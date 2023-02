Le nuove BMW X5 e X6

BMW presenta le due nuove edizioni ampiamente aggiornate dei suoi Sports Activity Vehicle (SAV) e Sports Activity Coupé (SAC) di successo per il segmento di lusso. La nuova BMW X5 e la nuova BMW X6 sottolineano la loro eleganza e la loro sicurezza grazie a specifiche revisioni di design e ad ampliamenti dei propri equipaggiamenti standard. La rinnovata gamma di propulsori comprende nuovi motori a combustione, un sistema ibrido plug-in di ultima generazione per la BMW X5 xDrive50e (consumo di benzina, combinato: 1,1 – 0,8 l/100 km [256,8 – 353,1 mpg imp]; consumo elettrico, combinato: 27,0 – 22,9 kWh/100 km; emissioni di CO2: 26 – 18 g/km nel ciclo WLTP) e la tecnologia mild hybrid a 48V per tutti gli altri modelli. All’avanguardia sono anche i nuovi sistemi per la guida e il parcheggio automatizzati e il sistema operativo completamente digitale iDrive con BMW Curved Display basato sul BMW Operating System 8.

L’aggiornamento fornirà alla BMW X5 tutto ciò di cui ha bisogno per mantenere la leadership del mercato globale nel suo segmento e permetterà alla BMW X6 di assicurarsi la posizione di numero uno davanti ai concorrenti di altri produttori tedeschi premium. I due modelli saranno prodotti nello stabilimento del BMW Group di Spartanburg negli Stati Uniti, il centro di competenza per i modelli BMW X, e verranno lanciati ad aprile 2023.

La nuova BMW X5: fari sottili e griglia a doppio rene BMW illuminata.

L’inserimento di serie degli elementi di design xLine conferisce alla BMW X5 una presenza e una robustezza visiva notevolmente maggiori. Il suo frontale è caratterizzato da una nuova interpretazione dei caratteristici fari e della griglia a doppio rene BMW. I nuovi gruppi ottici hanno ora un profilo più sottile di 35 millimetri. Gli elementi delle luci diurne a forma di freccia sono rivolti verso l’esterno e fungono anche da indicatori di direzione. I fari Matrix LED con controllo adattivo e gli abbaglianti non accecanti BMW Selective Beam, oltre alle luci M Shadowline, sono inclusi nella lista degli optional.

La griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è ora offerta come optional per le varianti a sei cilindri della nuova BMW X5 e la sua illuminazione a cascata crea un look estremamente accattivante e tipico del marchio. Anche le air curtain verticali e la presa d’aria inferiore, completa di dettagli decorativi cromati effetto perla e aperture triangolari nelle aree esterne, contribuiscono all’aspetto di auto all’avanguardia.

Il design della BMW X5, aggiornato con precisione, comprende anche le prese d’aria di nuova concezione nei pannelli laterali anteriori e l’inclusione di serie delle finiture Exterior Line in alluminio satinato e delle barre, sempre in alluminio satinato. Le luci per i fari posteriori e le luci di frenata hanno ora una sagomatura particolarmente evidente. La forma a L, già nota in altri modelli BMW, si riflette orizzontalmente, creando un motivo a X costantemente illuminato all’interno delle luci posteriori.

La nuova BMW X6: il pacchetto M Sport è ora di serie.

Anche la nuova BMW X6 presenta gruppi ottici sottili a forma di freccia. Come in precedenza, la griglia a doppio rene BMW Iconic Glow è offerto come optional per i modelli a sei cilindri. Il carattere dinamico della nuova BMW X6 è sottolineato in modo ancora più intenso dal pacchetto M Sport, ora di serie. In questo caso, gioca un ruolo fondamentale la forma ottagonale del frontale sotto la griglia a doppio rene BMW, con le sue vistose aperture laterali e le generose superfici nere. Inoltre, la forma tridimensionale della grembialatura anteriore sottolinea la larghezza e la robustezza dell’auto.

Anche le minigonne laterali specifiche M e le finiture M High-gloss Shadowline fanno parte del pacchetto M Sport. La grembialatura posteriore del SAC presenta un inserto in Dark Shadow, mentre i nuovi terminali di scarico hanno una forma trapezoidale.

Modelli di punta con caratteristiche di design distintive; debutta il pacchetto M Sport Pro.

