Jeans uomo: come scegliere quelli quelli giusti

I jeans uomo sono un capo di abbigliamento tra i più popolari e versatili. Possono essere indossati in un’ampia varietà di occasioni diverse, dalle situazioni informali ai contesti più formali e dal dress code più esigente, a seconda dello stile e del taglio dei jeans.



Questo tipo di pantalone è caratterizzato da sempre da uno stile energico, da un’estrema praticità e versatilità, che li ha portati, in un periodo di tempo relativamente breve, ad essere la tipologia di pantaloni più amata e indossata dagli uomini, nelle sue varie declinazioni ed evoluzioni.



Storicamente i jeans nascono come pantaloni a 5 tasche, realizzati in denim, un tessuto di cotone resistente, con due ampie tasche posteriori e due anteriori, più un piccolo taschino concepito come portamonete e posizionato all’interno della tasca anteriore sinistra.

Cosa indossare insieme ai jeans

Ecco alcune idee di accostamenti con dei jeans da uomo:

T-shirt bianca e jeans blu: si tratta di un classico intramontabile. Una semplice t-shirt bianca abbinata a un paio di jeans blu è un look casual e versatile che può essere indossato in molte occasioni informali.

Camicia a quadri e jeans sono perfetti per un look rustico e country: si può indossare una camicia a quadri abbottonata sopra una t-shirt o indossare questa da sola, abbinata con i jeans. Optare per colori neutri o più audaci a seconda del proprio stile personale.

Giacca di pelle e jeans neri slim o skinny, per chi ama uno stile più ribelle e rock. Questa combinazione è un classico che dona un tocco di grinta al proprio outfit.

Camicia formale e jeans scuri, se l’obiettivo è un look più elegante ma ancora casual: si può indossare una camicia a righe o una camicia a tinta unita e abbinarla con dei jeans scuri. Per completare l’outfit coordinare con una cintura di pelle e scarpe eleganti.

Maglione e jeans slim-fit sono una soluzione ottima per i mesi più freddi: nell’indossare un maglione morbido o un pullover con un paio di jeans slim-fit si ottiene un ottimo equilibrio tra comfort e stile.

Chiaramente questi sono solo suggerimenti generali e si possono sperimentare diversi accostamenti in base al proprio stile personale e alle occasioni in cui si desidera indossare i jeans.

Principali tipi di jeans e materiali

Per quanto riguarda i più diffusi tipi di jeans da uomo abbiamo:

I jeans slim , aderenti alle gambe ma non troppo stretti.

, aderenti alle gambe ma non troppo stretti. I jeans dritti o regular , diritti lungo le gambe senza essere aderenti.

, diritti lungo le gambe senza essere aderenti. I jeans bootcut , dritti lungo le gambe e leggermente più ampi al fondo.

, dritti lungo le gambe e leggermente più ampi al fondo. I jeans a zampa d’elefante , molto ampi sul fondo, richiamano lo stile degli anni ’70.

, molto ampi sul fondo, richiamano lo stile degli anni ’70. I jeans skinny, molto aderenti e stretti lungo le gambe.

A livello di materiali, oltre al classico denim esistono jeans realizzati con miscele di fibre sintetiche per aggiungere elasticità e comfort. Il colore classico per i jeans da uomo è il blu scuro o l’azzurro, ma tra le molte altre opzioni apprezzate troviamo il nero, il verde, il color sabbia e il grigio.