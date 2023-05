Gli errori più frequenti degli uomini (in tema di cura del corpo)

Vi siete mai chiesti cosa fanno le donne quando, prima di venire a letto, si trattengono in bagno davanti allo specchio con tutto il loro armamentario ben disposto tutto intorno al lavandino? Ve lo diciamo noi. Seguono la loro personale routine di bellezza e di cura del corpo. Non vogliamo impressionarvi descrivendo gli interminabili passaggi di una routine di bellezza di una donna, ma sappiate che buona parte della bellezza di una donna viene mantenuta proprio in quei momenti della giornata. Certo la bellezza naturale, certo l’età, certo il trucco… ma quante donne sarebbero così attraenti se anche loro – come facciamo noi uomini – si fiondassero a letto saltando a pié pari (come facciamo noi uomini) questi fondamentali passaggi rituali che iniziano sempre con un batuffolo di cotone imbevuto di struccante?

È vero, per fortuna noi uomini non ci trucchiamo e non dobbiamo rimuovere strati di fondotinta, rimmel, mascara, ombretto, residui di rossetto… non tutti almeno. Ma ci sono molte cose che potremmo, e dovremmo, imparare dalle nostre dolci metà. Una regolare e costante cura della persona è importante per avere un aspetto sano e curato. E poi tenete sempre a mente che le donne queste cose le notano, le tengono in considerazione. E nonostante questo noi uomini facciamo finta di niente, troppo spesso trascuriamo anche le più fondamentali regole in tema di cura della persona. Spesso dimentichiamo, spesso non ci interessa, quasi sempre pensiamo che tanto non se ne accorgerà nessuno. Ma non è così.

Ecco gli errori più frequenti, i ‘peccati’ e le omissioni, che noi uomini commettiamo quando si tratta di curare il nostro aspetto.

1. Non usare protezione solare: molti uomini ignorano completamente la protezione solare, essenziale per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV che possono causare invecchiamento precoce e addirittura tumori della pelle.

2. Ignorare la cura dei capelli: trascurare la cura dei capelli può far sembrare trasandato e poco professionale. Fondamentale lavare regolarmente i capelli e usare i giusti prodotti per capelli, così come tagliarli o farli spuntare regolarmente per averli sempre in ordine.

4. Usare prodotti per capelli in quantità eccessive: l’uso eccessivo di prodotti per capelli come gel o creme per lo styling può appesantire i capelli, facendoli sembrare unti e innaturali. Importante è imparare ad utilizzare la quantità adeguata di prodotto per il proprio tipo e stile di capelli.

5. Trascurare le unghie: unghie sporche o trasandate possono essere un grande turnoff per le ragazze. Le unghie vanno tagliate regolarmente e tenute sempre pulite e ben curate. E non vanno mai mangiate, ma forse è superfluo ricordarlo.

6. Non prendersi cura della pelle: la cura della pelle dovrebbe far parte della routine di bellezza di ogni uomo. Questo comprende l’uso di una crema idratante per mantenere la pelle idratata e sana e di un esfoliante usato regolarmente, per rimuovere le cellule morte della pelle e liberare i pori. Una routine di base per la cura della pelle dovrebbe includere pulizia, tonificazione e idratazione.

8. Esagerare con la pulizia del viso. Problema opposto al trascurare la pulizia del viso. Lavarsi il viso troppo spesso o con prodotti troppo aggressivi può privare la pelle dei suoi oli naturali, causando secchezza, irritazione e eruzioni cutanee.

9. Non usare i prodotti giusti per il proprio tipo di pelle: gli uomini tendono ad usare qualsiasi prodotto per la cura della pelle (soprattutto quelli che trovano nell’armadietto della propria ragazza), senza chiedersi se il prodotto è adatto al loro tipo di pelle. L’uso di prodotti sbagliati può causare irritazione, pelle secca o una pelle eccessivamente grassa.

11. Praticare una scarsa igiene dentale: trascurare l’igiene dentale può causare alitosi, malattie gengivali e carie. Scarsa igiene orale e alitosi fanno letteralmente volatilizzare le donne intorno a noi.

13. Esagerare con il profumo. Il profumo va usato con parsimonia, scegliendo una fragranza leggera e piacevole. Troppo profumo, o un profumo di scarsa qualità, mandano alle donne un segnale molto chiaro: scappare!

15. Esagerare con la cura della pelle e con il grooming. Mentre la cura della pelle è importante per un aspetto sano, e il grooming conferisce un aspetto pulito e curato, non si deve mai esagerare. Sopracciglia troppo depilate, capelli troppo perfetti o ‘acconciati’ e un uso eccessivo di prodotti per la cura del corpo possono generare un effetto opposto a quello desiderato.

Come vedete, sono parecchi gli errori che commettiamo (li commettiamo tutti) o le cose che non facciamo (e che dovremmo fare) per mantenere un aspetto sano e pulito, soprattutto considerando il fatto che nessuno di noi diventa più giovane… e che una regolare cura della pelle e del corpo aiuta anche a rallentare l’invecchiamento in prospettiva futura. Pensateci.

