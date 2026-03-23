Etro collezione Autunno Inverno 2026 2027

La collezione Autunno Inverno 2026/2027 di ETRO non parla di arrivo, ma di movimento. È una celebrazione di continuità e cambiamento, memoria e immaginazione

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

C’è qualcosa di ipnotico nel modo in cui ETRO si muove – mai in linea retta, mai confinato a una sola destinazione, ma piuttosto tracciando un cerchio continuo e in evoluzione. Per la collezione Donna Autunno Inverno 2026/2027, questo linguaggio circolare diventa sia filosofia che estetica, un sistema in continua espansione di elementi eclettici raccolti lungo un viaggio senza fine. Ogni stagione inizia dove la precedente si era conclusa, eppure nulla si ripete mai nello stesso modo. Tutto ritorna, trasformato.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

Sotto la direzione di Marco De Vincenzo, la continuità diventa una forza creativa anziché un limite. Il suo approccio è quasi musicale: una composizione di segni riconoscibili – silhouette flou, stampe elaborate, richiami a un guardaroba maschile e formale di ispirazione britannica, e un persistente spirito errante – che si spostano e si riorganizzano in nuove armonie. Il risultato non è una ripetizione, ma un’evoluzione, una narrazione in movimento in cui ogni capo contribuisce a una storia più ampia e in continuo divenire.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

Questa stagione, l’essenza di ETRO – la sua inconfondibile “Etro-sity” – si rivela come un atto di collezionare. Non solo oggetti, ma esperienze. Non solo riferimenti, ma interi mondi. Influenze lontane entrano in dialogo, creando un ricco intreccio di texture, motivi e idee. I tartan incontrano le stampe trompe l’oeil a foulard; i motivi ispirati ai bestiari medievali convivono con stemmi ingranditi; l’iconico paisley si rinnova accanto a una sartorialità essenziale punteggiata da dettagli inattesi.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

C’è un senso di scoperta in ogni look, come se ogni capo custodisse frammenti di un viaggio più grande. Le finiture in piume aggiungono leggerezza e movimento, mentre i piccoli cappotti “sea-wolf” introducono un elemento di mistero. Le paillettes brillano in tutta la collezione, non come semplice decorazione ma come presenza diffusa, catturando la luce e guidando lo sguardo. Si allungano in linee fluide, dissolvendosi nelle piume e sfumando i confini tra texture e forma.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

La collezione si dispiega come un flusso continuo, dove tutto è in movimento. Coinvolge i sensi – vista, tatto e immaginazione – in egual misura. Corde araldiche attraversano i capi in maglia come segnali di un altro tempo, mentre le gonne plissettate introducono ritmo e struttura. I jacquard dévoré compaiono sul jersey, aggiungendo profondità, mentre frange dorate delineano foulard annodati sui fianchi come fasce o martingale. Ricami densi e scintillanti raffigurano animali fantastici, evocando un universo onirico che trascende tempo e luogo.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

Il colore gioca un ruolo fondamentale in questa narrazione. La palette mescola neutri organici con gialli e blu vibranti, creando un equilibrio tra naturalezza e luminosità. Il nero ancora la collezione, solido e assoluto, offrendo un punto fermo nel continuo movimento. È una palette che riflette la filosofia della collezione: diversa ma coesa, radicata ma aperta a infinite possibilità.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

Gli accessori completano il viaggio con la stessa intenzione. Stivali robusti suggeriscono resistenza ed esplorazione, mentre sandali dal tacco sottile con fibbie importanti alla caviglia introducono un contrasto raffinato. I sabot in suede, realizzati in collaborazione con Birkenstock, portano una morbidezza tattile, unendo comfort e artigianalità. Le borse, dalle forme morbide, spaziano da piccoli tote a pouch ricamate, ciascuna riflettendo lo spirito di raccolta e narrazione della collezione.

Etro donna autunno inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Etro

In definitiva, la collezione Autunno Inverno 2026/2027 di ETRO non parla di arrivo, ma di movimento. È una celebrazione di continuità e cambiamento, memoria e immaginazione, familiarità e sorpresa. Il cerchio compie ancora una volta il suo giro, portando con sé frammenti del passato e possibilità per il futuro.

ETRO continua a muoversi in avanti – ancora e ancora – sempre diverso, sempre uguale.