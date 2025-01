Lo styling è importante per tutti: acconciare la nostra capigliatura è il modo che abbiamo per esprimere il nostro stile.

Routine di styling su misura: la funzione di memorizzazione dell’Airwrap – Photo courtesy of Dyson

Lo styling è importante per tutti: acconciare la nostra capigliatura è il modo che abbiamo per esprimere il nostro stile.

Ma sappiamo che viviamo vite frenetiche, tra lavoro, famiglia, affetti e faccende da sbrigare. Prenderci cura dei capelli è, però, una coccola irrinunciabile. E se ci fosse un modo per ottimizzare ancor di più i tempi?

La memorizzazione dello styling della tua routine non è mai stata così semplice grazie al nuovo Dyson Airwrap i.d.™ e alla nuova tecnologia One-touch i.d. curl™, che ti consente di ottenere una piega impeccabile in ogni occasione.

Styling sempre perfetto in poche mosse

Al giorno d’oggi la parola d’ordine è ottimizzazione, perché il tempo sembra sempre volare e trascorrere così in fretta: al mattino, poi, la “pettinatura da incubo” è sempre dietro l’angolo, soprattutto se la chioma è crespa e indomabile.

Ma lo è davvero? Oppure possiamo usare dei prodotti per renderla molto più bella e di carattere? La risposta è sì: possiamo anche seguire dei piccoli accorgimenti per evitare di svegliarci con la chioma ribelle al mattino, come ossigenare il cuoio capelluto prima di andare a dormire.

Anche l’idratazione è essenziale, perché permette di supportare lo styling: possiamo usare un olio di Argan o di Camelia per i capelli. Il primo è nutriente e protettivo, mentre il secondo è illuminante e addolcente.

Per riuscire davvero a ottimizzare i tempi dello styling, tuttavia, possiamo usare un prodotto innovativo con la funzione di memoria: stiamo parlando di Dyson Airwrap i.d.™.

Dyson Airwrap i.d.™ per uno styling impeccabile

Negli ultimi anni l’industria della bellezza è cambiata, proprio con lo scopo di rispondere alle esigenze delle persone: abbiamo il bisogno di usare prodotti che ci aiutano ad apparire perfette in pochissime mosse.

Dyson Airwrap i.d.™ è il protagonista dello styling quotidiano sotto molti aspetti, poiché, una volta che laviamo i capelli, possiamo semplicemente asciugare e creare l’acconciatura da sogno che desideriamo, dicendo addio alla chioma crespa.

Dyson Airwrap i.d.™ dispone persino della tecnologia wireless Bluetooth per creare ricci perfetti personalizzando lo styling sulla base delle proprie esigenze e memorizzando tutte le impostazioni tramite l’app dedicata, in modo tale da non doverle più regolare ad ogni utilizzo.

La possibilità di creare una routine personalizzata è da non sottovalutare, tenendo presente che dà la possibilità di avere uno styling su misura, proprio come dal parrucchiere, ma con la comodità di essere a casa propria.

Il Nuovo Dyson Airwrap i.d.™ consente di asciugare, lisciare o arricciare, e senza ricorrere al calore estremo: è stato progettato per tutte le tipologie di capelli.

Per chi ha sempre desiderato di avere un’acconciatura impeccabile, è indubbiamente un prodotto che promette di cambiare i tempi di styling, offrendo una soluzione per ogni esigenza.