Il pacchetto M Sport è disponibile come optional per la nuova BMW X5 e trasmette una sensazione di esclusivo dinamismo, come avviene di serie nel design della nuova BMW X6. Queste caratteristiche di design assumono una forma specifica per i modelli top di gamma BMW X5 M60i xDrive (consumo di carburante, combinato: 12,5 – 11,5 l/100 km [22,6 – 24,6 mpg imp]; emissioni di CO 2 : 283 – 261 g/km nel ciclo WLTP) e BMW X6 M60i xDrive (consumo di carburante, combinato: 12,3 – 11,4 l/100 km [23,0 – 24,8 mpg imp]; emissioni di CO 2 : 279 – 258 g/km nel ciclo WLTP). Tra questi figurano le doppie barre e il logo M per la griglia a doppio rene BMW, le calotte degli specchietti retrovisori esterni M in nero lucido, le finiture dei terminali di scarico nel caratteristico stile M a quattro tubi e lo spoiler posteriore in nero lucido per la BMW X6 M60i xDrive.

Tutte le varianti del modello sono ora disponibili con il pacchetto M Sport Pro. Le nuove verniciature M Marina Bay Blue metallic (BMW X5 M60i xDrive) e M Isle of Man Green metallic (BMW X6 M60i xDrive) sono disponibili esclusivamente per i modelli di punta. Le novità per tutti i modelli sono Blue Ridge Mountain metallic, Brooklyn Grey metallic, Skyscraper Grey metallic, Frozen Pure Grey metallic e circa 40 verniciature speciali BMW Individual.

Design moderno dell’abitacolo con display curvo BMW completamente digitale.

La tecnologia digitale è la forza trainante dei progressi apportati agli interni della nuova BMW X5 e della nuova BMW X6. L’integrazione del BMW Operating System 8 e dell’ultima generazione del sistema operativo iDrive annuncia anche l’arrivo del BMW Curved Display negli Sports Activity Vehicle e nelle Sports Activity Coupé. È composto da un display informativo da 12,3 pollici dietro il volante e da un display di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, entrambi posizionati dietro un’unica superficie di vetro. La funzionalità touch control del display di controllo ha portato a una significativa riduzione del numero di pulsanti e interruttori a favore del controllo digitale di numerose funzioni. L’innovativo cockpit e i relativi aggiornamenti del quadro strumenti conferiscono un’atmosfera particolarmente futuristica al moderno ambiente premium.

La dotazione di serie di entrambi i modelli comprende ora un quadro strumenti con rivestimento in Sensafin similpelle e una rifinitura curvata in legno pregiato. Un’altra novità è la barra delle luci d’ambiente con retroilluminazione a LED integrata sotto il rivestimento nella zona del passeggero anteriore. La grafica della barra luminosa riporta la scritta del modello in questione, “X5” o “X6”, mentre nei due modelli di punta è presente il logo M. Il pannello di controllo sulla console centrale include ulteriori superfici sensibili al tocco e una leva del cambio di nuova concezione.

I sedili comfort per il guidatore e il passeggero anteriore possono essere scelti come alternativa ai sedili sportivi di serie con superfici Sensafin. Sono inoltre disponibili come optional i rivestimenti in pelle BMW Individual Merino extended, i rivestimenti in pelle BMW Individual full Merino, la ventilazione attiva dei sedili e la funzione di massaggio.

Tra gli altri punti salienti dell’elenco degli optional figurano il nuovo Pacchetto Comfort con riscaldamento del pannello porta e funzione “thermo” per i portabicchieri, il tetto apribile panoramico in vetro Sky Lounge illuminato da unità LED, applicazioni in vetro per i comandi selezionati, l’impianto audio Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System e il Travel & Comfort System di nuova concezione.

Nuovi motori, nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti ed elettrificazione.

La nuova BMW X5 e la nuova BMW X6 possono essere ordinate scegliendo tra un motore a benzina a otto cilindri, un motore a benzina in linea a sei cilindri e un motore diesel in linea a sei cilindri, tutti appartenenti all’ultima generazione di propulsori. Tutti i motori sono ora abbinati al nuovo cambio Steptronic Sport a otto rapporti, completo di palette al volante. La potenza viene trasmessa alla strada – o a superfici non asfaltate, se necessario – attraverso il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive.

Tutte le unità sono ora dotate di tecnologia mild hybrid a 48V. Questa applicazione generalizzata dell’elettrificazione si presenta sotto forma di un motore elettrico integrato nella trasmissione. Questo motore genera una potenza fino a 9 kW/12 CV e 200 Nm di coppia, aiutando il motore a combustione a garantire una guida fluida e dinamica e un’elevata efficienza.

