Avete in programma party emozionanti nelle prossime settimane? Allora date un’occhiata alle tendenze della moda uomo per le Feste 2023.

Le tendenze moda uomo per le Feste 2023 – Photo courtesy of Saint Laurent

Dicembre è alle porte. Se c’è un mese che offre l’opportunità di indossare uno smoking una volta (o più volte), è proprio questo. Tuttavia, il concetto di smoking si è molto ampliato ed annacquato al giorno d’oggi. Naturalmente, seguite le regole di stile – se queste vengono esplicitamente richieste negli inviti (il famoso dress code), ma in tutti gli altri casi è ormai praticamente consentito tutto. Queste sono le tendenze moda uomo per le Feste – e gli smoking – per il 2023.

Le tendenze della moda uomo per le Feste 2023.

Nero

Il nero è ancora il colore per eccellenza. Con un look completamente nero, farete una grande impressione quest’inverno. Non potete sbagliare. Inoltre, vedremo anche il colore argento e il metallizzato argento per gli uomini.

Paillettes

Le tendenze moda uomo per le Feste 2023 – Photo courtesy of Dolce & Gabbana

I tempi in cui le paillettes erano riservate esclusivamente alle donne sono ormai passati. Anche gli uomini possono e devono brillare e scintillare. Le paillettes nere sono alla moda! Dolce & Gabbana le ha utilizzate abbondantemente. E potete farlo anche voi.

Velluto

Le tendenze moda uomo per le Feste 2023 – Photo courtesy of Dries van Noten

Un materiale sempre molto ‘festoso’, che troverete anche nelle tendenze moda per le feste 2023 è il velluto. Secondo Tom Ford, ogni uomo dovrebbe avere almeno una giacca di velluto nel suo guardaroba. Il nero è la scelta ovvia, ma ad esempio da Dries van Noten abbiamo visto una giacca di velluto viola abbinata a pantaloni cargo neri. Vogliamo dire: tutto è possibile!

Rock look

Le tendenze moda uomo per le Feste 2023 – Photo courtesy of Celine

Non solo per quanto riguarda i tagli e le combinazioni, ma anche per quanto riguarda gli stili, avete molte opzioni. Ad esempio, il look rock per la serata è molto popolare. Da Celine abbiamo visto un look rock supercool composto da completi neri su misura con taglio moderno, gilet (apparente) con paillettes, camicie leggere con papillon nero e soprabiti scuri di media lunghezza. Anche il marchio Dsquared2, noto per i suoi jeans, ha presentato un look rock per la sera. Hanno combinato jeans neri dall’aspetto vintage con cinture con borchie e fibbie robuste, insieme a camicie di seta nera, ancora una volta con borchie.

Le tendenze moda uomo per le Feste 2023 – Photo courtesy of Dsquared2

Scarpe

Per la sera, al giorno d’oggi non siete più vincolati a nulla. I mocassini o le classiche scarpe stringate sono ottime, ma oggi potete tranquillamente presentarvi alle cene di Natale anche con degli stivali da cowboy.

Charlotte Mesman per ADVERSUS