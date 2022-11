Tendenze moda uomo inverno 2022. La moda per le feste. Photo courtesy of Fendi

Non è facile trovare un classico outfit per le feste di fine anno sulle passerelle delle sfilate maschili, di questi tempi. Questo vale anche per la moda di fine anno 2022. Ma possiamo sempre provare a farci qualcosa. Con un po’ di impegno.

Lo diciamo subito, ma l’avete già capito, preferiamo ancora vedere gli uomini in un bel completo o in un classico smoking. Niente fronzoli, vestiti in maniera classica. A tale riguardo, prima di comprare qualcosa di nuovo per le feste, provate a guardare bene nel guardaroba. Se vi sta ancora quello smoking di qualche anno fa, va benissimo, avrete fatto tutto senza spendere un centesimo.

Tendenze moda uomo inverno 2022. La moda per le feste. Photo courtesy of Versace

Ma se volete proprio un tocco moderno, allora dovrete guardare alle proposte degli stilisti. Anche Fendi, una casa davvero classica, si è scatenata con le proporzioni. Abbiamo scelto di proporvi lo smoking, che di per sé è molto ‘normale’, ma fate bene attenzione alla minibag :-)

Gli outfit che hanno preceduto lo smoking erano caratterizzati da volumi vistosi, compreso il blazer corto.

Tendenze moda uomo inverno 2022. La moda per le feste. Photo courtesy of Miguel Vieira

Anche uno stilista come Miguel Vieira gioca con i volumi e con le texture. Vedete, ad esempio, i pantaloni lucidissimi che lasciano libere le caviglie. I pantaloni sono indossati con dei Chelsea boots, T-shirt e una specie di blazer con struttura in pelliccia.

Tendenze moda uomo inverno 2022. La moda per le feste. Photo courtesy of Fendi

Da Versace ci imbattiamo in un look notevolmente più classico che è molto indossabile. Il blazer nero è ricamato.

Ma un designer come Yohji Yamamoto cambia tutte le proporzioni. Per inciso, questo ovviamente non è strano per questa casa di moda, perché l’originalità è la firma del marchio. Anche qui vediamo pantaloni che lasciano libere le caviglie con, in questo caso, scarpe stringate alte sotto i pantaloni. I volumi del tailleur sono piuttosto ampi, sotto il tailleur una camicia nera, e sopra un lungo cappotto nero.

Tendenze moda uomo inverno 2022. La moda per le feste. Photo courtesy of Yohji Yamamoto

Come potete vedere nelle nostre foto dalle sfilate, il total black è una tendenza di moda per le festività di fine anno 2022. Questo rende abbastanza facile mettere insieme un outfit attuale. Date un’occhiata alle foto e lasciatevi ispirare.

