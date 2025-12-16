Saint Laurent autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Saint Laurent

La Routine di bellezza mattutina per lui. Per uomini che odiano perdere tempo
La Routine di bellezza mattutina per lui. Per uomini che odiano perdere tempo

Non è un mistero, la maggior parte degli uomini non si entusiasma, come fanno molte donne, di fronte alla prospettiva di una routine di bellezza da 45 minuti. Tra lavoro, allenamenti e la vita di tutti i giorni, il tempo è un lusso. E in ogni caso ci sono modi più divertenti per sprecare 45 minuti di fronte ad uno specchio.

Ma ecco il nostro puinto di vista: apparire curati e sentirsi sicuri di sé non deve per forza richiedere ore. In questo articolo cercheremo di proporvi una routine di bellezza uomo mattutina pratica e veloce, bastano soli 10 minuti per uscire di casa freschi, curati e perfettamente a posto.

Doccia tanto per iniziare!

E poi…

Detersione del viso

Niente maschere elaborate o routine in dieci step. Bastano pochi gesti essenziali: acqua fredda o tiepida: riattiva la circolazione e restringe i pori, dandovi quella sferzata di energia.

Un detergente semplice: sceglietene uno adatto al vostro tipo di pelle (grassa, secca o mista).

Asciugatura delicata: tamponate con l’asciugamano, senza sfregare – preserva l’idratazione naturale.

Consiglio da professionista: tenete il detergente sempre accanto al lavandino, per non perdere secondi preziosi a cercarlo in mezzo alle cianfrusaglie che sicuramente affollano il vostro beauty.

Denti e alito perfetto

Una bocca fresca è imprescindibile per uscire di casa e iniziare una lunga giornata a stretto contatto con colleghi, compagni, amici. Spazzolate i denti per due minuti interi (usate un timer o uno spazzolino elettrico con funzione integrata).Non dimenticate la lingua: un alito cattivo può rovinare un’impressione più di una camicia stropicciata.

Opzionale: un rapido risciacquo con collutorio se siete di fretta.

Capelli in ordine

Niente styling complicati.

Capelli corti: una noce di pasta opaca o crema modellante, distribuita rapidamente con le dita o un pettine.

Capelli più lunghi: passate le dita tra i capelli, pettinateli e applicate leggerissimamente un prodotto.

Barba o pizzetto: pettinatela per eliminare nodi e dare uniformità.

Scorciatoia elegante: puntate su un solo prodotto, uno capace di fare tutto.

Refresh corporeo rapido

Deodorante: irrinunciabile. Spray o stick, non saltatelo mai.

Cema idratante con SPF: se il viso è esposto al sole, un unico gesto per idratare e proteggere.

Profumo (opzionale): una vaporizzazione leggera è sufficiente; l’eccesso non è mai sinonimo di classe.

Il Controllo finale

Uno sguardo rapido ai denti.

Stirate con le mani eventuali pieghe su camicia o giacca.

Controllate le scarpe: sì, le persone notano i dettagli.

Ultimo consiglio: riunite l’essenziale – pettine, deodorante, idratante – in un unico posto. Così non perderete tempo a rovistare.

Perché funziona

Questa routine di 10 minuti affronta in poco tempo tutti i punti chiave: viso pulito, alito fresco, capelli ordinati, corpo profumato. È efficiente, concreta e ripetibile ogni giorno. Niente fronzoli, niente strumenti sofisticati: solo risultati autentici per uomini autentici.

