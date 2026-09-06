Scopri le principali tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027: dai jeans relaxed straight e baggy al dark denim e al double denim.

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Fendi

Il denim resta anche per l’inverno 2026-2027 un punto fermo della moda maschile, ma i jeans della prossima stagione hanno un aspetto diverso rispetto ai modelli estremamente oversize degli ultimi anni. In passerella, per l’inverno, abbiamo rivisto fit portabili, dritti e relaxed. Questo non significa che i jeans baggy siano destinati a scomparire. La tendenza si sposta piuttosto verso vestibilità più lineari e asciutte, mentre jeans baggy e slouchy restano tranquillamente parte del panorama della moda. Anche le finiture, inoltre, fanno la differenza in questa stagione: dai lavaggi vintage ai dettagli distressed, fino ai coating lucidi e alle decorazioni più audaci. Queste sono le principali tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027.

1. Relaxed straight: la nuova base del denim

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

I jeans estremamente ampi degli ultimi anni lasciano lentamente spazio a vestibilità più facili da indossare ogni giorno. I jeans relaxed straight diventano una base importante per l’inverno 2026-2027: non aderenti, non esageratamente larghi, ma abbastanza ampi sulle cosce e con una gamba dritta fino alla scarpa.

Il fit richiama gli anni ’90 e proprio per questo appare al tempo stesso familiare e attuale. Isabel Marant mostra quanto bene funzioni un jeans dritto con un bel maglione invernale pesante e stivali in suede. Anche da Diesel vediamo modelli dritti, spesso abbinati a boots dal carattere deciso.

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Isabel Marant

La vita è generalmente media. Conferisce ai jeans un aspetto più adulto e li rende adatti tanto agli abbinamenti casual quanto a quelli più eleganti.

Come indossarlo: con una knit oversize, una camicia e boots per un look disinvolto, oppure con un dolcevita nero e un blazer per un risultato più elegante.

2. Jeans baggy: il volume resta, ma diventa più consapevole

Se siete affezionati ai vostri jeans larghi, continuate pure a indossarli: il denim baggy è ancora lontano dallo scomparire. La differenza sta soprattutto nelle proporzioni. I nuovi jeans baggy non devono più essere necessariamente enormi. Il volume viene usato in modo più consapevole e abbinato a capi capaci di mantenere l’insieme in equilibrio.

Dolce & Gabbana ha scelto jeans baggy, spesso con strappi, dettagli distressed e lavaggi vintage. Anche Emporio Armani ha presentato modelli ampi in denim blu medio. Da Dsquared2 il volume varia sensibilmente, dai jeans più larghi alle silhouette dichiaratamente oversized.

In questa stagione il jeans baggy giusto ha un’aria più disinvolta e fashion rispetto all’effetto esageratamente oversize delle stagioni precedenti.

Come indossarlo: con stivali e una giacca corta, oppure con un cappotto o un blazer più elegante per creare un maggiore contrasto con il volume.

3. Lavaggi vintage, denim distressed e finiture sorprendenti

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dsquared2

Uno degli sviluppi più evidenti per l’inverno 2026-2027 è che il denim torna a poter avere un aspetto vissuto. Il blu pulito e perfettamente uniforme resta un’opzione, ma accanto a questo vedremo anche effetti più lived-in.

Pensiamo a lavaggi vintage, zone sbiadite, pieghe, strappi ed effetti distressed. Dolce & Gabbana fa di quell’aspetto disinvolto e vissuto una componente importante della collezione. Da Tom Ford, invece, il denim assume un’interpretazione più fashion, con lavaggi scuri, pieghe marcate e una linea di piega netta.

Si sperimentano inoltre finiture particolari. Dsquared2 ha mostrato jeans con un coating dall’aspetto laccato e paillettes trasparenti, facendo sembrare il denim quasi plastificato. Emporio Armani ha puntato invece su decorazioni con cristalli applicati.

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Emporio Armani

4. Dall’indaco al bianco, al grigio e al verde

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Diesel

Il blu resta naturalmente il colore principale del denim maschile, ma per l’inverno 2026-2027 vedremo anche altre tonalità. Dal blu chiaro e sbiadito all’indaco intenso e al blu vintage scuro: praticamente ogni sfumatura trova spazio.

Soprattutto, il denim scuro assume un aspetto più elegante. Un lavaggio blu intenso, per esempio, funziona alla perfezione con un blazer nero, un dolcevita o un lungo cappotto invernale.

