Più dinamica che mai, ricca di innovazioni digitali e, per la prima volta, a trazione completamente elettrica: ecco come si presenta la nuova BMW Serie 5 berlina

La nuova BMW Serie 5 berlina

Il lancio sul mercato della nuova BMW Serie 5 berlina è previsto nell’ottobre 2023. La nuova generazione di modelli sarà disponibile in tutto il mondo con trazione completamente elettrica e, a seconda dei mercati, anche con sistemi ibridi plug-in, nonché con motori a benzina e diesel altamente efficienti, compresa la tecnologia mild hybrid a 48 volt. Come tutte le precedenti generazioni di modelli, la nuova BMW Serie 5 berlina viene prodotta nello stabilimento del BMW Group di Dingolfing, dove vengono prodotti anche i motori elettrici e le batterie ad alta tensione per la BMW i5.

Eleganza sportiva e presenza imponente con un design rinnovato.

Un linguaggio stilistico chiaro e sobrio sottolinea l’eleganza e la sportività della nuova Serie 5 berlina. Rispetto al modello precedente, la nuova edizione è cresciuta in lunghezza di 97 millimetri fino a 5.060 millimetri, in larghezza di 32 millimetri fino a 1.900 millimetri e in altezza di 36 millimetri fino a 1.515 millimetri. Il passo è stato allungato di 20 millimetri e portato a 2.995 millimetri.

Il frontale della nuova BMW Serie 5 berlina è caratterizzato da una moderna interpretazione dei doppi fari e della griglia a doppio rene BMW. Gli elementi a LED disposti quasi verticalmente fungono da indicatori di direzione e da luci diurne. La griglia a doppio rene BMW, che sporge in avanti, è caratterizzata da un’ampia cornice e dall’illuminazione di contorno opzionale BMW Iconic Glow.

Vista di profilo, la linea di spalla alta, le superfici dal design deciso e le due linee tracciate con precisione modellano la carrozzeria imponente del veicolo. Le minigonne laterali nere, gli apriporta a filo e il numero 5 in rilievo alla base del montante C sono ulteriori elementi che attirano l’attenzione. Le proporzioni allungate sfociano in un posteriore altrettanto imponente. I gruppi ottici posteriori piatti, divisi da una striscia cromata, reinterpretano la caratteristica forma a “L”.

Il carattere sportivo della nuova BMW Serie 5 Berlina può essere ulteriormente potenziato con il pacchetto M Sport e il pacchetto M Sport Pro, disponibili come optional. La gamma di verniciature comprende già tre vernici BMW Individual al momento del lancio sul mercato.

Piacere di guidare e comfort di viaggio uniti a un tocco innovativo.

La nuova BMW Serie 5 Berlina ha le caratteristiche ideali per godere del tipico piacere di guidare BMW anche nel traffico quotidiano e di un elevato livello di comfort nei viaggi a lunga percorrenza. Spazi generosi, funzionalità moderne, un ottimo comfort acustico, materiali di alta qualità lavorati con precisione, lavorazioni pregiate e servizi digitali avanzati caratterizzano l’ambiente degli interni.

L’abitacolo della nuova BMW Serie 5 presenta un numero di pulsanti e comandi notevolmente ridotto rispetto al modello precedente. Questo risultato è stato ottenuto grazie alla costante digitalizzazione delle funzioni. Il BMW Curved Display reinterpreta l’idea di orientamento verso il guidatore tipica del marchio. Il sistema di visualizzazione completamente digitale è composto da un Information Display da 12,3 pollici e da un Control Display da 14,9 pollici. Anche il volante è stato ridisegnato con una sezione inferiore appiattita e un feedback aptico sui pannelli di controllo e sulla leva del cambio sulla console centrale. Un altro punto di forza è la BMW Interaction Bar. L’unità funzionale retroilluminata con una superficie cristallina si estende su tutta la larghezza del quadro strumenti fino ai pannelli delle portiere e comprende pannelli di controllo sensibili al tatto.

Una novità assoluta per BMW: interni completamente vegani.

