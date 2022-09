Per la prima volta dal suo lancio dinamico, la Lamborghini Huracán Tecnica ha messo in mostra le sue diverse anime. Le sinuose

Lamborghini Huracán Tecnica e Huracán STO alla scoperta della Sardegna

Per la prima volta dal suo lancio dinamico, la Lamborghini Huracán Tecnica ha messo in mostra le sue diverse anime. Le sinuose e panoramiche strade della Sardegna sono state lo scenario perfetto per mostrare sia il suo indiscutibile orientamento verso le prestazioni, sia il fun – to – drive che trasmette a chiunque si metta al volante.

Punto di partenza e di arrivo di questa Lamborghini Lifestyle Experience è stata la Lamborghini Lounge situata presso il marina di Porto Cervo. Per il quarto anno consecutivo, la temporary lounge ha aperto per oltre due mesi le sue porte ai clienti e alle loro famiglie, così da restare sempre in contatto con il brand o di prendere appuntamento per sessioni di configurazione della loro prossima vettura con uno specialista e l’offerta esclusiva che il programma Ad Personam offre ai clienti della casa automobilistica supersportiva italiana. Ad Personam ha costantemente ampliato le possibilità di personalizzazione, all’apparenza infinite, e il suo successo è confermato dalla domanda in costante crescita dei clienti.

La Huracán Tecnica, non è stata l’unica protagonista sulle strade sarde, poiché accompagnata da sua sorella, la Huracán STO, ancora più orientata verso la pista e le prestazioni. Le configurazioni colorate della Tecnica e della STO non solo hanno impressionato numerosi passanti, ma hanno anche rappresentato l’opportunità di realizzare alcune foto e video indimenticabili sull’isola italiana.