La nuova Mercedes-AMG PureSpeed: l’esclusiva limited edition festeggia la sua anteprima mondiale

Come primo modello della serie limitata Mercedes-Benz Mythos, la Mercedes-AMG PureSpeed (consumo energetico combinato: 13,7 l/100 km | emissioni di CO₂ combinate: 312 g/km | Classe CO₂: G) ha celebrato la sua prima mondiale al Gran Premio di Formula 1™ di Abu Dhabi. Una super car radicale ad alte prestazioni a due posti completamente aperta, senza tetto né parabrezza, che vuole essere un omaggio alla storia del motorsport e offrire un’esperienza di guida indimenticabile.

“La Mercedes-AMG PureSpeed è il modo più diretto per sperimentare prestazioni e divertimento al volante. Grazie al design radicalmente aperto della vettura, senza tetto né parabrezza, non c’è nulla a separare il guidatore e il passeggero dagli elementi esterni, consentendo loro di apprezzare pienamente il veicolo, la strada e il paesaggio con i cinque sensi. Il design sorprendente reinterpreta elementi delle leggendarie auto da corsa e crea una silhouette affascinante e senza tempo. In questo modo, la PureSpeed riunisce i tradizionali punti di forza di AMG: veicoli altamente emozionali e ad altissime prestazioni che ispirano – a colpo d’occhio e al volante”.

Michael Schiebe, Amministratore Delegato di Mercedes-AMG GmbH e

Responsabile delle Business Unit Mercedes-Benz Classe G e Mercedes-Maybach

La Mercedes-AMG PureSpeed celebra la tradizione di Mercedes-Benz negli sport motoristici con il suo emozionante design da auto da corsa, materiali innovativi e tecnologia moderna. L’esclusiva special edition è limitata a soli 250 esemplari.

Design di un’auto sportiva ispirato alla hypercar Mercedes-AMG ONE

Il design della Mercedes-AMG PureSpeed è caratterizzato dalla combinazione di una silhouette bassa, un cofano lungo e un frontale molto basso con un caratteristico shark nose. Con l’ampia presa d’aria, la scritta AMG e la stella Mercedes cromata scura sul muso morbido, il frontale ricorda la Mercedes-AMG ONE. Inoltre, presenta un cofano ottimizzato dal punto di vista aerodinamico. Il lavoro di precisione del team aerodinamico è evidente anche nei piccoli deflettori parzialmente trasparenti sul frontale e sulle fiancate della vettura, che impediscono alle turbolenze di disturbare guidatore e i passeggero. Gli elementi aerodinamici in fibra di carbonio a vista, ben definiti nella parte inferiore della vettura, creano un forte contrasto con le forme sensuali e rotonde della parte superiore. Anche il cofano del bagagliaio e il diffusore posteriore sono ottimizzati dal punto di vista aerodinamico. Il loro design tiene conto della mancanza del tetto.

Il design dei cerchi in alluminio forgiato da 21 pollici è caratterizzato da coperture in fibra di carbonio sull’asse anteriore e posteriore. Le coperture posteriori sono completamente chiuse per ridurre la resistenza dell’aria. Le coperture anteriori sono aperte per ottimizzare il flusso d’aria dell’avantreno e il raffreddamento dei freni. L’anteriore monta pneumatici 275/35 R 21 su cerchi da 9,5 J x 21 pollici; il posteriore utilizza pneumatici 305/30 R 21 su cerchi da 11,0 J x 21 pollici.

Il lavoro di precisione del team di progettazione si nota anche nelle finiture dei brancardi laterali con flics aerodinamici. Le spalle muscolose sopra le ruote posteriori a carreggiata larga si fondono con l’elegante cofano del bagagliaio e l’ampia grembialatura posteriore.

Sistema HALO al posto del montante A

Un altro elemento di spicco è il sistema HALO, che l’auto utilizza al posto del tradizionale montante A. Questo elemento è stato ispirato dalla classe regina del motorsport e fa parte di ogni veicolo di Formula 1™ dal 2018 per proteggere la testa del pilota in caso di incidente. Il sistema di sicurezza della Mercedes-AMG PureSpeed è costituito da una robusta staffa tubolare in acciaio. L’elemento di sicurezza è saldamente fissato alla struttura della scocca dell’auto. Il componente, ottimizzato dal punto di vista aerodinamico, protegge entrambi i passeggeri e si biforca dietro gli occupanti della vettura. Il sistema di protezione antiribaltamento prevede anche due roll bar rigidi, nascosti sotto gli spoiler aerodinamici. Anche questi componenti fanno parte della struttura a guscio. Un dettaglio interessante è che HALO è illuminato indirettamente nella parte inferiore da sottili strisce LED, portando l’illuminazione ambientale a un nuovo livello.

Ci sono anche due caschi ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, progettati e realizzati appositamente per la Mercedes-AMG PureSpeed. Sono disponibili nel colore della vettura e sono dotati di un sistema di comunicazione interfono. I caschi consentono al conducente e al passeggero di comunicare in modo chiaro, anche ad alta velocità. Come caratteristica aggiuntiva, gli smartphone possono essere abbinati al sistema interfono, consentendo al conducente e al passeggero di parlare al telefono e di ascoltare la musica attraverso gli altoparlanti del casco.

Un omaggio ai leggendari modelli Mercedes

Anche molte altre caratteristiche sono un omaggio al motorsport. I due bocchettoni dietro i sedili recano l’emblema AMG e ricordano auto da corsa leggendarie come la 300 SLR, l’auto che Stirling Moss e Denis Jenkinson guidarono alla vittoria della Mille Miglia del 1955. La PureSpeed è disponibile nell’esclusiva finitura Silver Arrow in mystic silver magno.

Il pacchetto opzionale di stile motorsport offre finiture che vanno dal rosso Le Mans al grigio grafite con motivo nero AMG. Quest’ultimo è un omaggio al colore della Mercedes che vinse la Targa Florio in Sicilia esattamente 100 anni fa. L’auto era rifinita in rosso, un colore utilizzato all’epoca solo dai costruttori italiani. Le auto da corsa tedesche, invece, erano tradizionalmente bianche. La finitura rossa aveva lo scopo di evitare che i tifosi italiani cercassero di ostacolare l’auto tedesca. Il piano funzionò: Con Christian Werner al volante, la Mercedes 2 litri da corsa con il numero 10 tagliò per prima il traguardo. Per commemorare questa vittoria di 100 anni fa, il pacchetto stilistico motorsport presenta un ‘10’ sull’ala anteriore.