I sedili sportivi di nuova concezione sono di serie. I sedili comfort opzionali offrono un’ampia gamma di opzioni di regolazione a comando elettrico. La nuova BMW Serie 5 berlina è il primo modello del marchio a presentare di serie interni completamente vegani. Questo include le superfici dei sedili, del cruscotto e dei pannelli delle porte, nonché, per la prima volta, il volante. Le superfici dei sedili nella versione Veganza con proprietà simili alla pelle sono disponibili anche come optional con una perforazione decorativa. Un ulteriore equipaggiamento opzionale comprende i rivestimenti in pelle BMW Individual Merino in diverse varianti bicolore.

Il modello di punta: BMW i5 M60 xDrive completamente elettrica.

La BMW i5 completamente elettrica è dotata della tecnologia BMW eDrive di quinta generazione ampiamente potenziata e sarà disponibile in due varianti. La BMW i5 M60 xDrive (consumo di energia combinato secondo WLTP: 20,6 – 18,2 kWh/100 km), che combina una potenza di 442 kW/601 CV * con le prestazioni tipiche di M e caratteristiche di design specifiche. Due unità di trasmissione altamente integrate sull’asse anteriore e posteriore costituiscono una trazione integrale elettrica. La coppia generata dal sistema raggiunge gli 820 Nm (605 lb-ft) * quando si attiva l’M Sport Boost o la funzione M Launch Control. Ciò consente alla BMW i5 M60 di passare da zero a 100 km/h (62 mph) in 3,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettricamente a 230 km/h (143 mph).

È disponibile anche la BMW i5 eDrive40 (consumo combinato secondo WLTP: 19,5 – 15,9 kWh/100 km). Il suo motore elettrico aziona le ruote posteriori e genera una potenza massima di 250 kW/340 CV e una coppia massima di 430 Nm (317 lb-ft) con funzione Sport Boost o Launch Control. La BMW i5 eDrive40 accelera da zero a 100 km/h in 6,0 secondi e raggiunge una velocità massima di 193 km/h.

La batteria ad alto voltaggio, poco ingombrante, si trova nel sottoscocca e fornisce un contenuto di energia utilizzabile di 81,2 kWh. Oltre agli efficienti motori elettrici, l’ultima versione del recupero adattivo e una combinazione intelligente di tecnologia a pompa di calore per il riscaldamento e il raffreddamento dell’abitacolo, della trasmissione e della batteria ad alto voltaggio contribuiscono alla lunga autonomia. I rispettivi valori WLTP sono 455 – 516 chilometri (282 – 320 miglia) per la BMW i5 M60 xDrive e 477 – 582 chilometri (296 – 361 miglia) per la BMW i5 eDrive40. Con la nuova funzione MAX RANGE, l’autonomia può essere aumentata fino al 25% se necessario, limitando la potenza e la velocità e disattivando le funzioni di comfort.

* quando sono attivate le funzioni M Launch Control o M Sport Boost

Soluzioni innovative di eCharging di BMW Charging.

L’unità di ricarica combinata (CCU) della BMW i5 consente la ricarica in corrente alternata con una potenza fino a 11 kW come standard e fino a 22 kW come opzione. La batteria ad alta tensione può essere caricata in corrente continua con una potenza fino a 205 kW. Ad esempio, il livello di carica della batteria della BMW i5 può essere portato dal 10 all’80% in circa 30 minuti.

Il nuovo Connected Home Charging è disponibile per la BMW i5 e per i modelli ibridi plug-in. Esso crea le condizioni per una ricarica ottimizzata dal sole e dal carico (fase 1) e per una ricarica ottimizzata dal punto di vista dei costi sulla base di un contratto di tariffa elettrica dinamica (fase 2, dal 2024). Inoltre, l’offerta di BMW Charging e del suo partner strategico E.ON pone le basi per il collegamento in rete con il mercato dell’energia attraverso la ricarica bidirezionale nelle future generazioni di veicoli. I modelli completamente elettrici della nuova BMW Serie 5 sono anche i primi veicoli BMW del marchio ad essere adatti all’uso con la funzione Plug & Charge. Questa funzione consente al veicolo di autenticarsi automaticamente presso le stazioni di ricarica pubbliche compatibili senza dover utilizzare un’app o una scheda di ricarica. Una caratteristica unica è l’opzione Multi Contract, che consente ai clienti di memorizzare digitalmente nel veicolo fino a cinque singoli contratti di alimentazione abilitati a Plug & Charge di diversi fornitori.

Nuovi motori benzina e diesel con tecnologia mild hybrid a 48 volt.

