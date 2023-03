Integratori: proteine in polvere, creatina, vitamine e minerali. Servono o no?

Integratori: proteine in polvere, creatina, vitamine e minerali. Servono oppure una alimentazione bilanciata è già sufficiente anche quando si cercano risultati che vadano oltre il semplice mantenersi in forma? E se invece servono, quali e come vanno assunti? Quali i consigli dell’esperto? Lo chiediamo a Paolo Marchini – Personal Trainer a Milano

Quale è il consiglio del personal trainer, quando si parla di integratori alimentari per lo sportivo che si allena con i pesi in palestra?

Dipende sempre il tipo di allenamento che si svolge, se una persona va in palestra 3 volte la settimana per tenersi in forma direi che l’alimentazione corretta è già un integratore, quello che potrei consigliare è un multivitaminico.

Diverso il discorso se ci si allena in modo intenso, in questo caso e per ogni sport vi è un’integrazione diversa, perché con allenamenti intensi la sola alimentazione non basta per reintegrare i muscoli, un’integrazione standard prevede omega 3, aminoacidi ramificati e diverse fonti di proteine, ma ovviamente è da valutare caso per caso in base anche all’alimentazione seguita.

Ringraziamo Paolo Marchini, Personal Trainer a Milano

https://www.fitnessmilano.com