Porsche 911 GT3 Bergsport: un tributo alla guida alpina nella sua forma più pura

Dalla piccola segheria di Gmünd, dove presero forma le prime auto sportive Porsche, ai passi alpini che ne hanno plasmato il carattere, la montagna è da sempre parte integrante della storia e dell’identità del Marchio. Le ripide pendenze e le strade tortuose delle Alpi hanno definito le caratteristiche fondamentali non solo dei modelli stradali, ma anche delle prime auto da competizione della Casa automobilistica. Ora, Porsche propone un’edizione speciale, disponibile in Austria, Francia, Italia e Svizzera, ispirata ai maestosi paesaggi alpini e al piacere di guidare sulle iconiche strade montane di quest’area geografica: la 911 GT3 Bergsport.

Basata sull’attuale generazione di 911 GT3 Touring e realizzata da Porsche Exclusive Manufaktur, la GT3 Bergsport coniuga il puro piacere di guida con elementi di design ispirati alle Alpi, un luogo in cui la leggerezza, la precisione di guida e il feedback esclusivamente meccanico consentono di vivere un’esperienza di massima soddisfazione al volante. Ciascuno dei 100 esemplari della GT3 Bergsport racchiude in sé queste qualità, unite a elementi stilistici interni ed esterni che traggono ispirazione dal paesaggio e dal profondo legame che lo unisce a Porsche.

La cornice ideale per l’anteprima mondiale della GT3 Bergsport è pertanto la cronoscalata Arosa ClassicCar che si tiene in Svizzera. Il prossimo 3 settembre, Jörg Bergmeister, ambasciatore del marchio Porsche, guiderà quest’edizione speciale sul leggendario tracciato di 7,3 chilometri, caratterizzato da un dislivello di 422 metri e 76 curve. Con lo spettacolare scenario alpino a fare da sfondo, questo debutto metterà in luce le qualità che rendono così gratificante la guida in montagna: precisione, affidabilità e un legame profondo tra guidatore e vettura.

I colori e la luce delle Alpi come fonte d’ispirazione

Il nuovo colore della carrozzeria Valleygreenmetallic è stato realizzato proprio per questa Market Edition nell’ambito del programma Paint to Sample Plus; si tratta di una tonalità pensata per richiamare i verdi intensi e le sfumature terrose delle montagne. Sotto la luce solare, le particelle metalliche dorate creano giochi di luce che ricordano la superficie scintillante della neve appena caduta sotto il sole delle Alpi.

Il Pacchetto alleggerito abbina cerchi in alluminio, in alternativa ai cerchi in magnesio normalmente previsti. Sviluppata per rispondere con precisione alle esigenze dei passi alpini, la configurazione della GT3 Bergsport esalta la precisione al volante, regalando un’esperienza di guida coinvolgente e appagante su un’ampia varietà di fondi stradali. Un sistema di sollevamento dell’asse anteriore migliora ulteriormente la praticità d’uso quotidiano su pendenze ripide e superfici irregolari, mentre il serbatoio da 90 litri aumenta l’autonomia dell’auto in caso di viaggi più lunghi in montagna. I cerchi in alluminio forgiato sono verniciati in White Gold e color Ceramica, con finitura satinata, in un abbinamento che richiama le cime innevate, e fanno da cornice alle pinze dei freni di un arancione vivace che si rifà alle tonalità intense dell’alpenglow, il suggestivo fenomeno naturale osservabile quando il primo e l’ultimo bagliore del giorno illuminano le vette alpine.

Altri particolari esterni che rivelano il carattere speciale del modello includono i fari oscurati a LED con tecnologia Matrix HD e il motivo a bandiera a scacchi sul cofano del bagagliaio anteriore, ispirato alla 908 Bergspyder. Un badge sul montante centrale reca la scritta “GT3 Bergsport”. Come gli altri elementi decorativi sulla carrozzeria, il badge presenta un bordo in color Ceramica e scritte in rilievo in White Gold su sfondo nero lucido. Un altro badge, più visibile, è presente sul cofano del vano motore. Questo emblema di forma circolare riassume l’intera palette cromatica della Bergsport in un motivo che raffigura quattro vette delle Alpi, una per ciascuno dei Paesi alpini, con una strada a tornanti che si snoda tra le montagne. In occasione del lancio della GT3 Bergsport sarà pubblicata anche un’edizione speciale di Curves Magazine, in tiratura limitata a sole 1.000 copie.

Interni ispirati al tema della montagna

I temi cromatici si ritrovano anche nell’abitacolo dell’auto, dotato di eccellenti finiture, dove il colore Valleygreen viene ripreso nell’esclusivo rivestimento in pelle dei sedili sportivi a guscio alleggeriti con schienale abbattibile in fibra di carbonio che fanno parte del Pacchetto alleggerito. Nonostante l’attenzione esclusiva all’esperienza di guida, la GT3 Bergsport è dotata anche di un sistema di sedili posteriori. Le impunture decorative arancioni e la scritta “GT3” ricamata sui poggiatesta ripropongono i toni dell’alpenglow in tutto l’abitacolo, mentre altri accenti di colore si ritrovano sull’interruttore di avviamento, sul pedale dell’acceleratore, sulla marcatura a ore 12 del volante, sullo schema delle marce posto sulla leva del cambio manuale e nei dettagli del Pacchetto Sport Chrono con orologio GT Porsche Design.

L’ispirazione montana è evidente anche nelle cuciture decorative sulle portiere e nella sezione superiore del cruscotto, dove fili bianchi e neri si alternano in un motivo a punto croce dando vita a sagome stilizzate di cime montuose. Il Pacchetto Light Design aggiunge un’illuminazione diffusa supplementare, mentre l’impianto BOSE® Surround Sound garantisce un’esperienza audio di alta qualità.

Il badge GT3 Bergsport, realizzato appositamente e presente sulla griglia del cofano posteriore, spicca, in rililevo, anche sullo sportello in pelle che chiude la console centrale. Persino la chiave e la sua custodia in pelle e la cartellina porta documenti sono state realizzate appositamente per abbinarsi alla gamma cromatica e ai loghi della GT3 Bergsport.

Con la GT3 Bergsport, Porsche unisce l’eccellenza tecnica dell’attuale 911 GT3 a uno stile che rispecchia lo stretto legame del Marchio con la regione alpina. Più che riproporre in chiave rivisitata un modello del passato, l’auto rappresenta un’interpretazione contemporanea dei valori che hanno contraddistinto Porsche sin dagli albori – valori che si sono forgiati sulle impegnative ma affascinanti strade delle Alpi.

Accattivante collezione di accessori

Porsche Lifestyle A completamento della GT3 Bergsport, Porsche Lifestyle ha realizzato una linea di prodotti celebrativi dedicata ai clienti e agli appassionati, caratterizzata dallo stesso spirito di guida e di esplorazione alpina. La collezione disponibile in Italia include modellini in scala 1:43 e 1:18, tazze termiche da viaggio e portachiavi con lo stemma Porsche.