Issey Miyake uomo Autunno Inverno 2026 2027

Il titolo della collezione, “FORMLESS FORM”, non si svela con clamore, ma per gradi. Al centro c’è una domanda solo in apparenza semplice: quell’impulso umano e fugace a “raddrizzarsi” – un attimo interiore di rinnovamento, chiarezza o meraviglia – può essere tradotto in tessuto? La risposta di IM MEN non passa né da una sartorialità rigida né da strutture dichiarate, ma da un’idea di forma come stato interiore, non come contorno imposto. Qui la formalità si ridefinisce come attitudine: una sicurezza silenziosa che nasce dalla libertà, non dalla costrizione.

In tutta la collezione, la forma è una suggestione più che una regola. I capi smantellano le gerarchie tradizionali tra superficie e struttura, lasciando emergere un’intenzione più profonda. Una filosofia che prende corpo in tessuti non solo innovativi, ma fortemente espressivi.

La serie CLAY detta il ritmo con un materiale che ha qualcosa di alchemico: superfici piatte e maglie a coste termoretraibili convivono nello stesso tessuto. Il risultato è scultoreo ma morbido, con silhouette che seguono il corpo e si trasformano con naturalezza, restando comode e versatili, adatte tanto all’uso quotidiano quanto a contesti più raffinati.

Con DAWN, lo sportswear invernale cattura la bellezza effimera dei cieli che cambiano. La tintura artigianale a tre colori in gradazione rende ogni capo unico, mentre i frontali stratificati, simili a stole, possono essere incrociati, piegati o lasciati aperti, permettendo a chi li indossa di calibrare il proprio equilibrio tra struttura e fluidità.

La lana, pilastro del guardaroba invernale, viene riletta da più prospettive. GRADATION WOOL utilizza rotoli di tessuto tinti singolarmente, rendendo ogni capo irripetibile. Giacche cropped, jumpsuit convertibili e pantaloni wide-leg con cinture ispirate al cummerbund portano in scena un’eleganza misurata, attraversata da una sottile tensione scenica. SELVEDGE WOOL, realizzata a Bishu, celebra l’eccellenza artigianale: il nome “IM MEN” è tessuto direttamente nella cimosa, mentre le costruzioni a piega quadrata favoriscono un movimento organico, mai rigido.

Il cappotto OVERLAP sfuma i confini tra le tipologie – metà cappotto, metà poncho – grazie a polsini apribili ed epaulette sollevabili che permettono di rimodellare la silhouette a piacimento. In cotone-nylon lavato, unisce funzionalità e una morbidezza tattile evidente. Sulla stessa linea, FRONT BACK esplora la reversibilità, accostando superfici in lana opaca e satinata; le maniche rimovibili trasformano i cappotti in gilet, cappucci o stole.

Il volume diventa poesia in RAFT, dove l’outerwear imbottito è trapuntato in tessuto opaco e isolato con cordoncini di poliestere riciclato. Le forme scultoree intrappolano l’aria per garantire calore, mantenendo però una leggerezza che appare contemporanea e intenzionale. La tradizione, invece, trova una voce attuale in KASURI: tecniche di tessitura giapponese con filati multi-tinti creano pattern lineari, imperfetti e umani. Tagliati da un unico panno rettangolare, i capi cadono generosi sul corpo, con bottoni regolabili che permettono a giacche e pantaloni di trasformarsi in cappucci o stole.

Gli accessori proseguono il dialogo tra funzione ed espressione. Le borse LEATHER PLEATS giocano sull’incontro tra linee nette e movimento morbido, pensate per invecchiare con grazia. La serie TO GO, ironica e concettuale, trasforma la silhouette del classico bicchiere da caffè in un oggetto in pelle, confermando la fascinazione di IM MEN per l’elevazione del quotidiano attraverso l’intelligenza dei materiali.

In definitiva, “FORMLESS FORM” non è una dichiarazione visiva, ma una questione di presenza. In una stagione affollata di spettacolarità, la linea IM MEN di Issey Miyake propone qualcosa di più raro: capi liberi ma composti, sperimentali eppure profondamente indossabili. Non impongono una forma, ma invitano chi li sceglie ad abitarli, a trovare un proprio equilibrio e una formalità interiore. È una moda che non urla, ma resta – e ricorda, con discrezione, che la vera struttura nasce da dentro.