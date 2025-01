La 911 Carrera S più dinamica mai esistita

Porsche aggiunge la nuova Carrera S alla gamma di modelli 911. Con il suo motore boxer turbo da 3.0 litri e 353 kW (480 CV) di potenza e un equipaggiamento di serie più ricco, questo modello si colloca tra la 911 Carrera e la 911 Carrera GTS. Grazie a prestazioni e dinamiche di guida ottimizzate, supera nettamente il modello precedente. Il significativo incremento di potenza e le opzioni di allestimento addizionali apportano un considerevole valore aggiunto rispetto alla 911 Carrera.

Porsche rinnova la 911 Carrera S, che, all’interno della linea di modelli Carrera, chiude il divario tra la 911 Carrera e la 911 Carrera GTS T-Hybrid, un modello ancor più orientato alle prestazioni. Il suo powertrain è stato sensibilmente rinnovato e ora raggiunge livelli prestazionali che prima erano riservati alla 911 Carrera GTS della generazione precedente. A ciò si aggiunge un’ampia gamma di equipaggiamenti di serie e opzioni di personalizzazione nettamente superiori rispetto alla 911 Carrera, che trasformano questo modello in una nuova e interessante novità nella famiglia Carrera. Questa sportiva è disponibile nelle versioni Coupé e Cabriolet.



L’iconico motore boxer a sei cilindri biturbo da 3.0 litri è stato sottoposto a un sostanziale aggiornamento per essere utilizzato nella nuova 911 Carrera S. Il risultato è un significativo incremento di potenza con una contestuale riduzione delle emissioni. La potenza di 353 kW (480 CV), con 530 Nm di coppia, corrisponde a un aumento di 22 kW (30 CV) rispetto al modello precedente. Porsche è riuscita ad aumentare prestazioni ed efficienza installando nuovi turbocompressori e ottimizzando ampiamente, tra l’altro, il raffreddamento dell’aria di sovralimentazione. La nuova sportiva riprende il concetto di design dei modelli 911 Turbo della generazione precedente. La Carrera S Coupé accelera da zero a 100 km/h in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 308 km/h. La potenza viene trasferita alle ruote grazie a un cambio a doppia frizione Porsche (PDK) a otto rapporti.



Ampia gamma di equipaggiamenti di serie e optional esclusivi

Porsche ha ampliato sensibilmente l’equipaggiamento di serie della Carrera S, che comprende anche pneumatici sfalsati con cerchi Carrera S da 20/21 pollici, un impianto di scarico sportivo con terminali argento e il sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), che non è disponibile sulla Carrera. Il nuovo impianto frenante comporta un netto miglioramento della dinamica di guida. Il sistema, già presente sulla 911 Carrera GTS e fornito di serie con pinze dei freni rosse e dischi da 408 mm all’anteriore e 380 mm al posteriore, garantisce valori di decelerazione eccezionali. Sono disponibili anche altre opzioni migliorative delle prestazioni. A richiesta, Porsche fornisce l’impianto frenante in carboceramica PCCB collaudato in pista e le sospensioni sportive PASM, con un’altezza di marcia ridotta di 10 millimetri abbinata all’asse posteriore sterzante. L’idraulica degli ammortizzatori è stata ottimizzata rispetto al modello precedente, garantendo una maneggevolezza di livello ancora superiore e caratterizzata da maggiore precisione e da una risposta ottimizzata. La sterzata, grazie alla combinazione con l’asse posteriore sterzante, risulta più diretta ed è stata regolata anche la cinematica dell’asse anteriore. Questo assicura una manovrabilità ancora più fluida e immediata, oltre ad aumentare significativamente la stabilità alle alte velocità.



Interni eleganti

Gli elevatissimi standard di qualità ed esclusività della Carrera S sono altrettanto evidenti all’interno dell’auto, dotata di serie di un pacchetto di rivestimenti in pelle nera. Sono rivestiti in pelle con finitura liscia, infatti, i sedili, i poggiatesta, il cruscotto, i pannelli delle portiere e il sistema opzionale di sedili posteriori della Coupé. Come per gli altri modelli Carrera, i sedili posteriori ripiegabili sono disponibili senza sovrapprezzo in alternativa alla configurazione standard a due posti. La Cabriolet è provvista di un sistema di sedili posteriori.



È inoltre prevista un’opzione caratterizzata da un uso ancora più esteso della pelle per i rivestimenti, includendo lo sportello del vano portaoggetti, i pannelli laterali e la base dei sedili. A richiesta, Porsche propone cuciture a contrasto in tinta Crayon. La Carrera S beneficia dell’equipaggiamento di serie arricchito che caratterizza l’intera serie di modelli. Questo include elementi come i proiettori a LED con tecnologia Matrix e un caricatore wireless per smartphone. Tra gli optional figurano un sistema di sollevamento dell’asse anteriore, gli innovativi fari a LED con tecnologia Matrix HD e il pacchetto Sport Chrono comprensivo dell’applicazione Porsche Track Precision, ideale per le giornate in pista.



La nuova 911 Carrera S può essere ordinata già da ora in versione Coupé o Cabriolet con trazione posteriore. I prezzi della 911 Carrera S in Italia, comprensivi di IVA e di equipaggiamento specifico per il Paese, partono da 159.447 euro per la versione Coupé e da 173.859 euro per la Cabriolet.