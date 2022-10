Le modelle da Sportmax. Sfilata estate 2023

Modelle da Sportmax – Milano Fashion Week Estate 2023

Pochi minuti dopo la conclusione della sfilata di presentazione della collezione Sportmax Estate 2023 escono in silenzio, sole o a piccolo gruppi. Amiche, o solamente colleghe che cercano la strada per andare insieme alla prossima sfilata, tornare in agenzia, magari andare a rilassarsi in hotel. Sono le modelle che sfilata dopo sfilata ripetono il solito pattern di comportamento.

Alcune escono a testa bassa magari coprendosi con un cappello per non essere fotografate, altre escono con un sorriso e si prestano a posare per i (pochi) fotografi specializzati nel cosiddetto model-style, altre ancora cercano disperatamente il proprio driver che dovrà portarle al volo al backstage successivo. E tutto quello che ci sta in mezzo.

Modelle da Sportmax – Milano Fashion Week Estate 2023

E così, né più né meno, è andata anche per quanto riguarda la sfilata di Sportmax, alla Milano Fashion Week Estate 2023. La sfilata si è svolta in una strana atmosfera, fuori erano appena passate migliaia di giovani manifestanti scortati dalle forze dell’ordine, il traffico completamente bloccato, e la palpabile paura che non tutti gli invitati sarebbero riusciti ad arrivare in tempo alla sfilata. O che magari avrebbe deciso di saltarla per evitare di perdere quella successiva.

Modelle da Sportmax – Milano Fashion Week Estate 2023

Modelle da Sportmax – Milano Fashion Week Estate 2023

Modelle da Sportmax – Milano Fashion Week Estate 2023

Escono le modelle di Sportmax. Atmosfera rilassata, uscita dal backstage come da copione, una manciata di fotografi specializzati e molto tempo a disposizione. Chi si ferma a fumare, chi si mette volentieri in posa per i fotografi, chi scambia due chiacchiere con colleghe nuove o che non vedevano da tempo. Modelle che sono anche nomi importanti nel mondo della moda (almeno per i prossimi sei mesi) che solo gli addetti ai lavori conoscono, e che nel giro di un paio di stagioni non vedremo più. Stesso discorso per influencers e ospiti prezzemoline intercambiabili. Ma quello è ancora un altro discorso.

Modelle da Sportmax – Milano Fashion Week Estate 2023

