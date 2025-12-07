Alfa Romeo svela le nuove edizioni limitate Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione

Alfa Romeo presenta Giulia Quadrifoglio Collezione e Stelvio Quadrifoglio Collezione, due creazioni in edizione limitata che nascono per celebrare uno dei simboli più famosi del marchio, il Quadrifoglio, che porta con sé una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione.

Nato nel lontano 1923, quando il pilota Ugo Sivocci vinse la Targa Florio con la sua Alfa Romeo RL impreziosita dal logo benaugurante, da allora l’iconico emblema identifica le più performanti vetture del marchio impegnate sui circuiti di gara. Nel 1963, con la Giulia Ti Super, il leggendario logo lasciò le piste per la strada e andò a distinguere le più potenti ed esclusive vetture stradali, segnando l’inizio di una nuova era per il marchio. L’anno in cui il quadrifoglio debuttò su vetture stradali riaffiora con forza in questa serie speciale che è disponibile da oggi in soli 63 esemplari commercializzati in Europa, UK, MEA, Cina e Giappone

Le Giulia e le Stelvio Quadrifoglio Collezione prendono forma nello stabilimento di Cassino, dove la tradizione artigianale italiana incontra la tecnologia più evoluta, dando vita a modelli unici. Il loro fascino si manifesta fin dal primo sguardo nelle tinte dedicate “Rosso Collezione Giulia” e “Rosso Collezione Stelvio”: due interpretazioni dell’ormai celebre “Rosso Villa D’Este” presente su 33 Stradale.

Nel corso degli anni, infatti, il rosso Alfa Romeo si è trasformato seguendo l’evoluzione del marchio: dagli iconici pastello ai suggestivi metallizzati, fino ai più sofisticati tristrato, ogni nuova tonalità ha raccontato un diverso capitolo dell’identità del marchio. Il Rosso Villa d’Este, nato inizialmente per “vestire” la 4C Concept, è una tonalità profonda, ricca di inchiostro, capace di passare dal rosso al nero a seconda della luce. Nelle nuove edizioni limitate, questo colore viene reinterpretato in due espressioni differenti ma complementari: Giulia sceglie infatti le sfumature più scure, quasi nere, in sintonia con la sua anima di sportività estrema, mentre Stelvio privilegia la lettura più brillante e aperta del rosso, una tonalità che riflette una sportività più poliedrica, adatta a un SUV potente ma versatile. Due modi diversi di raccontare lo stesso mito cromatico, entrambi fedeli all’essenza Alfa Romeo.

All’interno, la plancia rivestita in pelle con cuciture rosse crea un ambiente caldo e avvolgente, mentre i sedili in pelle e Alcantara sono caratterizzati dalla numerazione ricamata, da “1 di 63 Collezione” fino all’ultimo, irripetibile esemplare. Infine, l’abitacolo è impreziosito dai sedili Sparco con guscio in carbonio e dai pannelli porta e bracciolo centrale rivestiti in pelle.

Sotto il cofano ruggisce il potente 2.9 V6 da 520 CV, che incarna tutta la tradizione sportiva Alfa Romeo e restituisce alla guida quella connessione istintiva tipica del marchio. E Il sound del V6 è reso ancora più distintivo dal sistema di scarico Akrapovič. La fibra di carbonio, simbolo dell’anima racing delle Quadrifoglio, riveste lo scudetto nel frontale, le calotte degli specchietti e le finiture del tunnel centrale e della plancia. Ulteriore peculiarità è il raffinato tettoin carbonio a vista, che aggiunge ulteriore aggressività sportiva. Infine, l’impianto frenante carboceramico che garantisce massime prestazioni in frenata ed aggiunge anche un tocco stilistico distintivo grazie alla firma Alfa Romeo rossa sulla pinza anodizzata brunita.

Giulia e Stelvio Quadrifoglio Collezione, quindi, non sono solo due edizioni speciali ma un autentico tributo a un simbolo che da sempre distingue le vetture Alfa Romeo più affascinanti e performanti, oggetti di design e innovazione capaci di suscitare emozione al primo sguardo e adrenalina non appena si è al volante. Per questo, le due edizioni limitate si fregiano della certificazione Instant Classic, a conferma del binomio “bellezza e tecnica” insito nel DNA Alfa Romeo, che rende ogni vettura un’opera in movimento capace di lasciare un segno indelebile nel cuore degli appassionati.