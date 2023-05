Perché una persona sana può perdere i capelli (o perderne più del normale)

I capelli cadono, è un dato di fatto e nella maggior parte dei casi una cosa assolutamente naturale. E questo vale sia per gli uomini che per le donne. Ma se è normale perdere una certa quantità di capelli ogni giorno, è anche vero che quando ne perdiamo più del solito iniziamo anche a preoccuparci. Quali sono le cause più comuni di caduta dei capelli nelle persone sane? E come possiamo prevenire la caduta dei capelli e stimolarne la ricrescita? Ne parliamo in questo articolo.

Ci sono diversi fattori che possono contribuire alla caduta dei capelli nelle persone sane. Ecco alcune delle cause più comuni:

Genetica: una delle cause più comuni di perdita di capelli, soprattutto negli uomini, ha una base genetica. Gli uomini geneticamente sono più predisposti a perdere i capelli rispetto alle donne per motivi ormonali (testosterone). E poi la calvizie è una condizione ereditaria, alla quale solitamente non si sfugge.

Cambiamenti ormonali: i cambiamenti ormonali possono causare la caduta dei capelli sia negli uomini che nelle donne. Ad esempio, le donne possono sperimentare la caduta dei capelli dopo il parto o durante la menopausa a causa dei cambiamenti ormonali che intervengono in quelle fasi della vita. Negli uomini, la caduta dei capelli può essere causata da uno squilibrio ormonale, come un eccesso di diidrotestosterone (DHT) che causa la cosiddetta alopecia androgenetica.

Carenze alimentari: anche le carenze nell’alimentazione, come la mancanza di ferro, zinco o vitamina D, possono causare la caduta dei capelli. Una dieta equilibrata che includa molta frutta e verdura, proteine e grassi sani può pertanto aiutare a prevenire la caduta dei capelli.

Stress: lo stress, è risaputo, può causare la caduta dei capelli interrompendo il normale ciclo di crescita dei capelli. Lo stress può anche causare una condizione chiamata telogen effluvium, che fa entrare prematuramente i capelli nella fase di riposo del ciclo di crescita dei capelli con tutto quello che ne consegue.

Farmaci: alcuni farmaci possono causare la caduta dei capelli. Tra i farmaci che possono causare la caduta dei capelli segnaliamo i fluidificanti del sangue, gli antidepressivi e beta-bloccanti.

Come prevenire la caduta dei capelli e stimolare la crescita dei capelli in modo sano

Se hai notato che stai perdendo più capelli del solito, ci sono diverse cose che puoi fare per cercare di porre rimedio alla situazione, prevenire un’ulteriore caduta dei capelli e stimolare una (ri)crescita sana dei capelli. Ecco alcuni consigli:

Mantieni uno stile di vita sano: seguire una dieta equilibrata, dormire a sufficienza e cercare di ridurre lo stress e la sue cause può aiutare a prevenire la caduta dei capelli. L’esercizio fisico regolare può anche migliorare la circolazione, e questo può indirettamente stimolare la crescita dei capelli. Anche un massaggio regolare del cuoio capelluto durante lo shampoo si è dimostrato molto efficace per stimolare la circolazione locale e la crescita dei capelli.

Prenditi cura dei capelli: evita di usare prodotti aggressivi e strumenti per lo styling a caldo che possono danneggiare i capelli. Usa uno shampoo e un balsamo delicati ed evita di spazzolare i capelli quando sono bagnati perché potrebbero spezzarsi più facilmente.

Usa rimedi naturali: alcuni rimedi naturali, come l’olio di ricino, l’olio di cocco e l’aloe vera possono aiutare a stimolare la crescita dei capelli. Questi possono essere applicati direttamente sul cuoio capelluto magari con un massaggio di qualche minuto, e devono essere lasciati in posa per almeno 30 minuti prima di lavare i capelli.

La caduta dei capelli è una condizione comune che può colpire sia uomini che donne. Se è vero che ci sono diversi fattori che possono contribuire alla caduta dei capelli, è anche vero che ci sono anche diverse cose che possiamo fare per prevenire che ne cadano sempre di più e stimolare una ricrescita sana dei capelli. In ogni caso, per escludere cause collegate a disturbi più seri, è sempre fondamentale rivolgersi al proprio medico e segnalare il problema. Sarà il medico a stabilire poi la causa della caduta dei capelli, e sicuramente sarà anche in grado di indicarci le terapie più adatte alla situazione.

