L’allenamento delle spalle: come costruire spalle più larghe e più forti

Quando si tratta di costruire un fisico attraente, poche altre caratteristiche fisiche sono così importanti come un paio di spalle forti e larghe. Spalle ben sviluppate non solo migliorano l’estetica generale, ma creano anche l’illusione di un girovita più piccolo e di una parte superiore del corpo più potente. Per i frequentatori abituali della palestra, il cui obiettivo è quello di apparire più forti e più attraenti l’allenamento delle spalle è essenziale. Tuttavia, sono molto quelli che non riescono a massimizzare l’allenamento delle spalle a causa di errori comuni nell’allenamento.

Questo articolo vi guiderà attraverso un allenamento efficace per le spalle in stile bodybuilding, concentrandosi sullo sviluppo completo del deltoide e del trapezio. Imparerete anche a conoscere gli intervalli di ripetizioni, le serie, la frequenza e i tempi di riposo ottimali, nonché quali gruppi muscolari abbinare alle spalle per un allenamento equilibrato.

L’anatomia dei muscoli della spalla

Per capire come costruire spalle più larghe e forti, è necessario conoscere i muscoli coinvolti:

Deltoidi:

I deltoidi hanno tre capi:

Anteriore: Permette la flessione della spalla e i sollevamenti anteriori.

Laterale: Sono responsabili dell’abduzione della spalla e contribuiscono all’ampiezza.

Posteriore: Permette l’estensione e la rotazione esterna della spalla, fondamentale per un aspetto completo.

Trascurare uno di questi capi porta a squilibri e a un aspetto incompleto.

Trapezio:

Il trapezio è un muscolo molto grande che si estende dal collo alla parte centrale della schiena. Per lo sviluppo delle spalle, i trapezi sono molto importanti in quanto aggiungono massa e spessore alla parte superiore delle spalle.

Errori comuni nell’allenamento delle spalle

Enfasi eccessiva sui deltoidi anteriori:

Molti uomini si concentrano troppo sui deltoidi anteriori attraverso esercizi come le distensioni con bilancere e le alzate frontali. In realtà i deltoidi anteriori svolgono già molto lavoro durante gli esercizi per i pettorali (ad esempio, la panca). Un allenamento eccessivo di questa zona può portare a squilibri e spalle sbilanciate.

Trascurare i deltoidi posteriori:

I deltoidi posteriori sono spesso trascurati, il che porta a una postura scorretta e a una mancanza di completezza dei muscoli delle spalle. La debolezza dei deltoidi posteriori può anche aumentare il rischio di lesioni alle spalle.

Non fare le alzate laterali:

Le alzate laterali sono essenziali per costruire l’ampiezza e l’ambito aspetto “spalle a palla”. Molti sollevatori saltano questo esercizio o lo eseguono in modo scorretto.

Forma scorretta:

L’uso di un peso eccessivo negli esercizi per le spalle spesso porta a oscillare o a reclutare altri muscoli (come i trapezi) invece di isolare i deltoidi. La forma controllata è fondamentale.

Trascurare i trapezi:

Sebbene la maggior parte di chi frequenta una palestra associ i trapezi alla muscolatura della schiena, i trapezi superiori svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle spalle. Trascurarli può far sembrare le spalle incomplete.

Allenamento completo per le spalle

Struttura dell’allenamento

Eseguite questo allenamento 1-2 volte a settimana, a seconda del recupero e della suddivisione dell’allenamento. Lasciare passare almeno 48-72 ore tra le sessioni per un recupero adeguato.

Esercizi, serie e ripetizioni

1. Shoulder press con bilanciere (pressa con bilanciere) (4 serie x 8-10 ripetizioni)

Obiettivo: Deltoidi anteriori e laterali, trapezi superiori.

Perché è efficace: La pressa con bilanciere è un movimento composto che aumenta la forza e le dimensioni delle spalle.

Suggerimenti per la forma:

Mantenere il core in tensione ed evitare di inarcare la schiena.

Abbassare il bilanciere appena sotto il mento e spingere direttamente verso l’alto.

Utilizzare un ritmo controllato (2 secondi in fase di discesa, 1 secondo in fase di ascesa).

2. Alzate laterali con manubri (3 serie x 12-15 ripetizioni)

Obiettivo: Deltoidi laterali.

Perché è efficace: È il miglior esercizio di isolamento per aumentare la larghezza delle spalle.