Vediamo poi alternative più sorprendenti. Gucci sceglie un denim bianco dalla linea dritta, mentre Dior propone il denim grigio. Diesel si spinge ancora oltre con il denim verde acqua, accanto a modelli grigi e blu.

Il denim diventa così meno prevedibile. Un jeans non deve essere necessariamente blu per funzionare come look in denim.

I colori principali: blu medio, blu vintage, indaco scuro, grigio e bianco.

5. I cargo jeans danno al denim un aggiornamento utility

Anche questo inverno ritroveremo dettagli utility e influenze workwear tra le tendenze denim. Da Dior vediamo cargo jeans dalla vestibilità relativamente dritta e portabile, con vistosi bottoni dorati. Lo stesso approccio compare anche in una versione al ginocchio.

Le influenze cargo conferiscono ai jeans un carattere più funzionale e deciso, senza che questi modelli debbano necessariamente diventare estremamente baggy. È ciò che rende interessante questa tendenza per gli uomini che vogliono provare qualcosa di nuovo senza passare subito a una silhouette molto audace.

La combinazione di denim, tasche, dettagli metallici e una vita leggermente più alta crea un moderno look utility.

Come indossarlo: mantenete relativamente sobrio il resto dell’outfit, con una knit semplice, una T-shirt, una giacca di pelle o boots dal carattere deciso.

6. Il double denim è tornato

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

L’abbinamento tra jeans e camicia o giacca in denim resta un modo interessante di indossare il denim. Per l’inverno 2026-2027, inoltre, il double denim viene interpretato in modo più ricco e lussuoso.

Fendi abbina i jeans a una blusa in denim, scegliendo un lavaggio scuro e vintage. Dolce & Gabbana opta per una versione dichiaratamente invernale: jeans con giacca in denim e un ampio collo di pelliccia.

Come indossarlo: con una cintura in pelle e boots (da Fendi notiamo persino robusti stivali animalier) per un look deciso, oppure con un cappotto lussuoso e accessori per un risultato meno casual.

Accanto ai look total denim, naturalmente anche questo inverno torneremo a indossare ampiamente i completi. Anche qui si vedono sviluppi interessanti: Completi da uomo autunno inverno 2026 2027: il deciso ritorno del completo classico.

7. Il denim diventa sempre più elegante

Le tendenze denim uomo per l’inverno 2026-2027 – Photo courtesy of Tom Ford

Forse lo sviluppo più interessante è che i jeans si avvicinano sempre di più al tailoring, con vestibilità leggermente più asciutte. Il denim non è più esclusivamente casual. Il fit giusto, un lavaggio scuro e lo styling possono rendere un jeans sorprendentemente adatto a un guardaroba più elegante.

Tom Ford lo mostra con jeans a vita alta, lavaggi scuri e una linea di piega netta. Il denim viene abbinato a un blazer nero sartoriale, a una T-shirt nera o a un dolcevita nero. I polsini bianchi di una camicia creano un contrasto fresco. Anche altre collezioni mostrano come il denim possa entrare a far parte di una silhouette più sofisticata.

Come indossarlo: scegliete un jeans scuro, relativamente pulito, e abbinatelo a un blazer, un dolcevita, una camicia e scarpe in pelle eleganti o dal carattere deciso.

Quale jeans sarà il più importante per l’inverno 2026-2027?

Se volete acquistare un solo jeans per la nuova stagione, puntate su un modello relaxed straight in un lavaggio blu medio o scuro. La silhouette è moderna senza essere estrema e si abbina facilmente al resto del guardaroba invernale.

Se desiderate una vestibilità più audace, potete scegliere il denim baggy, un cargo jeans o un modello con un lavaggio o un coating particolare. Per un look più fashion, invece, il double denim o un jeans abbinato al tailoring sono scelte forti.

Soprattutto, è interessante ciò che non vediamo: per il momento, i jeans skinny non stanno facendo un ritorno convincente. Ogni tanto compare un modello più asciutto, ma sulle passerelle l’accento resta chiaramente sulle silhouette dritte, relaxed e ampie. Per ora, dunque, il tempo dei jeans da uomo super aderenti non sembra ancora essere tornato.

La tendenza per l’inverno 2026-2027 è quindi chiara: i jeans possono essere relaxed e disinvolti, ma anche decisi, audaci, lussuosi o persino eleganti.

Charlotte Mesman per ADVERSUS