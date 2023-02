PHILIPP PLEIN autunno inverno 2023 2024

PHILIPP PLEIN collezione autunno inverno 2023 2024 – Photo Courtesy of PHILIPP PLEIN

La sfilata inizia e il rumore delle moto accompagna l’ingresso dei modelli e delle modelle. Cowboys e Cowgirls entrano in scena come in un film western contemporaneo: sono pronti a cavalcare la passerella. È un mondo western in cui cromati, colori e stampe della collezione si fondono insieme. I modelli incarnano personaggi che trasportano il mondo western in una chiave punk rock reinterpretata da Philipp Plein, dandogli una svolta contemporanea e massimalista.

Composta da 80 look divisi tra abbigliamento maschile e abbigliamento femminile, la nuova collezione è un omaggio all’estetica del marchio del designer.

L’uomo Plein è un cowboy di roccia. Una reimmaginazione cyberpunk della figura iconica, il Texas incontra Los Angeles. Il denim su misura si combina con floreali cromatici, borchie e cristalli e accessori in oro e un mix d’argento iridescente. Stivali dolcemente scintillanti, maxi borse e occhiali realizzati su licenza di De Rigo completano ogni outfit.

La donna. Una cowgirl sensuale e audace è accompagnata da minigonne di denim su misura, giacche bomber in stampa leopardata, stampe floreali in sfumature di viola, tute con le frange e giacche di pelle. Gli stivali d’argento formano un componente indispensabile del look, con abiti di tweed che completano perfettamente la collezione.

