Hai voglia di un nuovo taglio di capelli? Abbiamo selezionato quattro tagli di capelli uomo per te. Trova l’ispirazione per il tuo nuovo stile di capelli per l’estate 2023!

4 tagli di capelli uomo da prendere come ispirazione per l’estate 2023 – Foto Charlotte Mesman

Arriva sempre un momento in cui i tuoi capelli hanno bisogno di un buon taglio. O di un bel taglio per essere precisi. La domanda è spesso la seguente: vuoi mantenere lo stesso look o se vuoi sperimentare con un nuovo stile? Se è quest’ultimo il caso, è molto importante orientarsi bene. E c’è solo un modo per farlo: guardare centinaia di foto di tagli di capelli. Noi vogliamo proporti quattro idee, molto diverse tra di loro, quattro tagli di capelli uomo che stanno andando alla grande, quattro idee per darti l’ispirazione che forse stavi cercando.

Capelli lunghi

Ti piace il look da rockstar? Allora i capelli lunghi fanno sicuramente al caso tuo. Se non ci hai mai provato prima, dovresti farlo, almeno una volta nella vita. Solo per sapere come ti senti e vedere se ti stanno bene. Il percorso per avere capelli lunghi è molto semplice. Lascia crescere i capelli e non andare dal parrucchiere troppo spesso nemmeno per spuntarli. Una visita dal parrucchiere ogni due mesi è più che sufficiente. Potresti dover passare attraverso alcune fasi scomode e difficili – fasi durante le quali vorresti mollare tutto e tornare al corto – ma vale la pena provarci.

Capelli ricci

Se hai i capelli ricci, mettili in mostra! Molti uomini tendono ancora a tagliarli o a volerli dominare. È un peccato. Con i ricci e uno styling adeguato puoi fare molto, soprattutto adesso che il volume è una delle maggiori tendenze per l’estate 2023. Il nostro consiglio: chiedi al tuo parrucchiere come far risaltare i tuoi ricci. Un’idea che possiamo darti noi: opta per una grande volume sulla parte superiore della testa e portali in avanti. Mantieni puliti i lati e la parte posteriore dei capelli. Questo è un look super cool e molto trendy per il 2023.

Taglio di capelli maschile classico

Uno dei tagli di capelli maschili che tutti possono permettersi è il taglio di capelli classico: una parte superiore leggermente più lunga, lati leggermente più corti e la parte posteriore corta. Potrebbe sembrare simile al taglio di capelli (ricci) sopra, ma nel taglio di capelli classico per uomini le proporzioni sono più equilibrate, e lo rendono meno estremo. Inoltre, non porteremo la parte superiore dei capelli in avanti, ma la pettineremo di lato. Con questo taglio di capelli non puoi sbagliare.

Taglio di capelli corto con beach

Se ti piace un look maschile, sportivo, opta per un taglio di capelli corto con una parte superiore più corta. Pettina i capelli con una riga laterale, ma tieni tutti i capelli fuori dal viso per un look fresco e pulito. Se vuoi dare al tuo taglio di capelli corto un tocco in più, puoi considerare di far sbiancare i tuoi capelli. I capelli corti sono particolarmente adatti a questo, poiché le sostanze chimiche possono fare poco danno e il colore dei capelli può essere velocemente fatto crescere via.

Guarda le foto tagli di capelli uomo che abbiamo pubblicato e lasciati ispirare per il tuo nuovo taglio di capelli per l’estate 2023.

Charlotte Mesman per ADVERSUS