La nuova BMW X5 xDrive50e ibrida plug-in offre maggiore potenza, efficienza e autonomia elettrica.

Anche il sistema di trazione della variante ibrida plug-in del SAV è stato completamente rielaborato e il modello aggiornato porta la denominazione di BMW X5 xDrive50e. Un motore a benzina a sei cilindri in linea di ultima generazione e un motore elettrico altrettanto nuovo si uniscono per sviluppare una potenza 360 kW/490 CV (incluso l’effetto boost temporaneo) – con un aumento di 70 kW/96 CV rispetto al modello precedente – e una coppia combinata di 700 Nm (516 lb-ft), con un aumento di 100 Nm (74 lb-ft). La potenza nominale del motore a benzina di 230 kW/313 CV rappresenta un aumento di 20 kW/27 CV rispetto all’unità che sostituisce. Il compatto motore elettrico integrato nel cambio Steptronic Sport a otto rapporti produce una potenza nominale di 145 kW/197 CV (+62 kW/84 CV). Inoltre, un innovativo stadio di pre-ingranaggio – utilizzato per aumentare la coppia effettiva prodotta dal motore elettrico fino a un massimo di 450 Nm (332 lb-ft) all’ingresso della trasmissione per il motore – contribuisce a fornire un’erogazione di potenza ancora più nitida. La BMW X5 xDrive50e accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,8 secondi.

La quantità di energia utilizzabile che può essere immagazzinata dalla batteria ad alta tensione integrata nel sottoscocca è stata aumentata di quasi il 25% rispetto alla generazione precedente, arrivando a 25,7 kWh. Una nuova unità di ricarica combinata raddoppia la velocità massima di ricarica in corrente alternata a 7,4 kW. L’autonomia elettrica della nuova BMW X5 xDrive50e è di 94 – 110 chilometri (58 – 68 miglia) nel ciclo WLTP.

Nuovo motore a benzina V8 con tecnologia M TwinPower Turbo.

Il merito della incredibile sportività dei due modelli di punta va al nuovo motore a benzina V8 da 4,4 litri, derivato dalle unità dei modelli ad alte prestazioni di BMW M GmbH. La tecnologia M TwinPower Turbo e il collettore di scarico a bancate incrociate conferiscono al motore da 390 kW/530 CV, che genera una coppia massima di 750 Nm, caratteristiche prestazionali impressionanti.

L’ultima versione del motore a otto cilindri spinge la nuova BMW X5 M60i xDrive e la nuova BMW X6 M60i xDrive da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi.

Motore a benzina in linea a sei cilindri di ultima generazione.

Le innovazioni che riguardano il processo di combustione, lo scambio di gas, il controllo delle valvole, l’iniezione e il sistema di accensione contraddistinguono il motore a sei cilindri in linea di ultima generazione.

La nuova BMW X5 xDrive40i equipaggia un motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri (consumo di carburante, combinato: 9,9 – 8,5 l/100 km [28,5 – 33,2 mpg imp]; emissioni di CO 2 : 224 – 193 g/km nel ciclo WLTP) e la nuova BMW X6 xDrive40i (consumo di carburante, combinato: 9,6 – 8,5 l/100 km [29,4 – 33,2 mpg imp]; emissioni di CO 2 : 218 – 192 g/km nel ciclo WLTP).

Il nuovo motore sviluppa una potenza massima aumentata di 35 kW/47 CV rispetto ai modelli precedenti, raggiungendo i 280 kW/380 CV, e una coppia massima aumentata di 70 Nm (52 lb-ft) fino a 520 Nm (383 lb-ft). Quest’ultima può essere aumentata fino a 540 Nm (398 lb-ft) con l’ausilio del sistema mild hybrid. Il motore accelera sia la nuova BMW X5 xDrive40i che la nuova BMW X6 xDrive40i da 0 a 100 km/h (62 mph) in 5,4 secondi.

Motore diesel a sei cilindri in linea con miglioramenti dei dettagli.

Il motore diesel a sei cilindri in linea della nuova BMW X5 xDrive30d (consumo di carburante, combinato: 8,2 – 7,1 l/100 km [34,5 – 39,8 mpg imp]; emissioni di CO 2 : 215 – 186 g/km nel ciclo WLTP) e la nuova BMW X6 xDrive30d (consumo di carburante, combinato: 7,9 – 7,0 l/100 km [35,8 – 40,4 mpg imp]; emissioni di CO 2 : 208 – 184 g/km nel ciclo WLTP) porta aggiornamenti a numerosi dettagli. L’unità da 3,0 litri ha ora pistoni in acciaio anziché in alluminio, un processo di separazione dell’olio ottimizzato e un nuovo sistema di iniezione diretta common-rail con iniettori a valvola solenoide.