Suggerimenti per la forma:

Mantenere una leggera flessione dei gomiti e sollevare i manubri all’altezza delle spalle.

Evitare di oscillare o di sollevare il peso.

Concentratevi sul lavoro dei deltoidi laterali e non sui trapezi.

3. Deltoidi posteriori con manubri (3 serie x 12-15 ripetizioni)

Obiettivo: Deltoidi posteriori.

Perché è efficace: Rafforza i deltoidi posteriori e migliora la postura.

Suggerimenti per la forma:

Piegatevi in avanti e mantenete la schiena piatta.

Tenete le braccia leggermente piegate e sollevate i manubri ai lati.

Stringete le scapole tra loro nella parte superiore del movimento.

4. Arnold Press (3 serie x 10-12 ripetizioni)

Obiettivo: Tutti e tre i capi del deltoide.

Perché è efficace: Questa variante della pressa con manubri offre una maggiore ampiezza di movimento e attiva tutte le parti della spalla.

Suggerimenti per la forma:

Ruotare i palmi delle mani verso l’interno nella posizione inferiore e verso l’esterno quando si esegue la pressione.

Mantenere il movimento controllato per ottenere la massima attivazione muscolare.

5. Tirate al mento con bilanciere o cavi (4 serie x 12-15 ripetizioni)

Obiettivo: Deltoni posteriori e trapezi.

Perché è efficace: Migliora l’attivazione del delta posteriore e la stabilità delle spalle.

Suggerimenti per la forma:

Collegare una corda a una macchina a cavi all’altezza del viso.

Tirate la corda verso il viso, tenendo i gomiti alti e larghi.

Tempi di riposo

Tra una serie e l’altra: Riposare per 60-90 secondi per gli esercizi composti (ad esempio, la pressa sopra la testa). Per gli esercizi di isolamento (ad esempio, alzate laterali), riposare per 30-60 secondi.

Tra un esercizio e l’altro: Dedicare 1-2 minuti al recupero.

Frequenza e abbinamento dei muscoli

Frequenza

Allenare le spalle una o due volte alla settimana, a seconda della suddivisione.

Se ci si allena due volte a settimana, concentrarsi sui movimenti complessi più pesanti in una sessione e sul lavoro di isolamento più leggero nell’altra.

Abbinamenti muscolari

Le spalle possono essere abbinate a:

Petto: molti esercizi per i pettorali coinvolgono anche i deltoidi anteriori, per cui si tratta di un abbinamento naturale.

Tricipiti: i movimenti press sopra la testa fanno lavorare i tricipiti, quindi l’aggiunta di un lavoro diretto sui tricipiti può rendere la sessione efficace.

Trapezi o deltoidi posteriori: L’abbinamento di trapezi o deltoidi posteriori assicura che nessuna area venga trascurata.

Consigli per l’allenamento delle spalle per ottenere i massimi risultati

Riscaldarsi accuratamente:

Eseguire 5-10 minuti di cardiofitness leggero e stretching dinamico per riscaldare l’articolazione della spalla. Includere esercitazioni di attivazione come trazioni con la banda o leggere trazioni al viso.

Sovraccarico progressivo:

Aumentare gradualmente il peso o le ripetizioni nel tempo per forzare la muscolatura delle spalle e stimolarne la crescita.

Concentrarsi sulla forma:

Utilizzate pesi che potete controllare. Una forma scorretta non solo riduce l’efficacia, ma aumenta anche il rischio di lesioni.

Varietà:

Cambiare esercizi ogni 2-3 settimane per evitare i plateau. Ad esempio, sostituite le pressioni con bilanciere con pressioni con manubri da seduti.

Il recupero è fondamentale:

Le spalle sono coinvolte in molti movimenti della parte superiore del corpo, quindi evitate il sovrallenamento. Riposate, seguite una dieta ricca di proteine e dormite a sufficienza.

Per costruire spalle più larghe, più forti e più ampie è necessaria una combinazione strategica degli esercizi, forma corretta e impegno costante. Affrontando gli errori più comuni, concentrandosi su tutti e tre i capi del deltoide e allenando selettivamente i trapezi, è possibile ottenere uno sviluppo completo delle spalle che vi farà apparire più forti e ‘larghi’. Seguite il piano, monitorate i vostri progressi e ricordate che le spalle si costruiscono con la pazienza e la perseveranza.

ADVERSUS