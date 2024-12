In arrivo la nuova A90 Final Edition ad alte prestazioni

L’iconica Toyota GR Supra è stata arricchita da una nuova versione in edizione limitata che rappresenta il meglio possibile per il modello, mentre una GR Supra Lightweight Evo aggiornata offre un nuovo piacere di guida.

Auto sportiva di razza con una configurazione a motore anteriore/trazione posteriore e dimensioni che raggiungono il “rapporto aureo” per una maneggevolezza ottimale, la GR Supra è stato il primo modello globale ad essere sviluppato da TOYOTA GAZOO Racing (TGR), la divisione sportiva che gestisce le attività motorsport di Toyota.

Per ringraziare i fan dell’attuale generazione di Supra e celebrare la sua partecipazione attiva al motorsport in tutto il mondo, TGR ha creato un’edizione limitata destinata ad essere il culmine dell’attuale modello: la GR Supra “A90 Final Edition”. Questa edizione speciale vanta miglioramenti di guida, a partire da 95 CV (70 kW) di potenza in più e 70 Nm di coppia in più, aggiornamenti aerodinamici distintivi, un sistema di sospensioni KW ispirato alle corse e pneumatici di diametro maggiore.

Anche se la produzione dell’attuale GR Supra terminerà con la A90 Final Edition, TGR continuerà ad affinare la GR Supra attraverso le future attività motorsport.

Nel frattempo, la GR Supra Lightweight Evo offre al guidatore un legame ancora più stretto con la strada. Il maggiore handling offre una sensazione più diretta e una maneggevolezza ancora più precisa, grazie agli aggiornamenti delle sospensioni e del telaio, una migliore frenata, una messa a punto ottimizzata e un’aerodinamica affinata.

Sin dalla sua prima generazione, introdotta come Celica Supra nel 1978, la Toyota Supra ha deliziato gli appassionati con il suo layout a motore anteriore e trazione posteriore e con un propulsore a sei cilindri in linea, uno schema fedelmente mantenuto da allora. Le successive generazioni di Supra sono state apprezzate sia su strada che in pista.

Nel 2019, spinta dal forte desiderio del presidente Akio Toyoda, alias Master Driver Morizo, la Supra è tornata in auge dopo 17 anni di assenza. Al momento della sua conferma, il presidente Toyoda ha dichiarato: “In passato, ho trascorso innumerevoli ore alla guida di una vecchia Supra al Nürburgring per diventare un master driver. Supra è come un vecchio amico che occupa un posto speciale nel mio cuore. Mentre gli altri produttori mettevano alla prova i loro bellissimi nuovi prototipi che stavano per lanciare, io guidavo una vecchia Supra che non era più in produzione. Quindi, anche se Toyota non aveva intenzione di realizzare una nuova Supra, proprio come molti altri fan sfegatati di Supra in tutto il mondo, volevo segretamente realizzarlo. La nuova GR Supra è nata dai test al Nürburgring e posso dire onestamente che è un’auto divertente da guidare e migliore che mai”.

L’attuale Supra ha continuato ad evolversi dal suo lancio nel 2019. Un anno dopo, l’introduzione di un nuovo motore turbo da 2,0 litri – offerto in aggiunta all’affermata unità turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri – ha mantenuto tutte le qualità della GR Supra come auto sportiva nella sua forma più pura, insieme ai vantaggi dinamici di un propulsore più piccolo e leggero.

Toyota ha introdotto in Europa nel 2022 un cambio manuale intelligente (iMT) a sei marce, progettato per deliziare i conducenti che amano il controllo e i vantaggi offerti dai cambi manuali. Fedele alla qualità ingegneristica purosangue della GR Supra, una nuova trasmissione, insieme a una nuova frizione, è stata realizzata appositamente per adattarsi alle caratteristiche di potenza e coppia del motore da 3,0 litri. Allo stesso tempo, i sistemi di controllo della frenata e le sospensioni della GR Supra sono stati ritarati per prestazioni ancora migliori.

