Addio loafers, benvenuti mocassini: ecco come saranno i mocassini per l’inverno 2025/2026

Il tuo guardaroba ha bisogno di un refresh? I mocassini per l’inverno 2025/2026 potrebbero essere la risposta. Raffinati, cool e incredibilmente desiderabili.

Diciamolo senza esitazioni: è tempo di salutare i chunky loafers. Le tendenze scarpe per l’inverno 2025/2026 compiono un passo deciso verso un’eleganza più sottile. Dopo stagioni dominate da volumi importanti, la scena si apre a mocassini morbidi come il burro. Avvistati sulle passerelle di Miu Miu e Dior, ma anche ai piedi di modelle e fashion insider per le strade di Parigi, incarnano un’eleganza disinvolta, naturale, profondamente chic.

Loafer o mocassino?

Spesso confusi, loafers e mocassini raccontano in realtà due storie diverse. Il loafer è la scarpa urbana per eccellenza: linee pulite, suola strutturata, dettagli iconici come la mascherina penny (così chiamata per la monetina che un tempo vi si inseriva) o il morsetto in metallo. Un modello impeccabile, perfetto dal desk all’aperitivo.

Il mocassino, invece, parla di heritage e libertà. Più morbido, flessibile, spesso rifinito con cuciture a vista che celebrano l’artigianalità e il comfort. Dove il loafer costruisce una presenza decisa, il mocassino suggerisce uno stile più intimo e rilassato. È la differenza tra un’eleganza levigata e un’eleganza che non ha nulla da dimostrare.

I mocassini dell’inverno 2025/2026

Niente minimalismo timido: i mocassini di stagione sono tutt’altro che prevedibili. I più ambiti? Quelli in pelle marrone vissuta, con una patina che sembra raccontare una vita intera. Spiccano le cuciture arricciate attorno alla tomaia, talvolta reinterpretate con accenti creativi, come visto da Dior. Prada osa ancora di più, trasformando il classico mocassino in un vero statement: aggiunge un gambale lungo, dando vita a uno stivale alto con la punta iconica del mocassino.

Come indossarli

Il mocassino in pelle marrone vissuta ha un’allure sobria, leggermente maschile, perfetta sotto un denim o un pantalone classico a gamba ampia. Il gioco si fa più interessante quando, come insegna Miu Miu, viene abbinato a una gonna al ginocchio con calze al ginocchio o calzettoni a metà polpaccio. Per le occasioni festive, scegli versioni decorate con paillettes o micro-lustrini argentati. È proprio il dialogo tra femminile e maschile, tra nonchalance e raffinatezza, a rendere questo modello irresistibile. Sorprende come una scarpa solo in apparenza discreta riesca a elevare l’intero look a un livello da vera fashion insider.

