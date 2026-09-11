Il ritorno dei capelli corti: tendenze capelli corti uomo autunno/inverno 2026-2027

I capelli corti tornano protagonisti per l’autunno/inverno 2026-2027: textured crop, buzz morbido, crew cut e nuove sfumature raccontano il cambiamento del grooming maschile tra Milano e Parigi.

Tendenze capelli corti uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana SS 2027

Nelle tendenze capelli uomo per l’autunno/inverno 2026-2027 si profila un cambio di direzione. Lo si nota nei saloni, ma lo abbiamo visto anche sulle passerelle per l’estate 2027. Dopo diverse stagioni in cui gli uomini hanno lasciato crescere i capelli più a lungo, in modo più disinvolto e con una certa naturalezza, la tendenza sembra ora tornare verso tagli più corti. Non verso la rigidità artificiale delle acconciature estremamente definite di qualche anno fa, ma verso una nuova idea di capelli corti da uomo per l’autunno/inverno 2026-2027: più puliti, facili da gestire, ma ancora capaci di esprimere carattere.

Non significa che i capelli lunghi o più lunghi siano improvvisamente scomparsi. I tagli shag, i ricci cresciuti e le acconciature con maggiore movimento fanno ancora parte del panorama attuale. Ma accanto a questa libertà è emersa una direzione opposta e sempre più evidente: uomini che desiderano meno manutenzione, una forma più definita e un taglio che continui ad avere un bell’aspetto anche quando non è stato appena sistemato dal parrucchiere. Per l’autunno/inverno 2026-2027, dunque, i capelli corti sono meno un ritorno nostalgico che una risposta molto contemporanea al modo in cui molti uomini vogliono apparire oggi: curati, ma non costruiti; ordinati, ma non troppo perfetti.

Textured crop: capelli corti con più struttura

Tendenze capelli corti uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Paul Smith SS 2027

Il textured crop resta uno dei riferimenti più convincenti di questa nuova idea di capelli corti. La sua forza sta nella capacità di combinare struttura e movimento: lati più corti, talvolta con un fade, e una parte superiore lavorata con texture, irregolarità e una certa naturalezza.

È proprio qui che sta la differenza rispetto ai crop più rigidi del passato. Non si cerca una superficie completamente uniforme. Il taglio vive di piccoli dislivelli, ciocche libere e movimento. È un modo di lavorare i capelli che può farli apparire studiati senza dare l’impressione che siano stati pettinati in modo troppo rigoroso.

Con questo tipo di taglio le possibilità sono molte. Lo stile può essere realizzato in modo più netto e grafico, ma anche più morbido; si adatta ai capelli lisci, mossi o naturalmente spessi e, soprattutto, non richiede di essere acconciato alla perfezione ogni mattina per mantenere una buona forma.

Il buzz cut più morbido

Tendenze capelli corti uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana SS 2027

Accanto al crop, uno degli sviluppi più interessanti è quello del buzz cut meno estremo. Non capelli rasati così corti da assumere quasi un aspetto militare, ma una versione leggermente più morbida, lasciata abbastanza lunga da conservare una certa texture e una forma meno severa.

È un dettaglio importante. Il nuovo buzz cut non cerca necessariamente di eliminare completamente i capelli: vuole semplificarli. Mantenere una lunghezza sufficiente a ottenere un taglio più naturale e meno aggressivo rende anche più facile gestire la ricrescita. È probabilmente uno dei motivi per cui queste acconciature tornano a interessare anche gli uomini che in passato avrebbero considerato il buzz cut troppo radicale.

French crop e crew cut si aggiornano in chiave moderna

Tendenze capelli corti uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dior SS 2027

Anche due classici acquistano nuovamente importanza: il French crop e il crew cut. Entrambi offrono una soluzione più ordinata per chi non vuole passare direttamente a un taglio rasato. Il primo mantiene una certa lunghezza sulla parte superiore e sulla frangia; il secondo è più semplice e compatto, ma può essere reinterpretato con fade più morbidi e proporzioni meno rigide rispetto alle versioni tradizionali.

Tendenze capelli corti uomo autunno/inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Paul Smith SS 2027

Fade più morbidi e mid taper

Uno dei cambiamenti più interessanti non riguarda tanto un singolo taglio, quanto il modo in cui vengono trattati i lati. Questa stagione sembra allontanarsi gradualmente dai fade più aggressivi e dal contrasto marcato, in cui il passaggio dalla pelle ai capelli appare quasi grafico. Al loro posto vediamo sempre più spesso low fade e mid taper più morbidi, che seguono la forma della testa senza creare una separazione troppo evidente.

Il vantaggio non è soltanto estetico. Un fade meno estremo tende a crescere meglio. Dopo una o due settimane il taglio non appare subito superato, ma mantiene più o meno la sua forma. È una differenza sottile, ma racconta molto del momento attuale. Il nuovo taglio corto da uomo non è pensato soltanto per il giorno dell’appuntamento dal parrucchiere. Deve funzionare anche nella vita reale. Il nuovo taglio corto da uomo non vuole attirare l’attenzione perché è complicato. Vuole funzionare proprio perché non lo è.