GR Supra A90 Final Edition

TOYOTA GAZOO Racing mette in mostra la sua tecnologia e la sua conoscenza nel motorsport con la creazione della GR Supra A90 Final Edition. Il risultato è una GR Supra unica nel suo genere, ad alte prestazioni e con dotazioni racing, che è stata messa a punto in modo ottimale come naturale evoluzione del modello.

La versione definitiva dell’attuale generazione si ispira alla partecipazione delle vetture GR Supra a competizioni come le gare di drifting, l’endurance e la NASCAR, nonché al motorsport per i clienti, dove la GR Supra GT4 ha vinto diversi campionati.

La GR Supra A90 Final Edition, con motore da tre litri e cambio manuale, offre ai guidatori un’esaltante miscela di potenza, agilità e precisione, il tutto arricchito da una serie di modifiche volte a creare emozioni ancora maggiori. Le vendite saranno limitate a 300 esemplari in tutto il mondo.

Gli aggiornamenti del propulsore hanno aumentato la potenza da 340 CV (250 kW) a 435 CV (320 kW) e la coppia da 500 Nm a 570 Nm, per un’accelerazione e una risposta più rapide, mentre il veicolo guadagna altri 20 km/h, fino a raggiungere una velocità massima di 270 km/h. Ciò è stato ottenuto rivedendo il percorso dell’aria di aspirazione, adattando il catalizzatore per ridurre la perdita di pressione e ottimizzando i controlli del motore.

I conducenti possono spingere al limite le prestazioni in curva con la A90 Final Edition grazie a una serie di miglioramenti della maneggevolezza. Le sospensioni KW regolabili, della stessa marca utilizzate dall’auto da corsa GR Supra GT4, sono dotate di 16 stadi di estensione e 12 stadi di compressione per un comportamento esemplare in ogni condizione. Ulteriori miglioramenti in curva includono la regolazione dell’angolo di campanatura delle ruote anteriori e posteriori, che aumenta anche l’aderenza, e l’ottimizzazione del controllo attivo del differenziale per ridurre il sottosterzo.

Una sterzata più diretta è garantita da impostazioni ottimizzate del servosterzo elettrico, esclusive della A90 Final Edition, mentre la sensazione di guida della GR Supra è accentuata da modifiche che creano un collegamento ancora più stretto tra guidatore e strada, per una dinamica di guida precisa e sicura. Ciò è possibile grazie a interventi mirati sulla carrozzeria, tra cui la traversa rinforzata nel vano del bagagliaio posteriore, lo stesso supporto rigido in alluminio per il telaietto posteriore utilizzato sulla GR Supra GT4 e gli stabilizzatori anteriori e posteriori rinforzati.

Una maggiore aderenza e stabilità in curva sono ottenute grazie a pneumatici più larghi di 10 mm, mentre le leggere ruote da 19 pollici all’anteriore e da 20 pollici al posteriore – con il logo TGR inciso – sottolineano il grande handling della GR Supra. Gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 ad alta aderenza migliorano ulteriormente le prestazioni al limite.

Anche la frenata è potenziata grazie ai freni anteriori Brembo da 19 pollici con pastiglie ad alto coefficiente di attrito, mentre i dischi forati anteriori e posteriori assicurano un’ottima potenza frenante anche durante la guida sportiva. Inoltre, i tubi dei freni a rete in acciaio inossidabile riducono la perdita di pressione in frenata, massimizzando l’efficienza del sistema.

Per mantenere le alte prestazioni in curva e sfruttare la maggiore potenza del motore, è stato aggiunto un deflettore alla coppa dell’olio motore per evitare una distribuzione irregolare dell’olio sotto forze g più elevate, mentre il raffreddamento è stato aumentato rafforzando la ventola di raffreddamento del radiatore, aggiungendo un sotto-radiatore e allargando le alette di raffreddamento del coperchio del differenziale.