I motori a benzina e diesel della nuova generazione di motori Efficient Dynamics del BMW Group saranno offerti in una selezione specifica per il mercato. Sono ora dotati di tecnologia mild hybrid a 48 volt e sono abbinati di serie a un nuovo cambio Steptronic Sport a 8 rapporti.

In Europa, il lancio sul mercato vedrà i modelli BMW 520i Sedan a quattro cilindri (consumo di carburante combinato: 6,4 – 5,7 l/100 km; emissioni di CO 2 : 144 – 130 g/km secondo WLTP) con 153 kW/208 CV, la BMW 520d berlina (consumo di carburante combinato: 5,6 – 5,1 l/100 km; emissioni di CO 2 : 147 – 133 g/km secondo WLTP) e la BMW 520d xDrive berlina (consumo di carburante combinato: 6,0 – 5,5 l/100 km (62 miglia); emissioni di CO 2 : 157 – 143 g/km secondo WLTP) con 145 kW/197 CV ciascuno. Altri motori a benzina a quattro e sei cilindri sono disponibili al di fuori dell’Europa. Nella primavera del 2024 la gamma di modelli sarà completata da due varianti con motorizzazione ibrida plug-in di ultima generazione. Un nuovo motore diesel a sei cilindri in linea sarà disponibile per la BMW Serie 5 berlina a partire dal 2024. Anche un’altra variante della BMW i5 con trazione integrale elettrica seguirà nel corso del 2024.

Un equilibrio unico tra guida dinamica e comfort di viaggio.

L’equilibrio della BMW Serie 5 Berlina tra la massima sportività e il comfort di alto livello sulle lunghe distanze viene esaltato ancora una volta nella nuova edizione. A questo contribuiscono il passo più lungo nel segmento, l’aumento della carreggiata dell’asse anteriore e di quello posteriore, la distribuzione del carico sugli assi quasi perfettamente bilanciata nel rapporto 50 : 50, la costruzione intelligente e leggera e l’aumento della rigidità della scocca e dei collegamenti del telaio.

La tecnologia del telaio, ampiamente avanzata, come i sistemi di controllo, è stata adattata in modo specifico al bilanciamento dei pesi associato alla rispettiva tecnologia di trazione. La dotazione di serie comprende la limitazione dello slittamento delle ruote a controllo diretto, l’impianto frenante integrato e lo sterzo sportivo con rapporto di sterzata variabile. Come optional sono disponibili le sospensioni sportive M, l’impianto frenante sportivo M e le sospensioni adattive Professional (di serie nella BMW i5 M60 xDrive) con ammortizzatori a controllo elettronico, sterzo attivo integrale e nuova gestione della dinamica verticale. L’opzione Adaptive M Suspension Professional comprende anche la stabilizzazione attiva del rollio con Active Roll Comfort. I cerchi in lega leggera da 18 o 19 pollici (BMW i5 e modelli ibridi plug-in) sono di serie. I cerchi in lega leggera fino a una dimensione di 21 pollici e i pneumatici ad alte prestazioni sono offerti come optional.

Un’esperienza intensa di guida automatizzata: nuovo Highway Assistant, esclusivo Active Lane Change Assistant.

Una gamma notevolmente ampliata di sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati è disponibile di serie o come optional per la nuova BMW Serie 5 Berlina. Un innovativo kit tecnologico crea le condizioni per la loro straordinaria funzionalità.

Il fiore all’occhiello della gamma è l’optional Driving Assistant Professional, che comprende l’assistenza allo sterzo e al controllo della corsia e il Distance Control con funzione Stop & Go. Nei mercati automobilistici degli Stati Uniti e del Canada, nonché in Germania, è incluso l’Highway Assistant, che solleva il conducente dai compiti di sterzata sulle autostrade con corsie direzionali strutturalmente separate. A velocità di guida fino a 130 km/h (85 mph), è possibile togliere le mani dal volante e posizionarle comodamente, purché si tenga d’occhio il traffico. Per la prima volta al mondo, il sistema della nuova BMW Serie 5 comprende anche l’Active Lane Change Assistant con attivazione oculare. Questa funzione di comfort consente di raggiungere un nuovo livello di interazione tra il guidatore e il veicolo. Il veicolo suggerisce un cambio di corsia e questo può essere effettuato per la prima volta guardando nello specchietto retrovisore esterno per confermare il cambio di corsia. L’assistente attivo al cambio di corsia si occupa automaticamente dei movimenti di sterzo necessari, se la situazione del traffico lo consente.