Il nuovo motore diesel si unisce al sistema mild hybrid per produrre una potenza massima di 219 kW/298 CV e una coppia massima di 670 Nm (494 lb-ft). Ciò consente alla nuova BMW X5 xDrive30d e alla nuova BMW X6 xDrive30d di scattare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi.

La sofisticata tecnologia del telaio è alla base della sportività e del comfort sulle lunghe distanze.

L’installazione di serie di sospensioni adattive, la modifica delle barre antirollio in risposta alle variazioni della distribuzione del peso e il loro conseguente rafforzamento conferiscono alla nuova BMW X5 e alla nuova BMW X6 la loro caratteristica miscela di versatilità sportiva ed eccellente comfort sulle lunghe distanze. Le sospensioni adattive M, di serie su entrambi i modelli top di gamma e sulle altre varianti della nuova BMW X6, garantiscono un collegamento particolarmente solido con la carrozzeria. Le sospensioni pneumatiche adattive a due assi e il pacchetto xOffroad sono offerti come optional. I modelli top di gamma sono equipaggiati di serie con lo sterzo attivo integrale. È disponibile come opzione per tutti gli altri modelli o come parte delle sospensioni adattive M Professional, che comprendono anche un differenziale M Sport e un sistema di stabilizzazione attiva del rollio.

L’impianto frenante integrato è un altro elemento della tecnologia avanzata del telaio. La dotazione di serie comprende anche cerchi in lega leggera da 19 pollici per la nuova BMW X5, da 20 pollici per la nuova BMW X6 e da 21 pollici per la variante top di gamma di ciascun modello. I cerchi in lega leggera fino a 22 pollici possono essere specificati come optional.

Sistemi aggiuntivi per la guida e il parcheggio automatizzati.

Il comfort e la sicurezza della nuova BMW X5 e della nuova BMW X6 sono ad un nuovo livello grazie a una selezione notevolmente ampliata di sistemi di guida e parcheggio automatizzati. Gli aggiornamenti includono funzionalità migliorate per il sistema di avviso di collisione anteriore di serie, che ora può anche ridurre il rischio di collisione con ciclisti, pedoni o traffico in arrivo quando si svolta. Tra le opzioni ora disponibili vi sono il sistema automatico di assistenza al superamento dei limiti di velocità, l’avviso di uscita, la navigazione attiva, il controllo della velocità del percorso, il riconoscimento dei semafori (a seconda del mercato), l’assistente alla fermata di emergenza, l’assistente al cambio di corsia e l’assistente alla fusione.

Oltre alla telecamera di assistenza alla retromarcia e all’assistente alla retromarcia, l’assistente al parcheggio di serie comprende ora anche le funzioni di monitoraggio della partenza e di assistente al rimorchio. Inoltre, il nuovo Parking Assistant Professional, disponibile come optional, consente di controllare dall’esterno dell’auto, tramite l’App My BMW su un iPhone Apple, il parcheggio automatico in entrata e in uscita dagli spazi e le manovre complete su una distanza massima di 200 metri.

BMW iDrive di ultima generazione, nuovi servizi digitali.

La tecnologia BMW iDrive di ultima generazione, basata sul BMW Operating System 8, porta sulla BMW X5 e sulla BMW X6 sia il BMW Curved Display sia una serie di nuovi servizi digitali. Il BMW Live Cockpit Plus di serie include anche il sistema di navigazione basato su cloud BMW Maps. L’optional BMW Live Cockpit Professional offre ai clienti anche l’head-up display BMW e la funzione Augmented View. Quando l’auto è ferma, il guidatore e il passeggero anteriore possono anche trasmettere contenuti da YouTube e accedere all’app Bundesliga in-car (per i contenuti del massimo campionato di calcio tedesco) sul display di controllo.

La BMW Digital Key Plus, disponibile come optional, consente ai clienti di bloccare e sbloccare la nuova BMW X5 o BMW X6 tramite la tecnologia radio a banda ultralarga (UWB) con smartphone compatibili con sistema operativo iOS o Android. Sono inoltre disponibili l’integrazione ottimizzata dello smartphone, il BMW ID personalizzato e una Personal eSIM progettata per funzionare con la nuova tecnologia mobile 5G. I servizi digitali di BMW Charging per la BMW X5 xDrive50e sono stati integrati nell’App My BMW.