Oltre all’esclusivo colore nero opaco, gli esterni della A90 Final Edition vantano sorprendenti modifiche aerodinamiche, risultato di un ampio programma di test in galleria del vento condotto da TOYOTA GAZOO Racing Europe (TGR-E), che ha contribuito con la sua esperienza nel motorsport e nella GR Supra GT4. Lo spoiler anteriore in fibra di carbonio, i canard anteriori e il profilo centrale anteriore, ispirati agli sport motoristici, si combinano con un’ala posteriore in fibra di carbonio in stile GR Supra GT4 che ottimizza l’equilibrio aerodinamico, la deportanza e la resistenza aerodinamica anteriori e posteriori, migliorando il contatto con la strada e la dinamica di guida. Il nuovo condotto in fibra di carbonio sul cofano ha un elemento interno rimovibile per un raffreddamento extra quando necessario. Prendendo spunto anche dalla GR Supra GT4, la A90 Final Edition è dotata di un sistema di scarico Akrapovič in titanio che regala un sound del motore più potente.

Dento l’abitacolo, gli interni incentrati sul guidatore sono dotati di sedili avvolgenti RECARO Podium CF, con colore rosso intenso e imbottiture in Alcantara®, per mantenere una posizione di guida e un comfort ottimali, anche in presenza di forze g più elevate. Le cinture di sicurezza rosse, gli esclusivi battitacchi in fibra di carbonio e le ampie finiture in Alcantara®, compreso il volante, sottolineano l’esclusività del modello in edizione limitata.

GR Supra Lightweight Evo

Ascoltando il feedback dei clienti, TGR ha continuato la sua missione di migliorare le auto e le persone attraverso la partecipazione al motorsport, espressa dalla GR Supra Lightweight Evo che eleva l’esperienza di guida a un nuovo livello.

La sicurezza e la precisione sono affinate attraverso un controllo attivo del differenziale e mappe esclusive, che migliorano la trazione tra pneumatico e superficie stradale, riducendo il sottosterzo in curva. Anche l’aderenza è aumentata grazie a un angolo di campanatura rivisto delle ruote anteriori e posteriori che offre ai piloti una maggiore stabilità in curva. I dischi freno Brembo più grandi offrono un migliore controllo della frenata.

Le modifiche alle sospensioni e al telaio migliorano la stabilità e rafforzano il collegamento diretto con la strada. Le caratteristiche degli ammortizzatori a controllo elettronico sono state riviste e questo si combina con uno stabilizzatore anteriore rinforzato per migliorare le prestazioni di guida. Una maggiore sensazione di integrazione delle sospensioni e del telaio si ottiene utilizzando boccole in gomma rinforzata per i bracci di controllo anteriori e supporti in gomma rinforzata per il telaietto posteriore, mentre una migliore presa e controllo derivano anche da un rinforzo sottoscocca più robusto.

La maneggevolezza è ulteriormente migliorata da modifiche aerodinamiche che ottimizzano l’equilibrio aerodinamico e la deportanza anteriore/posteriore. Questi parametri sono enfatizzati da uno spoiler posteriore in fibra di carbonio, nuovi flap del passaruota anteriore e profili più alti per gli pneumatici anteriori. Nel frattempo, il servosterzo elettrico ottimizzato offre una sensazione di sterzata più diretta e un migliore controllo.

L’aspetto esterno distintivo e audace della GR Supra è completato dai nuovi cerchi neri opachi da 19 pollici. All’interno del veicolo, il sedile del conducente è rivestito in Alcantara® ricamata con logo GR, mentre le cuciture rosse, il bordo rosso intorno al pomello del cambio e le cinture di sicurezza rosse accentuano il carattere sportivo degli interni.

Le versioni aggiornate della GR Supra Lightweight Evo e della GR Supra A90 Final Edition saranno ordinabili in Europa a partire dalla primavera 2025.