La nuova BMW Serie 5 berlina è equipaggiata di serie con l’assistente al parcheggio, compreso il sistema di assistenza alla retromarcia. Con l’optional Parking Assistant Professional, il parcheggio e le manovre automatizzate fino a 200 metri possono essere controllate all’interno del veicolo o tramite smartphone all’esterno del veicolo.

Funzionamento intuitivo e nuove esperienze digitali: BMW iDrive con “QuickSelect” e sistema operativo BMW 8.5.

Anche il sistema di visualizzazione e controllo BMW iDrive potenziato con “QuickSelect” contribuisce alla caratteristica esperienza di guida e di viaggio della nuova BMW Serie 5 Berlina. Si basa sul BMW Operating System 8.5 e presenta una schermata iniziale ridisegnata con icone di disposte verticalmente sul lato del guidatore. La funzione “QuickSelect” consente di accedere direttamente alle funzioni senza dover passare a un sottomenu. Ciò significa che il sistema ha ricevuto una struttura di menu migliorata, orientata ai dispositivi del settore dell’elettronica di consumo.

Il nuovo BMW iDrive è inoltre abbinato al BMW Curved Display e al BMW Intelligent Personal Assistant. È stato progettato per essere utilizzato tramite un display touch e un linguaggio naturale. Inoltre, la nuova BMW Serie 5 Berlina dispone anche di pulsanti sul volante e del BMW iDrive Controller sulla console centrale. L’optional BMW Live Cockpit Professional comprende il BMW Head-Up Display e l’Augmented View sul Control Display o sul quadro strumenti. È disponibile anche l’opzione BMW Natural Interaction per controllare le funzioni con i gesti.

Debuttano i giochi in auto sulla nuova BMW Serie 5 berlina.

Il BMW Operating System 8.5 offre una gamma più ampia di contenuti digitali per l’informazione e l’intrattenimento, cicli di aggiornamento più rapidi per le funzioni, informazioni migliorate sui punti di ricarica per i veicoli elettrici e un accesso ottimizzato a molti servizi online specifici. Lo streaming video è possibile sul Control Display, così come una forma innovativa di gioco in auto, presentata per la prima volta nella nuova BMW Serie 5 Berlina con la piattaforma AirConsole. Il guidatore e i passeggeri possono giocare ai cosiddetti casual games mentre il veicolo è fermo, ad esempio per superare i tempi di attesa durante la ricarica della batteria ad alto voltaggio della BMW i5.

Connettività ottimizzata: fino a quattro antenne mobili 5G.

Altre innovazioni includono il Welcome Scenario che crea uno spettacolo di luci che dà il benvenuto al guidatore che a scelta include anche il tappeto luminoso. La BMW Digital Key Plus è ora disponibile per gli smartphone adatti con sistema operativo iOS o Android e per l’Apple Watch. Con due antenne di telefonia mobile 5G di serie e quattro in opzione, la nuova berlina business offre una connettività e una qualità telefonica ottimizzate. La Personal eSIM integra completamente il veicolo nell’ecosistema digitale del cliente. In alcuni Paesi selezionati, il BMW ID consente il pagamento automatico delle tariffe di parcheggio dal veicolo.

La nuova BMW Serie 5 Berlina offre la possibilità di scegliere fino a sei My Modes per offrire un’esperienza di guida completa. La dotazione di serie comprende anche l’integrazione ottimizzata degli smartphone tramite Apple CarPlay® e Android Auto™. Con la funzione Remote Software Upgrades, la vettura rimane sempre aggiornata con il software più recente. Con BMW ConnectedDrive Upgrades, i clienti possono anche testare gratuitamente alcune funzioni per un periodo di un mese e poi prenotarle per un periodo specifico.

Il lancio sul mercato della nuova BMW Serie 5 Berlina segna l’inizio di un nuovo capitolo nel campo del servizio ai clienti e di una nuova filosofia per il BMW Service. Con Proactive Care, BMW è in grado di verificare le condizioni dell’auto grazie ai dati che trasmette e i clienti sono contattati proattivamente (tramite l’app My BMW, via E-Mail o tramite notifica in auto) in caso di anomalie, necessità di manutenzione o imprevisti offrendo la miglior soluzione possibile per viaggiare in tutta tranquillità.