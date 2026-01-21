Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Mihara Yasuhiro

Mihara Yasuhiro autunno inverno 2025 2026

Diesel collezione autunno inverno 2025 2026 - Photo courtesy of Diesel

Diesel collezione autunno inverno 2025 2026

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025 - Photo courtesy of Miu Miu

Collezione Miu Miu Autunno Inverno 2025: Una riflessione sulla femminilità

La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy - Photo courtesy of Hermes

La tendenza capelli del 2026: glossy & greasy

ADVERSUS | MODA | Prada Uomo Autunno Inverno 2026: l’eleganza del tempo che ritorna

Prada Uomo Autunno Inverno 2026: l’eleganza del tempo che ritorna

Cosa resta quando il futuro smette di essere una promessa lineare e diventa una domanda aperta? La collezione Prada Uomo Autunno/Inverno 2026, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Cosa resta quando il futuro smette di essere una promessa lineare e diventa una domanda aperta? La collezione Prada Uomo Autunno/Inverno 2026, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, nasce esattamente in questo spazio di sospensione, tra ciò che è stato e ciò che può ancora accadere. Before and Next non è solo un titolo, ma una dichiarazione di metodo: guardare avanti senza recidere le radici, costruire il nuovo accogliendo la memoria collettiva come materia viva.

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

In un presente segnato da incertezza e instabilità, la collezione sceglie la via della chiarezza. Le silhouette si allungano, diventano nette, precise, quasi disciplinate. È una moda che osserva il corpo con attenzione antropologica, che ne studia la postura, il movimento, la gestualità quotidiana. L’abito non impone, ma accompagna; non nasconde, ma rivela una consapevolezza profonda della forma umana e del suo modo di abitare il mondo.

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Il punto di partenza è familiare: cappotti, completi, capi sartoriali che appartengono all’immaginario condiviso del guardaroba maschile. Ma nulla è lasciato intatto. Le convenzioni vengono rimesse in gioco, scardinate con discrezione, attraverso proporzioni inattese, costruzioni interne sofisticate, dettagli che parlano sottovoce ma con grande intensità. È un esercizio di trasformazione, non di rottura: il passato non viene cancellato, ma reinterpretato con lucidità.

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Gli abiti diventano portatori di vissuto, superfici che trattengono impressioni di vita. In un’epoca dominata dall’istantaneità, Prada riafferma il valore della durata, della persistenza di ideali che attraversano il tempo: cultura, intelligenza, significato, cura. Ricordare, qui, è un atto etico prima ancora che estetico. È rispetto per ciò che ci ha preceduti e responsabilità verso ciò che verrà.

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Semplici all’apparenza, i capi rivelano una complessità nascosta. Come architetture essenziali, lasciano emergere la loro struttura interna, invitando a uno sguardo più lento, più attento. Le stampe collage amplificano questo dialogo tra epoche: frammenti di antichità, rinascimento e modernità si sovrappongono, creando un racconto stratificato dell’esperienza umana. Non nostalgia, ma archeologia del pensiero e della bellezza, dove ogni riferimento è un tassello di una memoria condivisa.

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

La sfilata prende vita nel Deposito della Fondazione Prada, uno spazio carico di un passato immaginario che diventa scenario perfetto per questa riflessione sul tempo. Un luogo liminale, sospeso tra interno ed esterno, privato e pubblico, dove ciò che solitamente resta nascosto viene portato alla luce. Le vestigia delle vite interiori incorniciano una nuova arena di connessione e unità, suggerendo che la moda può ancora essere un gesto collettivo, un linguaggio comune.

Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 - Photo courtesy of Prada
Prada collezione Uomo Autunno Inverno 2026 2027 – Photo courtesy of Prada

Con Prada Uomo Autunno/Inverno 2026, Miuccia Prada e Raf Simons firmano una collezione che non cerca l’effetto immediato, ma la risonanza profonda. È una moda che pensa, che ricorda, che costruisce senso. Un invito a guardare avanti con rispetto, consapevoli che ogni passo nel futuro è sempre, inevitabilmente, un dialogo con ciò che siamo stati.

