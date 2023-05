Ferrari collezione uomo primavera estate 2023

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

La nuova collezione Ferrari si slega dai riferimenti narrativi esplorati nelle scorse stagioni per raccontare ed elevare le visioni, le ambizioni e le emozioni che ruotano intorno all’universo valoriale del Cavallino Rampante. Se il primo fashion show citava i codici estetici del mondo automotive, contestualizzandoli nelle linee di assemblaggio di Maranello, e se il secondo capitolo vedeva il brand approdare a Milano con un approccio high-tech e futuristico, la terza sfilata Ferrari viene portata in scena al Teatro Lirico di Milano come luogo simbolo di rappresentazione delle storie dell’uomo, e come metafora stessa della componente umana del brand.

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

Attraverso un lessico etico ed estetico in continua evoluzione, il Direttore Creativo Rocco Iannone sceglie di raccontare il sogno. Un sogno che Enzo Ferrari ha reso possibile e tangibile attraverso i traguardi, i successi e gli obiettivi memorabili raggiunti grazie ai valori che continuano a guidare il brand in ogni sua espressione. Un sogno che racchiude sentimenti di espressione del sé, di passione e libertà, di una tensione costante verso ciò che è straordinario e incredibile. Perché è dal sogno che nascono nuovi mondi, nuove storie e nuove ispirazioni, come quelle evocate nell’art movie “The Dream of Dreamers” con uno sguardo femminile che nasce dalla conversazione creativa tra Iannone e la fotografa e regista italo-canadese Floria Sigismondi.

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

MIX

L’ispirazione della stagione si riflette in un’evoluzione coerente e raffinata dei codici stilistici di Ferrari. L’innovazione e la ricerca materica avanzano insieme alla contaminazione per proiettare il guardaroba in una dimensione libera in cui i mix e i contrasti diventano espressione dell’estetica contemporanea. Il tailoring, il workwear e il racing convivono nello stesso guardaroba esprimendo le diverse anime di Ferrari. Mentre le silhouette iconiche del brand si rinnovano e si reinventano per proseguire le sperimentazioni della stagione precedente, nuovi elementi e nuove linee infondono al look un tono distintivo ma disinvolto, cool e rilassato.

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

PALETTE

Come gli stili, le forme e le texture, anche i colori si amalgamano tra loro in un ritmo coerente e armonico, scandito da groupage di monocromie sofisticate e pattern vibranti. I toni primari del Rosso Le Mans e del Giallo Modena sono interpretati nella loro purezza, trattati individualmente ma incorniciati da nuance fresche ed estive come l’azzurro, il kaki e le sfumature della terra. I motivi grafici spaziano dall’impatto visivo del camouflage alle inedite tinture effetto brush, richiamando ancora una volta il concetto di mescolanza. L’inedita stampa camo stilizza le vibrazioni pop e l’iconografia di Los Angeles attraverso le nuance intense, quasi mimetiche delle palme californiane.

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

MATERIALI

Il codice sartoriale esplora la naturalezza dei mix combinando tessuti preziosi e materiali derivati dal workwear, risignificati e valorizzati attraverso la ricerca approfondita sulle superfici, sulle tecniche di lavorazione e sulla raffinatezza dei finissaggi. Le sete, i cotoni, le lane jacquard, il jersey e la pelle guanteria si uniscono e si alternano lungo tutta la stagione mantenendo sempre il focus sulla qualità artigianale italiana. Il denim si trasforma in una tela d’artista tramite un processo illuminante a base di ozono, mentre i ricami piazzati sono realizzati con una selezione di viti e bulloni – gli stessi utilizzati per l’assemblaggio dei motori – che in questo caso vengono cuciti insieme alle pietre lucenti. Oltre alla reinterpretazione creativa, l’impegno di Ferrari verso le attuali tematiche sociali e ambientali prosegue favorendo l’uso di materiali e trattamenti a basso impatto, e attraverso la collaborazione con soli partner e fornitori certificati che aderiscono ai principali standard internazionali sulla sostenibilità.

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

SILHOUETTE

Le silhouette sono precise, definitive e al tempo stesso fluide, nella vestibilità e nel layering. I volumi e i tagli che hanno ricoperto un ruolo speciale fin dalla prima collezione continuano ad esistere e a trasformarsi attraverso interventi sapienti che rispettano e aggiornano il lessico di Ferrari senza mai stravolgerlo. Tra questi spicca anche la tuta Ferrari, simbolo che più di ogni altro rappresenta la sintesi tra performance, stile e lifestyle, reimmaginando il classico capo racing attraverso la morbidezza della pelle, le cromie impattanti e i dettagli in metallo con l’esclusiva finitura in rutenio Chassis.

Ferrari uomo primavera estate 2023 – Photo courtesy of Ferrari

L’idea della fluidità si traduce in un mix iper-sofisticato di elementi apparentemente opposti: i volumi over si abbinano ai tagli sottili e lineari modellati sull’anatomia del corpo, la camicia pop si indossa sul pantalone con le pince, il blazer sartoriale sul cardigan in maglia, l’abito chemisier sotto la giacca maschile, il gilet in nappa come abito o come gilet. Il maschile e il femminile si incontrano in una dimensione aperta e priva di schemi in cui i capi esprimono significati diversi in base a chi li indossa. Lo stesso approccio si reitera nella concezione degli accessori e della pelletteria ampliando la proposta attraverso nuove forme, nuovi materiali e nuovi colori.