora una volta. È questa collezione Primavera-Estate ’58 a cui si attinge principalmente per l’offerta invernale di Jones, le storie maschili si intrecciano con una fusione di maschile e femminile, con tradizioni sartoriali britanniche e materiali che incontrano quella dell’haute couture.

Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

A infondere tutto è un senso di movimento, modernità, praticità e disinvoltura, uno snellimento dall’eccesso verso un amalgama del formale e del casual nei singoli capi. Le silhouette sono ammorbidite, curve e malleabili mentre gli abiti sono ibridati e trasformati, indossati in modi individuali. Una semplicità pervade tutti, smentendo la precisione e la complessità di una collezione che non sembra mai troppo complicata.

Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

A volte i capi sono presi direttamente dall’archivio, trasposti e trasformati: il top da marinaio dell’ensemble parigino di Yves Saint Laurent si allenta in cavalry twill e diventa anche un lungo grembiule da pescatore; la sartoria con spalle scoperte di Acacias adattata con noncuranza per completi maschili in lana, parte di una nuova silhouette e insieme ricorrenti; il cappotto Passe Partout con il suo collo leggermente allacciato ora si avvolge in un nuovo tweed Donegal fiammato con l’aggiunta di maniche aperte con zip.

Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

Allo stesso tempo, il tradizionale linguaggio vernacolare della maglia viene sovvertito attraverso un approccio scultoreo allo styling e al drappeggio insieme a una fusione di sartoria. In contrappunto, pezzi sorprendentemente nuovi come scarpe e stivali stampati in 3D e capispalla utilitaristici archetipici da marinaio estendono la portata del savoir-faire della Maison a un livello contemporaneo senza precedenti.

Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

Dior sfilata Uomo Autunno Inverno 2023-2024 – Photo courtesy of Dior

Nel frattempo, le borse assumono principalmente un’idea di discrezione, eleganza e precisione, spogliate di elementi estranei con una costruzione a scatola in Vernis – un’eco della ricerca di Yves Saint Laurent per la moderna semplificazione.